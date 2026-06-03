Lola Tuduri, la estudiante de Medicina que besó la mano a Francisco, dejó Hakuna y cantará para el Papa en Madrid

Participará junto a artistas como David Bisbal y Rozalén en el evento musical organizado por el Arzobispado de Madrid durante la visita papal.

En 2024 inició su carrera en solitario, con canciones que abordan inquietudes de la vida universitaria, amistades y rupturas sentimentales.

A sus 22 años, la menorquina combina su carrera universitaria con la música, sumando cerca de 50.000 seguidores en TikTok y 145.000 oyentes mensuales en Spotify.

Lola Tuduri, estudiante de Medicina y exintegrante de Hakuna, actuará para el Papa Francisco en la Vigilia del 6 de junio en Madrid.

A sus 22 años, la joven menorquina se ha convertido en una de las voces emergentes entre adolescentes y universitarios.

Pero, además, el próximo 6 de junio será una de las artistas que se subirá al escenario en Plaza de Lima durante la Vigilia del Papa. El cartel del festival combina la música de Hakuna, Beret, entre otros.

Además, el 8 de junio en el Santiago Bernabéu, artistas reconocidos como David Bisbal o Rozalén formarán parte del gran evento musical organizado con motivo del encuentro del Arzobispado de Madrid con el Papa León XIV.

Nacida en Mahón en 2003, Tuduri compagina su carrera universitaria con los conciertos, y una intensa actividad en redes sociales en la que no esconde ni su fe ni su devoción por Francisco, al que besó en el Vaticano no hace tanto.

Exintegrante del grupo cristiano Hakuna, en 2024 inició su camino en solitario con canciones que mezclan las inquietudes de la vida universitaria, los veranos interminables y las primeras rupturas sentimentales.

Cuenta en una entrevista que su paso por el grupo fue un "plus" y que ahora está viviendo esta nueva etapa como "un sueño".

En TikTok, donde acumula cerca de 50.000 seguidores, comparte escenas cotidianas con un tono cercano y humorístico.

Habla de cómo ve el mundo con seis y doce dioptrías, se ríe de su indecisión crónica y acompaña imágenes de su día a día con fragmentos de sus canciones.

Pollo o pasta

Elegir en un avión entre "pollo o pasta" puede convertirse en un auténtico combate interno. Esa forma de mostrarse, tal vez, explica parte de su conexión con el público joven.

Con algo más de 145.000 oyentes mensuales en Spotify, sus letras reflejan el ritmo acelerado de su generación: los estudios, los amigos, los viajes y los proyectos personales: "Las ojeras no las sé disimular, vuelvo a casa solo cuando es Navidad, comiendo mal y acelerado. Tengo un ritmo que no sé si aguanto pero me voy a estrellar si me planto", confiesa en sus letras.

Una de sus canciones más conocidas, Entre las vías, nació, según ha contado ella misma, durante una clase de Farmacología.

Confiesa en redes que los perros le dan asma y la cerveza alergia, que fue recogepelotas en la Caja Mágica y dice, son cosas que nadie envidiaría de ella.

Su contenido parece grabado 'a propósito para que parezca improvisado' : habitaciones de estudiante, letras escritas a bolígrafo, escenas en autobuses y tardes de verano convertidas en pequeñas historias musicales.

Ahora, su participación en los actos de la visita papal la sitúan ante el mayor escaparate de su todavía corta trayectoria, en un momento en el que intenta compaginar dos vocaciones exigentes: la medicina y la música.