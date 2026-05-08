Shakira confirma una nueva fecha y suma 12: los cuatro findes seguidos de conciertos en su estadio de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Shakira añade una nueva fecha y ofrecerá 12 conciertos en Madrid, repartidos en cuatro fines de semana consecutivos como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La nueva fecha será el 9 de octubre y las entradas estarán disponibles desde el 13 de mayo en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con preventa exclusiva para registrados el 12 de mayo. El recinto Iberdrola Music, con capacidad para 50.000 personas y escenario diseñado por BIG-Bjarke Ingels Group, acogerá un espectáculo de 12 horas diarias con actividades culturales y gastronómicas. Shakira también ha presentado 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, reafirmando su impacto global tras reunir a 2,5 millones de personas en su último concierto en Río de Janeiro.

Cuando pensábamos que ya estaba todo confirmado, Shakira lo ha vuelto a hacer. Finalmente, serán 12 conciertos que sumarán cuatro fines de semana seguidos al añadir una nueva fecha más a la residencia que la artista hará en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Desde Live Nation afirman que "debido a la alta demanda" se ha decidido llevar a cabo esta ampliación, justo después de reunir a 2,5 millones de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el pasado sábado 3 de mayo.

Ha firmado así el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino y uno de los mayores eventos musicales jamás registrados. Un espectáculo que ya forma parte de la historia de la música y que confirma el alcance universal de su propuesta artística.

La nueva fecha en Madrid será el 9 de octubre, completando la programación que ocupará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

Las entradas estarán a la venta este miércoles 13 de mayo a las 10.00 horas en la web de la promotora, Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los registrados en Live Nation, además, tendrán acceso a una preventa desde el martes 12 de mayo a las 10.00 horas.

La nueva canción

La cantante colombiana, además, acaba de presentar Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, recordando su mítico Waka Waka, himno del Mundial de 2010. Una canción de enorme recuerdo para la selección española, ganadora de aquella competición.

Así, "trasciende lo musical y configura un fenómeno global con identidad latina". "Sus conciertos se han convertido en espacios de celebración colectiva donde millones de personas conectan a través de una identidad compartida. Desde Río hasta Madrid, su gira refleja un mensaje claro y potente: la cultura latina no solo se escucha, se vive y se celebra", argumentan desde la promotora.

Render del Estadio Shakira en Madrid. Live Nation

En este contexto, Madrid y el barrio de Villaverde, donde se celebrará, se consolidan como "epicentro de una celebración cultural". La residencia en la ciudad promete convertirse en uno de los eventos más relevantes del año, acogiendo durante cuatro fines de semana una experiencia que va más allá del concierto: "Un punto de encuentro para una comunidad diversa, una celebración del orgullo y el sentimiento de pertenencia y una muestra del peso de la cultura latina en el panorama global".

Para este evento, Shakira dispondrá de su propia infraestructura en el espacio Iberdrola Music. Un estadio que está previsto que ocupe 70.000 metros cuadrados, con un aforo de unas 50.000 personas. En total, serán 26.688 asientos en grada, 25.000 de pie y alrededor de 3.000 en zona VIP.

Más de dos millones de personas en su último concierto en Río de Janeiro. Live Nation

En cuanto al propio escenario, la obra estará diseñada por el grupo BIG-Bjarke Ingels Group -el mismo que concibió el escenario de Adele World en Múnich-, y tendrá inspiraciones del mexicano Parque Macondo, el cual aparece en la obra Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

El precio de las entradas abarca un amplio rango de precios también. Se extiende desde los 181,50 euros para quienes quieran disfrutar del concierto en pista hasta los 1.000 euros para quienes prefieran experiencias VIP exclusivas.

El espectáculo tendrá una duración de 12 horas cada día, desde el mediodía hasta la medianoche. Una experiencia más parecida a un festival donde también habrá gastronomía, exposiciones, charlas, talleres, cine y literatura bajo el nombre Es Latina.

Y es que se trata de una producción que, según la propia Shakira, será "algo de otro mundo" y que "no se ha visto antes en España".