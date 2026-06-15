King África: "En los 2000 no te preguntaban por la letra. No éramos Beethoven ni Mozart ni Shakespeare escribiendo"

Las claves

Las claves Generado con IA King África celebra 26 años de éxito desde el lanzamiento de 'La Bomba', manteniéndose vigente con 120 conciertos este verano por España y Europa. Ha grabado una nueva canción del verano, 'Agua pal calor', junto a Verónica Romero, donde interpreta el papel de 'príncipe consorte'. El artista reconoce que la canción del verano tiene un efecto nostálgico y afirma que en los 2000 no se prestaba tanta atención a las letras, sino al ritmo y la diversión. King África vive entre Valladolid y Marbella, y asegura que lleva una vida tranquila fuera del escenario, alejándose de excentricidades y centrado en disfrutar de la música y el presente.

King África salió tranquilo, a primera hora de la mañana, de Valladolid, para estar temprano en el Universal Music Hotel de Madrid. Han pasado 26 años desde que sacara La Bomba al mercado y, sin embargo, como Fry en Futurama, parece haberse quedado congelado en el pasado. Vestido con camisa playera, con sus palmeras y sus surfistas serigrafiados, atiende entrevistas como en aquel año 2000. “Ya ha tenido tres y ahora tiene otras cuantas”, avisa su responsable de prensa a EL ESPAÑOL.

Alan —su nombre real— es consciente de la suerte que tiene. “La gente me quiere. Yo no he dicho nada. Han sido ellos los que me han dado el título de Rey del verano”, confiesa, entre risas. Y no lo dice por decir. Esta 'temporada' dará 120 conciertos por toda España. En Madrid, este año, ya ha pasado por el Tortilla Fest y el Love the 90s, pero todavía le queda, al menos, otra fecha en el Love the Twenties.

“No paro. No sabía ni que había Mundial”, reconoce. Sin embargo, ha hecho un hueco en su apretada agenda para grabar otra canción del verano junto a Verónica Romero. “Pero esta vez yo no actúo como Rey del verano, sino como príncipe consorte (ríe). La canción la ha creado ella”, cuenta.

King África junto a Verónica Romero. Los dos han grabado 'Agua pal calor', su canción del verano para 2026.

La propia Verónica le mandó un mensaje por Instagram para contarle que había escrito Agua pal calor y le pidió que la cantaran juntos. Y King África, después de escuchar el sonido ‘dosmilero’, no se pudo negar. “Le mandé primero una maqueta y él me dijo que la grabara entera. Le gustó y entonces nos lanzamos a hacerla juntos”, cuenta la ex de OT a este periódico.

Ahora, aprovechando el lanzamiento junto a Verónica del tema, King África se quita las gafas y atiende a este periódico.

P.—Dígame: ¿qué hace un argentino en Valladolid?

R.—En realidad vivo entre Valladolid y Marbella, pero allí voy poco. Al final, todo sale de Madrid: las bailarinas, mi mánager... Y si tuviera que venir desde Marbella a Madrid, imagínate. Yo he vivido en muchas grandes ciudades (Sao Paulo, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires...) y cuando llegué aquí, dije: quiero una ciudad dormitorio. Y Valladolid es perfecto. Estoy a 55 minutos de Madrid.

P.—Llega el verano, su época. Tengo entendido que va a hacer 120 conciertos. Y ahí quien pensará que su tiempo ya pasó...

R.—La gente que te pierde la pista no sabe ni si estás vivo, pero lo bueno que tienen las redes es que está todo ahí. Tengo 120 conciertos y vengo de estar el año pasado tocando en Bélgica, Suecia... Esta vez vamos a Bulgaria, y quizá también a Francia e Italia.

Lo que pasa es que cuando sacamos La Bomba hicimos una versión en spanglish y el tema dio la vuelta al mundo. Entonces tocamos desde Portugal hasta Rumanía, Suiza o Noruega. Estuve 32 días de gira en Japón. Soy King África y la gente me quiere.

P.—Por hablar de lo que todo el mundo esta semana... ¿Ha estado pendiente del Papa?

R.—La verdad es que no. He estado pendiente de mí. No tengo tiempo ni de ver el fútbol. Me he enterado de que el Mundial empieza porque me lo han dicho. Sí que sé que hay cantantes que han estado con el Papa...

P.—¿Hubiera ido si le llaman?

R.—Sí, yo voy donde me llaman. No tengo religión ni bandera ni partido político. Para la gente que quiera divertirse escuchando una canción del verano, pues ahí estoy.

P.—¿Es creyente?

R.—Soy católico, apostólico y romano. Creo que hay algo más allá, algo que me ilumina, pero no profeso la religión ni rezo. Confío más en lo que hago, en lo que creo y lo que pienso. Aunque sí, pienso que ahí alguien ahí arriba que me ayuda.

P.—¿Cuál ha sido el verano de su vida?

R.—Tuve varios, porque desde el 97 que sacamos El Cameleón... El del 2000 fue muy fuerte porque sacamos La Bomba, pero en realidad el más exitoso fue el de 2001, cuando sacamos El Humahuaqueño. Con ese dimos la vuelta al mundo y la revista Billboard nos nominó a artista revelación y disco latino revelación.

Nos dieron el premio en Los Ángeles. Y ese mismo año descubro Puerto Rico y conozco a Don Omar y a Daddy Yankee. Ellos estaban empezando y me dijeron: gracias por dejarnos conocerte porque eres un referente para nosotros. Y mira dónde están ahora.

King África afina la guitarra durante la entrevista. Monica Mollá EL ESPAÑOL

P.—Y fuera de lo musical, ¿cuál fue el verano de su vida?

R.—Yo fui DJ antes que cantante porque de siempre me he dedicado a la música desde los 7 años. Y de repente, un día, me encontré pinchando en Punta del Este. Hacer eso fue como... ¡Me están escuchando!

P.—¿Cómo es su vida cuando no es verano?

R.—Muy tranquila. Un día, un hombre, en el tren, me dijo: ‘Eres muy serio’. Y le dije: ‘Es que estoy cansado y voy tranquilo’. Pero claro, la gente te ve todo colorido en el escenario y.... Pero esto es como un humorista. A Charles Chaplin le decían que era muy serio; la gente se creía que era Chaplin todo el tiempo. Y no. Por eso, le dije: ‘Es que estoy en modo tranquilo’. Y bueno, en Valladolid descanso, me da tiempo de hacer y deshacer las maletas y salir otra vez.

P.—¿Cuesta ser King África todo el día?

R.—Pregúntale a los humoristas. A Edu Soto cuando hacía El Neng, a los Morancos, a Leo Harlem... Diles si se pasan el día contando chistes por ahí. La gente tendría que tener respeto con eso. Más allá de lo que cada uno haga, tenemos vida propia. Si tuviera que estar sonriendo todo el día, tendría que hacerme una sonrisa como la del Joker.

P.—¿Cuál ha sido el invierno de su vida?

R.—Tocar en Canadá, con una nevada que te morías de frío. Es uno de los inviernos que recuerdo. Pero no me molesta el invierno. Cada uno se lo monta como quiere. Te puedes ir a una pista de esquí y hacer snowboard, como yo antes... Hay que disfrutar de los diferentes tiempos de la vida. No sabemos cuándo tenemos la fecha de caducidad. Hay que intentar disfrutar de la vida y si es invierno y nieva, enciendes una fogata.

P.—¿Cree que hay algo después de la muerte?

R.—Ya lo comprobaremos. Los que se han ido no nos lo pueden decir. Igual seguimos cantando en el limbo.

P.—Coincide conmigo en que la canción del verano ha muerto.

R.—Tú lo has dicho. Extrañas la canción del verano. Con Agua pal calor, la gente nos dice: ‘Me has trasladado a los 2000’. El lema del Love the Twenties es: ‘Vuelve al lugar donde eres feliz’. Tú que eres de esa época extrañas la canción del verano. Lo que pasa es que cuando sale el reguetón, la gente no sabe qué elegir y se pierde. Había una diversidad tan grande...

El tema de Verónica tiene ese toque de canción del verano y yo hago de príncipe consorte veraniego. Esta la ha creado ella. Y la gente la ha tomado como la canción del verano.

El día que la subió tuvo 125.000 reproducciones y se metió entre las más escuchadas. Es por eso, porque a la gente le traslada a los 2000. Entonces no te preguntaban ni cómo era la letra ni nada. No éramos Beethoven ni Mozart ni Shakespeare escribiendo.

P.—Sí que se ha quedado con el título de Rey del verano —con el permiso de Georgie Dan, que en paz descanse—. ¿Ve algún heredero?

R.—Verónica. Nunca me imaginé que fuera una reina la que me sustituyera. Es tiempo de reinas, como la princesa Leonor, que algún día lo será.

King África, durante la entrevista. Monica Mollá EL ESPAÑOL

P.—¿Le gusta el reguetón?

R.—Me gusta lo que llaman el reguetón antiguo, que era una canción del verano, pero con una letra más picaresca. Luego ya cuando empezaron a denigrar no me gustaban mucho. El trap no me gusta. Salen muchas canciones. No me da tiempo a asimilar una. Sí que me gustó, por ejemplo, la de Tacones rojos de Yatra.

P.—Quizá le gusta porque se parece más a lo antiguo...

R.—Me gustan las que tienen melodía y son cantaditas.

P.—¿Y Bad Bunny?

R.—Él se ha dado cuenta de que tenía que ir a lo latino y que tenía que hacer canciones típicas de Puerto Rico. Y Quevedo ha hecho lo mismo con la música canaria. Lo latino vive. La gente termina yendo hacia Carlos Vives, Juan Luis Guerra...

P.—Los críticos suelen decir que no se le entienden las letras.

R.—Me tendría que poner a escucharlas y ver qué dicen, pero es que no tengo tiempo. En realidad, soy muy de escuchar canciones de los 90. Me gusta el rock y el funky. No escucho canciones de ahora. Estoy con mis cosas de antes.

P.—¿Se ha quedado congelado en aquella época?

R.—Es que fue muy buena. Por eso hay festivales de aquellos años. La desgracia es que no podemos juntar a los de los 80.

P.—Estuvo en Gran Hermano. ¿Volvería a un reality?

R.—Me han invitado 1.000 veces a ir a la isla, pero no es lo mismo ir con 20 que cuando uno ya tiene una edad. Yo nací en 1742 antes de Cristo. Por ir, iría.

Hay gente que lo necesita para tener sus 15 minutos de gloria. Y yo quizá iría por tener la experiencia. Pero estuve en la isla porque nos invitaron a cantar y es duro.

P.—Comer mal, dormir al raso...

R.—Estuve en la mili. Sé lo que es comer mal, dormir en el suelo... Pero ahora me costaría.

P.—Sí que estuvo en la boda de la hermana de María Pombo. ¿Le llaman muchos influencers?

R.—Sigo teniendo bodas de gente muy top. Y algunos no lo son, pero se gastan hasta el último céntimo por tener a King África en sus bodas. Pero todo empezó porque yo trabajaba en el festival que ella hacía y me cayó muy bien. Tanto ella como su familia son gente muy agradable, buena gente. Y me dijo: ‘Se casa mi hermana y quiero darle una sorpresa’.

Yo ese día tenía el Love the twenties, pero terminé y me fui a un castillo en Segovia a la boda de su hermana. Y se quedó de piedra. No se lo esperaba. Y a partir de ahí, pues... Culo veo, culo quiero. Vieron que estuve allí y empezaron a saltar pedidos en la oficina. Tuvimos 60 en una hora. Es lo que tienen los influencers, mucha gente quiere tener lo mismo que ellos.

King África posa para este periódico. Monica Mollá EL ESPAÑOL

P.—¿Puede dar el nombre de algún otro famoso que lo haya contratado?

R.—He estado en bodas de famosos, y está en las redes, pero no doy nombres.

P.—¿Cuánto me costaría contratarlo?

R.—Llama a la oficina (ríe).

P.—Pero, hombre, usted sabrá cuánto cuesta.

R.—Tienes que preguntar a contratacionkingafrica@gmail.com

P.—Y negociamos.

R.—Yo no hablo de dinero, que para eso tengo a mi mánager. Yo no lo puedo llevar todo.

P.—Pero usted sabrá el precio (risas).

R.—El precio de la fama.

P.—Dígame una horquilla, aunque sea... (risas)

R.—Una horquilla. No, no. Llama a la oficina (ríe).

P.—La IA dice que cuesta 12.000 euros llevarlo a tocar.

R.—Pero todo lo que sale en internet no lo subimos los artistas. Son cosas que ponen los fans... Me han cambiado hasta la fecha de nacimiento en internet. Yo nací en Halloween y por ahí pone otras cosas.

P.—Cambiando de tercio. ¿Para qué le ha dado la bomba: para tener un Ferrari o para comprarse un piso en Valladolid?

R.—No soy de excentricidades. Antes de grabar el disco de La Bomba yo ya vivía tranquilo. Siempre tuve mi casa, y nunca he querido comprarme un yate o un avión.

P.—¿Se podría permitir parar?

R.—Sí, podría tener un año sabático. Lo que pasa es que ahora va todo tan rápido que cuando vuelves ya no se acuerdan de ti.

P.—¡Cómo se van a olvidar de ti!

R.—Te agradezco el piropo, pero nunca se sabe.

P.—Últimamente hablo con muchos artistas y veo que a todos les preocupa eso, que los olviden si no están de gira o sacando canciones.

R—Depende de quién seas. Si paran Bad Bunny o Rosalía, pues sí. Se lo pueden permitir. Yo si me hubiera ido en los tiempos de La Bomba, pues sí. Entonces la gente estaba expectante a ver qué hacía... Ahora no tengo tanta proyección.

P.—¿Tiene miedo a que lo olviden?

R.—Si vuelvo y tengo 20 conciertos, pues vale. Ya volveremos a pedalear.

King África habla durante la entrevista con este periódico. Monica Mollá EL ESPAÑOL

P.—Cambiando de tercio. Empieza el Mundial. ¿Va con España o con Argentina?

R.—Como cantaba Alejandro Sanz, tengo el corazón partío.

P.—A sus años, ¿qué le queda por hacer?

R.—Morirme (risas).

P.—No, hombre, no. Yo qué sé, ¿grabar con Rosalía? ¿Irse a las Maldivas?

R.—No, no. Me he dado la vuelta al mundo. Lo que me gustaría sería tener algún año vacaciones como cualquier español normal. Al final, me paso julio y agosto trabajando.