Salistre, de Cádiz a llenar el Teatro Eslava: "Lo primero que pensamos al llegar a Madrid fue... ¿Dónde está la playa?"

Las claves

Las claves Generado con IA Salistre, grupo gaditano formado por David, Javi, Juan y Raúl, publica su primer disco 'Vaivén' y afronta una gira con 30 fechas por toda España. El grupo presentará su nuevo álbum el 22 de mayo en el emblemático Teatro Eslava de Madrid, dentro de una gira que incluye ciudades como Bilbao, Sevilla y Valencia. Salistre recuerda con cariño su primera actuación en Madrid y destaca la adaptación a la vida madrileña, aunque echan de menos la playa y critican la contaminación. El centro de Madrid es su lugar favorito de la capital y sueñan con llegar a llenar el Movistar Arena en un futuro.

David, Javi, Juan y Raúl empezaron hace 10 años haciéndose hueco en el mundo de la música compartiendo covers. Pero, entonces, ni siquiera ellos —aunque lo soñaran— pensaban que pudiera llegar este momento. Su momento. Porque el pasado 1 de mayo publicaron su primer disco, Vaivén, y ahora encaran la gira más ambiciosa de sus vidas, con 30 fechas cerradas que les llevarán por gran parte de la geografía española.

El pasado 1 de mayo, dieron a la luz su primer álbum coincidiendo con la feria de atún de Barbate. Un día después ya estaban presentándolo en Alameda y esta misma semana pasan por la Zero de Tarragona (15) y por La Mirona 2 en Girona.

Después, vendrá su plato fuerte, el próximo día 22 de mayo, en Madrid, en el Teatro Eslava. Porque, como bien decía, José Manuel Casañ, líder de Seguridad Social, “todo pasa por Madrid”. Y así lo harán los gaditanos, que después seguirán sumando fechas a su calendario pasando por Bilbao, Logroño, Mallorca, Ibiza, Murcia, Valencia, Málaga o Sevilla. Pero antes de que la furgoneta empiece a hacer kilómetros, Salistre se sienta con EL ESPAÑOL para someterse al ‘Test de Madrid Total’.

P.—¿Qué piensa un gaditano la primera vez que llega a Madrid?

R.—¿Dónde está la playa?

P.—¿Se acuerdan de la primera vez que subieron a Madrid?

R.—Sí. Fue increíble. Madrid es muy bonito y muy grande, nos encanta ver sus calles iluminadas y tan llenas de vida.

Salistre.

P.—¿Dónde tocaron por primera vez?

R.—Tocamos en Espaciovino. Aún no nos conocía apenas nadie y llenamos. Fue muy íntimo y emocionante.

P.—¿Va demasiado rápido Madrid para cuatro músicos de Cádiz?

R.—Sí. Demasiado rápido, pero nosotros somos camaleones y nos adaptamos muy bien.

P.—¿Qué detestan de Madrid?

R.—La contaminación.

P.—¿Y qué les enamora de Madrid?

R.—Todo. Como hemos dicho anteriormente, Madrid es increíble: sus monumentos, edificios, plazas, bares... ¡Madrid enamora!

P.—¿Pescaíto o cocido?

R.—En Cádiz pescaíto; en Madrid, cocido.

P.—¿Un restaurante gaditano para estar en Madrid como en casa?

R.—Restaurante Deatún.

P.—¿Y uno que no sea gaditano?

R.—Bar gyoza go!

Los componentes de Salistre.

P.—Para hacer bien el amor... ¿mejor en el sur o en Madrid?

R.—¡Los dos lado son buen sitio!

P.—Su lugar favorito de la capital.

R.—El centro, nos encanta el centro.

P.—¿Un sueño madrileño?

R.—Llenar el Movistar.

P.—¿Se vendrían a vivir aquí?

R.—Creemos que a nadie le gusta vivir fuera de donde se ha criado.

P.—¿Cuál es su cantante madrileño más escuchado?

R.—Alejandro Sanz.

P.—¿Cuál es el último grupo de Madrid del que se han enamorado?

R.—El canto del loco.

P.—¿De Madrid al...?

R.—Paraíso.