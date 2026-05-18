Abre el refugio oculto de la Casa de Alba perfecto para recorrer a pie: ya se puede visitar su gran jardín monumental

Vista de la fachada posterior del Palacio de Liria. Palacio de Liria

Las claves

Las claves Generado con IA Los jardines del Palacio de Liria, habitualmente cerrados al público, abrirán al público desde el 14 de mayo hasta el 31 de agosto de 2026. Las visitas serán guiadas, en grupos reducidos de hasta 30 personas, y mostrarán la evolución histórica y botánica de los jardines, con recorridos de 45 minutos. El recorrido incluye zonas inspiradas en estilos francés e inglés, esculturas, estanques y el cementerio de mascotas vinculado a Cayetana Fitz-James Stuart. Las entradas cuestan desde 10 euros solo para jardines y hasta 25 euros con acceso al interior del palacio, su pinacoteca y una exposición contemporánea de José María Sicilia.

Los jardines del Palacio de Liria, una de las zonas más reservadas de la residencia de la Casa de Alba de Madrid, podrán visitarse este verano gracias a una apertura especial organizada por la Fundación Casa de Alba.

Las visitas arrancarán el próximo 14 de mayo y estarán disponibles hasta el 31 de agosto de 2026.

Ubicado en plena calle Princesa, el histórico palacio permitirá acceder a sus zonas verdes en grupo reducidos y mediante recorridos guiados que explicarán la evolución del jardín y algunos de sus elementos botánicos y arquitectónicos más destacados.

Vista de la fachada posterior del Palacio de Liria y la glicina Palacio de Liria

El espacio ha ido transformándose con el paso de los siglos gracias a la intervención de figuras como Ventura Rodríguez, Francesco Sabatini o el paisajista francés Jean Claude Nicolas Forestier.

Habitualmente cerrado al público, este espacio se ha convertido en una de las aperturas culturales más llamativas de la temporada en Madrid.

Las visitas tendrán lugar por la mañana. De martes a viernes habrá dos pases diarios, a las 10:00 y a las 10:15 horas, mientras que los sábados y domingos únicamente se realizará el recorrido de las 11:00 horas. Cada grupo contará con un aforo máximo de 30 personas.

El recorrido, de aproximadamente 45 minutos, recorrerá distintas áreas de los jardines inspiradas en estilos franceses en ingleses, con caminos rodeados de vegetación, esculturas y pequeños estanques.

Entre los rincones más singulares destaca el cementerio de mascotas vinculado a Cayetana Fitz-James Stuart, gran amante de los animales.

Las entradas tendrán diferentes modalidades. El acceso exclusivo a los jardines costará desde 10 euros, mientras que quienes quieran completar la experiencia con la visita al interior del palacio y su pinacoteca podrán adquirir una entrada de hasta 25 euros, según el día elegido.

El pase completo también incluye el acceso a la colección artística del Palacio de Liria, que reúne obras de artistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya, Tiziano o Peter Paul Rubens.

Además, hasta el 31 de mayo los visitantes podrán acceder a la exposición contemporánea Noches y días, del artista madrileño José María Sicilia, instalada en algunas de las principales salas del palacio, como la Biblioteca o el Salón de Baile.