Los hermanos Moreno, los creadores de la receta del dulce del Papa: se venderá en todo Madrid por 2 euros

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, con los hermanos Moreno, directores de producción de Pastelería Mallorca. CAM

Las claves

Las claves Generado con IA Los hermanos Pablo y Jacobo Moreno, de Pastelería Mallorca, han creado el dulce 'Cor Unum' para conmemorar la visita del Papa León XIV a Madrid. El pastel, elaborado con masa sablé, crema de limón, mermelada de fresón de Aranjuez y chocolate blanco, estará disponible en pastelerías de toda Madrid por 2 euros. La receta ha sido compartida con todas las pastelerías asociadas a ASEMPAS y contará con una versión sin gluten para celíacos. Durante el fin de semana, el dulce podrá degustarse gratis en la Oficina de Turismo de la Puerta del Sol hasta agotar existencias.

Cor Unum es una expresión latina que significa 'un solo corazón' y que evoca el espíritu de fraternidad y unión presente en la tradición agustiniana. Pero ahora también es el nombre del pastel que Madrid ha preparado para endulzar la visita del Papa León XIV a la capital este fin de semana.

Detrás de su elaboración se encuentran los hermanos Pablo y Jacobo Moreno, los directores de producción de la Pastelería Mallorca. Su propuesta fue la elegida de entre cinco ofrecidas a la Comunidad de Madrid por algunas de las 200 pastelerías que forman la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS).

Y es que, como ha recordado el consejero de Cultura de la región, Mariano de Paco, durante su presentación desde la tienda de Mallorca en la calle Serrano este miércoles, la petición de hacer un dulce para conmemorar al Papa fue dada a ASEMPAS por el propio Gobierno autonómico.

Finalmente, se trata de una delicada pasta de té elaborada con dos capas de masa sablé de mantequilla clásica, unidas mediante una suave crema de limón y un núcleo de mermelada casera de fresón de Aranjuez, incorporando así un producto de la huerta madrileña. La pieza se finaliza con un fino baño de chocolate blanco y decoración en tonos amarillos, colores representativos del Vaticano. Como toque final, se corona con una lámina también de chocolate blanco decorada con el escudo vaticano.

"Es un postre absolutamente sutil que te va llenando la boca de miles de sabores", ha señalado el consejero de Cultura en declaraciones a los medios. Además, cuenta con una versión sin gluten para celíacos.

En las pastelerías de Madrid

Desde la Consejería de Cultura explican que el pastel se entregará al Papa por medio de la Conferencia Episcopal Española. ASEMPAS se lo enviará para que pueda hacérselo llegar al Pontífice.

Para el resto de madrileños y peregrinos que lleguen a Madrid, el dulce se podrá encontrar en pastelerías de toda la región. Con el objetivo de acercar esta creación al público, ASEMPAS ha decidido compartir la receta con todo el gremio de la comunidad.

El dulce para conmemorar en Madrid al Papa León XIV. E.E.

Por supuesto, en la Pastelería Mallorca, donde tendrá un precio de dos euros la unidad y 24 euros la caja de 12. Pero también en Formentor, Horno Hernani, La Mallorquina, La Oriental Sin Gluten, Larraya, Lazareno Gourmet (Aranjuez), Lazcano, Mallorca, Manacor, Mifer, Nunos, Paco Pastel (San Lorenzo de El Escorial), Plademunt (Alcalá de Henares), Viena Azul y Viena Capellanes.

Aunque también estará de forma gratuita durante este sábado y domingo en la Oficina de Turismo de la Puerta del Sol (en el número 5 de la plaza), desde las 11.00 horas hasta agotar existencias.

Pastelería Mallorca

"Llevamos 95 años formando parte del tejido, de las tradiciones y de la gente de Madrid", han empezado los dos hermanos tras la Pastelería Mallorca al presentar este dulce.

Y es que es el tiempo que lleva Mallorca existiendo en Madrid. Fue fundada en Bravo Murillo por su bisabuelo gracias a un décimo de la lotería premiado que le dio para comprar un local en dicha calle donde empezó a vender productos como ensaimadas, como contaban los Moreno en una entrevista con este periódico.

Ahora es la cuarta generación, a la que pertenecen Pablo y Jacobo, la que se encarga de sacar adelante las nueve pastelerías. Seis primos al mando de esta marca que factura anualmente más de 30 millones de euros.

Este fin de semana añaden un nuevo hito a su historial: ser los creadores del dulce que pondrá el sabor del chocolate blanco, la fresa y el limón a la visita de Su Santidad.