Confirman el cierre de 'Madrid Madriz' tras 26 años inolvidables siendo la taberna de toda la vida en Malasaña

Las claves

Las claves Generado con IA La taberna Madrid Madriz, ubicada en la calle Fuencarral, cierra sus puertas tras 26 años siendo un referente en Malasaña. El equipo agradece a su comunidad de clientes por las miles de comidas, cenas y momentos compartidos a lo largo de los años. Durante su última semana abierta, invitan a antiguos y nuevos clientes a despedirse brindando y compartiendo en el local. El cierre representa la pérdida de uno de los rincones emblemáticos que daban identidad y memoria al centro de Madrid.

La taberna Madrid Madriz, en la calle Fuencarral, se despide tras 26 años como uno de los locales más queridos de Malasaña.

En un mensaje compartido en redes, el equipo resume lo vivido en este tiempo en una frase: "Han sido miles de comidas, cenas, sobremesas, cañas improvisadas y momentos compartidos" con una comunidad de clientes que ha hecho suyo el local.

En su despedida, agradecen tanto a quienes han estado allí "durante años" como a quienes solo se dejaban caer de vez en cuando, porque todos, subrayan, han formado parte de la historia de Madrid Madriz.

Ahora les toca "cerrar esta etapa", pero antes lanzan una invitación: volver a ver a la gente una última vez, con la taberna aún llena de vida.

Por eso, anuncian que durante esta semana seguirán haciendo lo que mejor saben: servir cañas, sacar raciones, compartir risas y llenar de gente el interior y la barra.

Taberna Madrid Madriz Madrid Madriz

Animan a quienes han pasado por allí en algún momento de estos 26 años a acercarse a brindar, como forma de despedida y de agradecimiento por un tiempo que definen como inolvidable.

Para muchos, su adiós no es solo la despedida de una carta y de unas cañas concretas, sino la sensación de que desaparece otro de esos rincones que daban carácter y memoria al centro de la ciudad.

Tal como dicen sus dueños en redes, "porque muchas veces un sitio no es solamente un sitio".