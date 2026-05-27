Sandro y Marta, la pareja tras el imperio del Grupo Paraguas: 19 restaurantes, el Club Metrópolis y presencia en 5 capitales

Sandro Silva y Marta Seco, los dueños del Grupo Paraguas que gestiona Metrópolis, el día de su inauguración, en enero de 2026. David Morales El Español

Las claves

Las claves Generado con IA Sandro Silva y Marta Seco lideran el Grupo Paraguas, con 19 restaurantes, el Club Metrópolis y presencia internacional en cinco capitales. El grupo destaca por su exclusividad y alta demanda, con listas de espera y clubes privados como el Club Metrópolis y The Library. Amazónico, su local insignia, ha abierto sedes en Madrid, Londres, Dubái, Montecarlo y Miami, consolidando su marca globalmente. La pareja prepara la apertura de un nuevo concepto en el histórico Fortuny Home Club, ampliando su imperio gastronómico en Madrid.

Hay quienes prefieren reinar en el más absoluto de los silencios. En el ecosistema de la alta sociedad madrileña, existe un reducto de poder que no se esconde, pero que no abusa de los focos.

Se trata de Sandro Silva y Marta Seco, la pareja que, desde la más estricta discreción, ha construido el imperio hostelero más potente y codiciado de las últimas décadas: el Grupo Paraguas.

Sencillamente, no necesitan que se hable de ellos; sus locales hablan por sí solos. Triunfan desde la sombra, convirtiéndose en el secreto a voces de la jet-set internacional con Amazónico, el refugio predilecto de los amantes del vino más sibaritas —que encuentran su santuario en The Library— y la parada obligatoria para los turistas de alto nivel adquisitivo que aterrizan en la capital buscando el calor de Ten con Ten o la exclusividad del recién nacido hotel Club Metrópolis.

Las listas de espera son el día a día de muchos de sus conceptos. El idilio comenzó en 2004 con la apertura de El Paraguas, el restaurante que dio nombre y alma al grupo, introduciendo una nueva forma de entender el fine dining en la capital: cocina de excelente calidad, altos estándares de servicio y entornos únicos en ubicaciones excepcionales.

A partir de ahí, la genialidad de Sandro en los fogones y la visión empresarial de Marta transformaron el panorama gastronómico. Llegó Ten con Ten (2011), Ultramarinos Quintín (2015), el salvaje Amazónico (2016), el refinamiento italiano de Numa Pompilio (2017), y la esencia africana de Aarde y Origen (2019).

Con unos 600 empleados ponen en marcha diariamente el motor de unos establecimientos que, siendo radicalmente diferentes en concepto, estilo y personalidad, comparten el mismo denominador común: provocar en el cliente una experiencia inolvidable en lugares cosmopolitas.

Madrid es, sin duda, su ciudad favorita, el laboratorio donde diversifican su cartera con espacios como The Jungle Jazz Club, Aúrea o La Destilería de Amazónico. Sin embargo, el dueto astur-brasileño ya ha logrado posicionarse como uno de los referentes más potentes de la restauración de lujo a nivel mundial.

Su concepto insignia, Amazónico, ha colonizado de forma consecutiva las cinco grandes capitales del lujo global: Madrid, Londres (en la cotizada Berkeley Square), Dubái (en pleno corazón financiero), Montecarlo (en la mítica Place du Casino) y Miami (Florida). Un despliegue que suma más de una decena de conceptos diferentes repartidos en cinco países.

La última gran revolución del grupo pasa por la hiper-exclusividad con la creación de sus propios clubs de socios privados: el Club Metrópolis y el The Library.

Hace seis años, el dueño del inmueble, Javier Celma, llamó a la pareja para ofrecerles abrir un restaurante en la planta baja. Pero Sandro y Marta se miraron, lo pensaron medio segundo y apostaron a lo grande: "Queremos el edificio entero", según confesaron a EL ESPAÑOL el día de la inauguración de su nuevo espacio en enero de este año.

Y lo consiguieron. Dentro del emblemático esquinazo de Gran Vía y Alcalá convive un hotel boutique de 19 habitaciones y siete propuestas gastronómicas muy diferentes.

En la planta baja se ubica el bar Tasca Fina y Barra de Oricios, en la -1 el Spa de Langostas con zona de baile, pero las joyas de la corona —los restaurantes Victoria, La Sala del Tiempo, el lounge La Galería, y el Jardín y la Cúpula de la azotea— están reservados exclusivamente para los miembros del Club Metrópolis.

Antes de que el edificio abriera sus puertas el pasado 29 de enero, ya había 1.500 miembros en lista de espera que habían desembolsado 2.000 euros de inscripción y 3.500 euros de cuota anual.

El apetito de la pareja es insaciable. Tras anunciarse el cierre "por embargo de bienes y salida a subasta" del histórico Fortuny Home Club, la discoteca de la jet-set madrileña, el grupo que decidió quedarse con el palacete fue, ni más ni menos, que el de Sandro y Marta.

Aunque de momento se desconoce qué concepto gastronómico implementarán en el número 34 de la calle Fortuny, una cosa es segura: volverá a romper moldes. Mientras tanto, Madrid esperará con gusto la próxima apertura de los reyes de la milla de oro.

Todos los conceptos del Grupo Paraguas

1. El Paraguas

2. Ten con Ten

3. Ultramarinos Quintín

4. Numa Pompilio

5. Aarde

6. Origen

7. Aúrea

8. The Library: con Club de socios.

9. Amazónico Madrid: incluye La Destilería de Amazónico y The Jungle Jazz Club.

10. Amazónico Londres

11. Amazónico Dubái

12. Amazónico Montecarlo

13. Amazónico Miami

14. Edificio Metrópolis: incluye Hotel Boutique, Club Metrópolis y sus 7 propuestas gastronómicas: Tasca Fina, Spa de Langostas, Victoria, La Sala del Tiempo, La Galería, El Jardín y La Cúpula.

15. Nuevo concepto en Calle Fortuny, 34: la próxima apertura en el antiguo Fortuny Home Club.