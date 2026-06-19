Madrid abre por primera vez un circuito a lo Mario Kart en un centro comercial: lanzas ataques y esquivas obstáculos

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid estrena por primera vez un circuito de karts inspirado en Mario Kart, ubicado en el centro comercial Palacio de Hielo. La experiencia BattleKart combina karting eléctrico con realidad aumentada, permitiendo lanzar ataques virtuales y esquivar obstáculos en un circuito proyectado. Ofrece varias modalidades de juego, como carreras, fútbol sobre ruedas y retos cooperativos, para grupos de 2 a 12 personas. El sistema de seguridad inteligente evita colisiones reales y elimina la necesidad de casco, aumentando la comodidad y accesibilidad.

Cualquier aficionado a los videojuegos ha soñado alguna vez con lanzar un plátano a un rival en plena carrera o acelerar a fondo gracias a un champiñón al más puro estilo Mario Kart.

Y es que los madrileños están muy cerca de vivir esa fantasía gracias a BattleKart, una innovadora experiencia que combina el karting tradicional con la realidad aumentada y que aterriza en el centro comercial Palacio de Hielo.

Esta propuesta de ocio, que nació en Bélgica y se encuentra en plena expansión internacional, propone un concepto revolucionario en el que los participantes se suben a un kart eléctrico para competir en un circuito proyectado directamente sobre el suelo.

A través de un sistema de sensores de alta precisión, la tecnología detecta cada movimiento en tiempo real, permitiendo a los pilotos recoger bonificaciones virtuales, lanzar ataques a sus contrincantes y esquivar obstáculos en una batalla interactiva e inmersiva.

La experiencia ofrece partidas de 15 minutos de duración, incluyendo el tiempo de embarque, y cuenta con una amplia variedad de modalidades que van mucho más allá de las carreras tradicionales.

En la modalidad BattleRace, el objetivo principal es completar el mayor número de vueltas antes de que se agote el tiempo utilizando trucos para frenar a los rivales, mientras que en BattleColor la pista se transforma en una alfombra de luces donde los jugadores deben conquistar el mayor número de azulejos con el color de su equipo.

Para los amantes de los deportes, BattleFoot propone un partido de fútbol sobre ruedas donde la pericia al volante es clave para marcar gol.

La oferta se completa con BattleVirus, un modo cooperativo donde los pilotos deben trabajar en equipo para frenar una infección virtual que se expande por la pista, además de las versiones BattlePool y BattleSnake, inspiradas en los videojuegos clásicos de toda la vida.

Este nuevo espacio está diseñado para sesiones de entre 2 y 12 jugadores, consolidándose como un plan ideal para grupos de amigos, celebraciones de cumpleaños o eventos de empresa que busquen una alternativa de entretenimiento original en la capital.

Además, la tecnología no solo define la diversión, sino también la protección de los usuarios.

Gracias a un avanzado sistema de seguridad inteligente que previene colisiones y gestiona los impactos de forma digital, la actividad prescinde de la necesidad de utilizar casco, lo que aporta un extra de comodidad y accesibilidad para todos los asistentes.