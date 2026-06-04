Confirman la apertura de la que es probablemente la playa más grande de Madrid: 2.000 m2 y rodeada de hasta 15 atracciones

Las claves

Las claves Generado con IA Aquopolis Villanueva de la Cañada adelanta su apertura al 6 de junio para combatir las altas temperaturas en Madrid. El parque acuático cuenta con más de 2.000 m2 de playa de arena blanca, piscina de olas y más de 15 atracciones de agua. La oferta incluye una gran zona infantil, atracciones para jóvenes como Kangaroa y la próxima apertura de la montaña rusa Kilauea en la nueva área Mana Nui. El parque ofrece servicios como zonas de picnic, gastronomía variada, zonas VIP y camas balinesas para mayor comodidad de los visitantes.

Aquopolis Villanueva de la Cañada ha decidido adelantar su apertura para contribuir a enfrentar las altas temperaturas que se están viviendo en la Comunidad Madrid en estas semanas. De esta forma, abrirá sus puertas el 6 de junio, seis días antes de lo anunciado.

De esta forma, quienes se animen a visitar el parque acuático madrileño por excelencia esta semana, podrán disfrutar de los más de 2.000 m2 de playa de fina arena blanca, piscina de olas y más de 15 atracciones de agua que aseguran un día de diversión y frescor.

Entre ellas, la enorme zona infantil con seis atracciones que son las versiones mini y adaptadas de las emblemáticas Waikiki, Zigzag, Pistas Blandas, Turbolance y Río Rápido. Además de la Tiki Island, con numerosos chorros de agua para disfrutar en familia. Además, el público juvenil podrá seguir viviendo las emociones que proporciona Kangaroa, una atracción compuesta por seis toboganes por los que deslizarse con una colchoneta desde una altura de más de diez metros, a la que se suma ahora Kilauea. Diversión para todos los públicos, en definitiva.

Para completar su oferta, hay que recordar que Aquopolis ha ido incrementando año a año su propuesta gastronómica, muy variada, y que también dispone de zonas de picnic con sombras y otros servicios que aumentan la comodidad de los bañistas. Entre la oferta, destaca un servicio de hostelería directo a la hamaca, zonas VIP y camas balinesas.

El parque es el lugar definitivo de encuentro para familias y grupos de amigos en el verano madrileño.

Por otro lado, se mantiene la inauguración de la nueva montaña rusa Kilauea para el 12 de junio, si bien se está trabajando para adelantar también su puesta en marcha. Se trata de la atracción más innovadora de toda su historia y sin parangón en Europa: una montaña rusa que se ha instalado en la nueva zona Mana Nui, un área completamente novedosa en el parque y que ha supuesto su ampliación en 4.682 metros cuadrados, es decir, más de cuatro hectáreas más de diversión veraniega que vienen a sumarse a los más de 15.000 metros cuadrados de Aquopolis.