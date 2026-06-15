Ana y Jorge dejaron un estrella Michelin para abrir una taberna en un pueblo: "Nadie hace ni una hora extra"

La pareja de chefs Jorge Asenjo y Ana Lázaro, en su taberna La Yesca, en San Lorenzo de El Escorial. La Yesca

Las claves

Las claves Generado con IA Ana Lárazo y Jorge Asenjo dejaron la alta cocina con estrella Michelin para abrir La Yesca Taberna en San Lorenzo de El Escorial. La Yesca apuesta por una cocina de caza sin pretensiones, con platos como albóndigas de corzo, jarrete de ciervo y codorniz en escabeche. El local destaca por su ambiente relajado, respeto por los horarios laborales y trato cercano tanto con clientes como empleados. La propuesta se completa con productos locales, una bodega con 65 referencias y elaboraciones propias como orujos de níscalo y boletus.

El cambio ha sido radical. Los laureados Jorge Asenjo y Ana Lárazo decidieron dejar atrás su vida de chefs en prestigiosos restaurantes con estrella Michelin para abrir una modesta taberna de cocina cinegética en un pueblo de la Sierra de Madrid.

Así abrieron La Yesca Taberna, un pequeño local de 75 metros cuadrados ubicado en un céntrico callejón de granito en San Lorenzo de El Escorial, donde se encontraba la antigua cárcel.

Ana y Jorge, cuando él ganó el concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025 en España. Cedida

"Esto no es un gastronómico", aclara Ana (35 años), que ya ha cambiado el rumbo en su biografía varias veces. Ella, periodista de formación, decidió reinventarse con éxito en la cocina, ya que, entre otros galardones, obtuvo el de Mejor Cocinera de la Comunidad de Madrid en 2023.

"Aquí nadie hace ni una hora de más y el cliente puede comer lo que quiera", especifica Jorge (36), que aclara que en su nuevo restaurante se viene sobre todo a pasarlo bien y disfrutar, tanto por el lado del empleado como del comensal.

Interior de La Yesca. La Yesca

El segoviano arrastra el rodaje de quien ha rozado el cielo gastronómico (se proclamó Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025 en España y años atrás ganó un Sol Repsol en su restaurante Erro —que cerró al día siguiente de recibir el galardón por problemas de los inversores—).

Se conocieron en la montaña recolectando setas y terminaron compartiendo fogones en templos como Montia y Barro (ambos una estrella Michelin), donde él ejercía de jefe de cocina y ella de jefa de partida.

Hoy, junto a su socio Jorge Casado —que compagina la gestoría y los recursos humanos con su hamburguesería sanlorentina La Desmedida— y un equipo que completan Andrea Garcia, a quien conocieron en Montia, y la sumiller Julieta Arévalo, defienden este espacio que ya ha conseguido destacar en San Lorenzo de El Escorial por su cocina cinegética.

Abrieron el 1 de marzo y ya han revolucionado el apodado "Barrio de Salamanca de la Sierra". "Hay que reservar con casi una semana de antelación" —advierte Ana—, si lo que quieres es poder sentarte en una de sus 14 mesas.

Cocina de caza sin egos

"He visto que para muchos cocineros el ego va por encima de servir a la gente. Quieren hacer su 'gastronómico', pero se olvidan de su negocio: hacer comer a la gente. Aquí nos lo pasamos bomba, una mesa habla con otra, conocemos al cliente...", reflexiona Jorge.

Por tanto, en La Yesca no hay manteles de hilo. Hay sillas y sombrillas de publicidad, un presupuesto de apertura ajustadísimo y una cocina tan pequeña que impide buscar la simetría perfecta en el plato.

Exterior de La Yesca. La Yesca

"No queremos ser perfectos", admiten. Pero que nadie se confunda: el envoltorio es de taberna, pero el producto es puramente gastronómico.

Tras pasar por sus manos más de 2.000 personas solo en el primer mes, el público de Madrid y los extranjeros —que llegan por la mención que ya les ha hecho la Guía Repsol— ya han memorizado el camino.

Aquí se viene a comer caza, una declaración de intenciones en la tierra donde Felipe II tenía su pabellón cinegético. En su carta de 23 platos, que oscila en un ticket medio de entre 35 y 45 euros, conviven los más vendidos, como las albóndigas de corzo o el jarrete de ciervo, con las chuletas de jabalí a la brasa.

En verano la caza no muere: se transforma en platos refrescantes como un ajo blanco con espárragos y salazón de jabalí, una gilda de pechuga de pato curada en casa o una ensaladilla donde la perdiz escabechada sustituye a la ventresca.

Ancas de rana marinadas. La Yesca

Su icónica codorniz en escabeche es, de hecho, un guiño al plato con el que ganaron el concurso nacional, pues Ana y Jorge no pueden evitar ejecutar toda su técnica y talento adquirido durante tantos años en alta cocina.

Incluso hay espacio para rescatar bocados proscritos en la meseta: los cangrejos de río escaldados al ajillo y unas ancas de rana marinadas, cocinadas a baja temperatura y terminadas a la brasa; ya que —el nombre taberna da pistas— casi todo aquí se hace con fuego.

Alubias con morro de jabalí. La Yesca

Y aunque ya pasó la época, en invierno no pueden faltar las alubias con morro de jabalí o los callos de vaca.

Radicalmente locales

La Yesca funciona como un imán para sus vecinos. Los quesos son de La Cabezuela, en la Sierra de Madrid, y de San Lorenzo llegan el pan, del obrador Abantos, y los postres lácteos de Campo a Través, elaborados a partir de un rebaño de cabras que pasta Guadarrama.

Hasta el inicio culinario de Jorge en el Mesón de Cándido se saborea en los huevos de la Sierra, que rinden tributo a Segovia.

Una gran bodega

Frente a los menús cerrados de "maridaje obligatorio", aquí el cliente recupera su soberanía. Su bodega cuenta con 65 referencias donde conviven joyas que escasean en la sierra: desde clásicos indudables como Viña Tondonia hasta proyectos fetiche como Esmeralda García, Suertes del Marqués o Ramiro Ibáñez.

"Queríamos acercar esos vinos de corte gastronómico que usábamos antes y demostrar que se puede vivir de esto teniendo un negocio real. Queremos que esta sea nuestra forma de vida", explican.

Vinos de La Yesca. La Yesca

La experiencia termina con fermentos propios, kombuchas de la casa y una estantería de orujos caseros que nada tienen que ver con el típico licor de hierbas industrial: destilan su propia identidad embotellando licores de níscalo y de boletus.

Con la Guía Repsol y Macarfi ya echándoles el ojo en sus listas de aperturas, La Yesca demuestra que los templos de tres estrellas siempre tendrán su público, pero que también el futuro pertenece a los locales honestos, a los Bib Gourmand de la Guía Michelin de alma libre y a los cocineros que, por fin, "saben cocinar unas lentejas".

Los fines de semana ya exigen reservar con una semana de antelación, y los lunes, el día en que el monasterio de San Lorenzo cierra y la hostelería madrileña busca refugio, ellos abren sus puertas para dar de comer a los suyos y a los que quieran acudir a pasarlo bien a La Yesca Taberna.