Jesús y Diego, los creadores del Summer Story, con 90.000 tickets y David Guetta: "Hemos tardado 12 años en traerlo"

A Summer Story se consolida como el festival de música electrónica más antiguo de la Comunidad de Madrid y destaca por mantenerse fiel a su estilo y ubicación.

El evento, dirigido por Jesús López y Diego Berlanga, espera reunir a 45.000 personas cada día en un recinto con capacidad para 90.000 metros cuadrados.

David Guetta, cabeza de cartel, actuará por primera vez en el festival tras 12 años de intentos por parte de los organizadores.

El festival A Summer Story celebra su décimo aniversario en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey con una inversión récord de 7 millones de euros.

Jesús López y Diego Berlanga este sábado tacharán uno de sus "deseos de la carta a los Reyes Magos", como ellos mismos lo han definido: vender todas las entradas de su festival, A Summer Story, con el conocido DJ David Guetta como cabeza de cartel.

Ambos son los directores y creadores de dicho festival de música electrónica, el más antiguo de la Comunidad de Madrid. Este año, además, celebra su décimo aniversario. Y lo han hecho a lo grande: con un artista de tal magnitud y "la edición más cara" de todas, con cerca de 7 millones de euros de inversión.

Será en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. Dos días (viernes 19 y sábado 20 de junio) en los que estarán abiertos los 90.000 metros cuadrados de recinto para un aforo de 45.000 personas cada día. Por ahora, ya solo quedan entradas para el viernes, puesto que las del sábado están agotadas.

Fue creado unos años después de inaugurar ambos su empresa promotora de eventos de ocio nocturno, Disorder Events.

Esta empezó en 2013 por parte de Jesús López, madrileño que se dedicaba a trabajar de relaciones públicas en discotecas, y Diego Berlanga, que en ese momento todavía era un estudiante de Rivas.

"Era un momento donde Madrid estaba muy necesitado de este tipo de eventos. En aquel entonces no tenía grandes festivales al aire libre y vimos una oportunidad bastante buena de hacer lo que más nos apasionaba y lo que más habíamos querido hacer siempre", explica López.

El primero que inauguraron fue el llamado Madrid Winter Festival, coincidiendo con el día de Año Nuevo. Y acabó derivando en lo que es ahora A Summer Story. También, dentro de la promotora, se encargan de llevar otros eventos como algunas de las sesiones de Oro Viejo de DJ Nano.

A Summer Story

"A Summer Story nace de nuestra pasión por la música electrónica y al calor del EDM (Electronic Dance Music), que era un estilo musical con su momento más álgido en aquel entonces: con Avicii, David Guetta, Tomorrowland... Era un nicho que daba para que Madrid tuviera el festival que se merece", recuerda López sobre los comienzos.

Por eso, surgió con el objetivo de llegar a ser ese festival de referencia dentro de la electrónica en la región madrileña. "Esta cultura estaba un poquito más instaurada en la zona de costa. Madrid no tenía el producto que ya tenían otras comunidades y decidimos establecernos aquí. Sabiendo que es un sitio bastante más complicado, aunque también está mucho mejor situado y mucho mejor ubicado", añade.

Los directores de A Summer Story en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey la semana de antes del festival durante el montaje del mismo. Sara Fernández

Es precisamente no haberse movido de la capital lo que les otorga la diferenciación en un momento en el que hay gran proliferación de festivales. "No es el típico festival vacacional que pueden ser otros de costa, en el que te vas una semana. Además, nos hemos mantenido fieles a nuestro estilo".

Otro aspecto es su ubicación. Y es que el recinto de Arganda del Rey, fraguado en 2005 para acoger el Madrid Rock in Rio, es el único en el que se han celebrado cada una de las 10 ediciones que lleva este gran evento a sus espaldas.

Es algo casi asombroso en un panorama en el que los festivales están cambiando de recinto a veces cada año debido a distintas problemáticas y polémicas que engloban, entre otras cosas, las afecciones por el ruido y los vecinos. Algo que en A Summer Story parece quedarse al margen.

"En las condiciones que se están desarrollando en la comunidad, cada vez está siendo más difícil encontrar recintos con estas capacidades". Por ejemplo, este -alejado de cualquier núcleo de población- les permite poder abrir en horario nocturno, hasta las ocho de la mañana.

Aunque otra cosa curiosa es que son prácticamente los que sostienen cada año la programación del espacio, puesto que son la única cita que se mantiene firme periódicamente. Tras pasar por varias crisis económicas y el declive del Rock in Rio, que no llegó a celebrar todas las ediciones que tenía planeadas, el lugar quedó relegado a celebrar poco más de dos eventos al año.

"Arganda es nuestra casa. Hemos nacido aquí como empresa y aquí queremos seguir. Tenemos muy buena relación con las instituciones, con el Ayuntamiento... En su día pensamos que era el mejor recinto que había para hacer este tipo de cosas, porque tampoco había la cantidad que hay ahora mismo. Y ahora viéndolos, seguimos pensando que es el mejor. Valoramos el horario, este foro y otra serie de temas a ver como problemáticas con vecinos. En un lugar más céntrico, estás más limitado a poder mantenerte fiel al concepto", argumenta Berlanga.

El montaje del escenario principal del A Summer Story 2026. Sara Fernández

"Y al final no está tan fácil. Estos recintos que ya están establecidos están teniendo muchos problemas también", matiza su compañero. Añade que el tema de la organización también es muy importante: "Aquí hay muchas limitaciones, como la falta de acceso al transporte público, pero lo compensa el parking, que tiene capacidad para 8.000 vehículos. Hay que ponerle cariño. Trabajar bien el tema de autobuses y de lanzaderas. La movilidad hay que tenerla muy en cuenta y nosotros lo hacemos".

"También nos limitamos nosotros mismos. Aquí en su momento han metido hasta 90.000 personas. El recinto tiene capacidad para admitir mucha más gente, pero para no mermar la experiencia, lo dejamos en 45.000, que es una cifra que podemos manejar de manera razonable", explica Berlanga.

Décimo aniversario

La organización de un evento como este empieza incluso antes de que se acabe la edición en curso. "Ya estamos preparando la del año que viene", aseguran.

"Tenemos dos ofertas lanzadas para la undécima edición. Pero ya desde abril o marzo. Es verdad que no con la misma implicación, porque ahora estamos ya más de 400 personas montando y toda la maquinaria a pleno funcionamiento para el finde", cuenta López.

¿El mayor reto? El booking de los DJ. "Los artistas toman las decisiones en verano, con un año de antelación. Tienes que estar ya pensando en el año que viene. Si no, vas tarde a poder disponer del cartel que te gustaría, que ya de por sí no es tan fácil de tener. Además, en ese momento ya tienen muchas más ofertas sobre la mesa", añade.

"Y el cartel en Madrid es muy difícil. Porque aquí un mismo artista tiene ocho ofertas distintas o incluso su propio evento: su propio WiZink, su propio Wanda... En nuestro caso, para poder presentar o poder entrar en esa puja por el artista, lo que muchas veces tenemos que hacer es hacer el show del artista. Que es lo que vamos a hacer", expresa Berlanga.

Jesús López y Diego Berlanga duranta la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Se refiere a lo que se está preparando con David Guetta. Un gran monolito se está levantando en medio del escenario, vaticinando el espectáculo que promete dar. En un décimo aniversario, además, en el que "habrá sorpresas", como afirman sus fundadores.

"Hemos tardado 12 años en poder traerlo", aseguran. "Desde la primera edición hemos hecho cada año religiosamente una oferta por Guetta. Con su agencia tenemos una relación estupenda y el año pasado les avisamos de que era la décima edición. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Se da la circunstancia también de que lleva diez años sin venir a Madrid. Así que por fin se han alineado los astros".

Y añade Berlanga: "Hay que tener en cuenta, cuando hablas de un artista como Guetta, la dimensión a nivel de ofertas que tiene en el mundo. A lo mejor tiene demasiados condicionantes que hacen que sea literalmente imposible que venga a España directamente. Pero él quería venir".

Junto al artista internacional se juntan otros nombres como Armin Van Buuren, Koro Lova, Nicky Romero, la marca Blackworks (en su propio escenario) o la sesión de Oro Viejo de DJ Nano, que cerrará el escenario principal por primera vez.

La entrada de A Summer Story 2026 en la Fuente de las Estrellas, que tiene un récord Guinness por ser la fuente visitable más grande del mundo. Sara Fernández

Otro de los aspectos que "inflan el caché de los artistas" es la proliferación que en los últimos años ha habido de este tipo de eventos. "Hay una burbuja festivalera a nivel de eventos todos los días, en todos los sitios, en cualquier pueblo... Es un modelo que no es sostenible. Nosotros nos dedicamos a esto y hablamos desde el conocimiento. Sabemos que muchos no están funcionando como esperaban. Ahora mismo hay demasiados en España y, sobre todo, en Madrid", opina López.

Su socio añade que "se ha perdido un poco el proceso orgánico de generar un festival y de hacer algo chiquitito y poco a poco llegar a algo grande". "Eso también crea complicaciones, no solo a nivel de artistas, sino también de proveedores... Hay una presión en el mercado bastante evidente".

Tienen claro que, debido a todas las dificultades que requiere la organización de un evento de tal magnitud, para poder dedicarse a ello se necesita una cosa: pasión. "Si solo lo ves como un negocio, no puede funcionar. Hay muchos otros sectores que dan mucha más rentabilidad que este. Este es muy poco agradecido. No es un sector donde nadie se haga rico. En cambio, es muy sacrificado y tienes que tener mucha paciencia: aguantar a los artistas, a los influencers y a las marcas que te patrocinan. Todo el mundo quiere lo mejor para ellos".

Con perspectivas al futuro, ambos socios tienen en la mente sacarlo fuera de Madrid. "Lo hemos planteado. Estamos viendo opciones. Nos preocupa mucho mantener la esencia", concluyen. Lo que tienen claro es que todavía les queda mucho por hacer y están convencidos de que su historia llegará, como mínimo, hasta la vigésima edición.