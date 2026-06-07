Los 10 'amigos' que forman la corte de Bad Bunny en Madrid: de la pareja que hace 200 cafés al día a su mano derecha

Incluso hay una pareja encargada de preparar hasta 200 cafés diarios para el equipo y los invitados durante cada concierto.

El equipo también incluye técnicos, productores y estilistas que transforman cada concierto en una experiencia casi cinematográfica para fans e invitados.

Figuras como Jeremy Villanueva, Noah Assad y Janthony Oliveras deciden quién entra en "La Casita", dirigen la estética y manejan la producción creativa.

Detrás de Bad Bunny en Madrid hay un equipo de diez personas clave que gestionan desde la logística hasta la imagen y el ambiente del artista.

Mientras miles de personas hacen cola bajo el calor afuera del Metropolitano para ver a Bad Bunny, hay otro espectáculo que ocurre lejos del foco. Uno que no aparece en el escenario, pero que es la clave que hay detrás de cada detalle.

Detrás de Benito Antonio Martínez Ocasio se mueve un pequeño ejército de creativos, productores, estilistas, técnicos y asistentes que han convertido los conciertos del puertorriqueño en una experiencia casi cinematográfica.

Dentro del equipo está quien decide qué famosos entran en "La Casita", quienes diseñan la estética del artista, quienes preparan el café del backstage o quienes hacen que todo funcione al segundo exacto.

1. Jeremy es La Casita

Uno de los más virales es Jeremy Villanueva, el hombre que recorre las inmediaciones del estadio observando a los asistentes antes de cada concierto.

En TikTok se ve cómo los fans intentan llamar su atención porque él es quién decide quién entra a "La Casita", la estructura inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña que se ha convertido en la otra gran protagonista de la gira.

Desde allí han visto el concierto invitados como Marta Ortega, Hiba Abouk, Ester Expósito o Los Javis. Se dice que Bad Bunny elige a algunos invitados y al resto los elige Villanueva.

2. Noah Assad: mánager

Detrás del equipo está también Noah Assad, el mánager de Bad Bunny y CEO de Rimas Entertainment, considerado uno de los ejecutivos más influyentes de música latina actual.

Fue quien apostó por Ozuna cuando todavía era un desconocido y quien terminó construyendo junto a Bad Bunny una de las firmas más poderosas de la industria urbana.

3. 'Rolo': stage manager

En la parte técnica aparece Rolando León, conocido como Rolo, es 'stage manager' del artista y responsable de coordinar la logística de los conciertos.

Ingeniero en sonido de formación, lleva más de cinco años formando parte del equipo de Benito y es uno de los nombres clave para que un espectáculo de estas dimensiones funcione.

4. Janthony Oliveras: director creativo

Más cerca aún del cantante está Janthony Oliveras, director creativo, estilista y amigo íntimo del puertorriqueño desde antes de la fama.

Su mano está detrás de gran parte de la imagen pública de Bad bunny: desde colaboraciones con Adidas hasta la línea de Benito Antonio para Zara.

Oliveras no solo viste al artista; ayuda a construir el personaje visual que ha redefinido el reguetón.

5. Storm Pablo: estilista

Ese universo estético tampoco se entiende sin Storm Pablo, el estilista estadounidense que ayudó a convertir a Bad Bunny en una persona influyente de la moda global.

Fue quien impulsó algunos de sus looks más arriesgados, como la falda de "Yo perreo sola", y quien convenció al cantante de llevar la experimentación visual todavía más lejos.

6. 'La Paciencia': ingeniero de sonido

La música no sería la misma sin Roberto Rosado, conocido como "La Paciencia", productor e ingeniero de sonido que lleva más de una década al lado del cantante.

Él mezcla la voz de Bad Bunny, acompaña toda la gira y ha participado en algunas de las canciones más importantes de su carrera, desde los himnos del trap latino hasta "Debí Tirar más Fotos".

7. MAG: productor

Otro nombre imprescindible es Marco Borrero, MAG, productor criado en Brooklyn pero de origen boricua y dominicano y uno de los responsables del sonido de "Un Verano Sin Ti".

Su firma está detrás de canciones como "Tití Me Preguntó" o "Me Porto Bien", temas que terminaron redefiniendo el alcance global del reguetón.

8. Adrián Martínez: diseñador visual

Al equipo se suma Adrián Martínez, director creativo y diseñador visual que forma parte del 'team' desde 2016.

Es el encargado de los escenarios de la gira y los conciertos del puertorriqueño y de la narrativa estética de lo que el cantante presenta.

9. Bernie Martínez: su hermano

Dentro del círculo está Bernie Martínez, hermano mediano de Bad Bunny y una figura cada vez más habitual en el su entorno.

Está vinculado al mundo de la moda y el modelaje y ha acompañado al cantante en entregas de premios, eventos y citas musicales durante los últimos años.

10. Abner Roldán y Karla Ly Quiñones: los encargados del café

El equipo incluye perfiles inesperados. Abner Roldán y Karla Ly Quiñones son la pareja propietaria de Café Comunión y viajan con el cantante preparando café para todo el equipo.

Todo empezó cuando Benito entró un día en su cafetería de Puerto Rico y pasó horas hablando con ellos sobre café y la NBA.

Ahora recorren el mundo con una cafetería portátil que sirve entre 150 y 200 cafés diarios en cada concierto para el equipo y los invitados del puertorriqueño.