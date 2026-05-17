Ya está en vigor: los restaurantes y los bares tendrán que ofrecer raciones pequeñas a partir de ahora

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Las claves Generado con IA Entra en vigor la Ley 1/2025 en España para prevenir el desperdicio alimentario en bares y restaurantes. Los establecimientos deberán ofrecer raciones pequeñas y tuppers gratuitos con las sobras a los clientes. Se establecen sanciones desde 2.001 hasta 500.000 euros para quienes no cumplan la normativa. La norma busca promover la sostenibilidad, la economía circular y reducir las toneladas de comida desaprovechada en el país.

España ha oficializado la nueva Ley 1/2025, del 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Pese a su promulgación, la norma entró en vigor el 3 de abril y nace con la intención de evitar y reducir el malgasto de los productos alimenticios por parte de locales de hostelería y restauración.

Por ello, esta nueva normativa pretende fijar las medidas que este tipo de negocios alimenticios deben seguir para evitar el despilfarro. Una de estas soluciones sería ofrecer un tupper con las sobras para los clientes de forma gratuita.

Sin embargo, los bares o restaurantes que se nieguen a adoptar dichas soluciones podrían someterse a graves sanciones. Por el contrario, los establecimientos que tomen estas medidas y las incorporen pueden definirse como buenos practicantes.

Esta regulación se ha creado a partir de una problemática que afecta a nuestro país. España es uno de los países de la Unión Europea que más comida desperdicia al año, con datos que llegan hasta el millón de toneladas de alimentos desaprovechados.

Todo ello ha propiciado que se cree una ley que intente paliar este inconveniente, descartando un tercio de la comida producida a nivel mundial y priorizando el consumo humano y la donación de alimentos en vez de los fines industriales y energéticos que pudiera haber.

Por tanto, esta regulación pretende enfocarse en la sostenibilidad frente al malgasto alimenticio, provocando que a partir del 3 de abril, momento en el que la Ley ha entrado en vigor, los bares y restaurantes deban adoptar un Plan de Prevención del Desperdicio.

Cabe destacar que, de forma complementaria, el Artículo 13 de dicha Ley menciona una guía de buenas prácticas en las cuales se pretende establecer una ayuda para que bares, restaurantes y supermercados contribuyan con la normativa y el objetivo de defender la economía circular.

Dentro de estas medidas, algunos ejemplos residen en las obligación de bares y restaurantes a otorgar a los clientes de forma gratuita un tupper con la comida sobrante y, además, flexibilizar los menús con el fin de que los clientes puedan modificar las ofertas que deseen o pedir raciones de diferentes tamaños para evitar las sobras.

En definitiva, la promulgación de la normativa obliga a que a partir del 3 de abril, todos los bares y restaurantes adapten sus cartas para ofrecer raciones pequeñas, medianas o grandes que se adapten a las consideraciones de los consumidores.

En el caso de los supermercados e hipermercados, el objetivo de la regulación reside en limitar la obtención de todos los productos cuya fecha de caducidad o consumo este cerca del vencimiento. Por ello, se recomienda que, no solo los establecimientos sino también los clientes, compren de forma razonable y sostenible y donar alimentos cuando se pueda para combatir la prevención y el desperdicio.

Las sanciones por cometer infracciones graves de dicha ley abarcan desde los 2.001 euros, en el caso de no obtener un plan de prevención, pero se puede alargar hasta los 500.000 euros si hay reincidencia en las faltas durante un período mínimo de dos años.