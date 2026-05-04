Ya a la venta las zapatillas 'barefoot' más baratas del mercado: a 5,99 €, en tres colores y por tiempo limitado

Las claves

Las claves Generado con IA ALDI lanza zapatillas 'barefoot' infantiles por 5,99 €, disponibles en tres colores y por tiempo limitado en todos sus supermercados de España. La colección incluye sneakers de piel para adultos a 14,99 € y versión infantil a 11,99 €, destacando por su versatilidad y comodidad. Las zapatillas 'barefoot' favorecen el movimiento natural del pie y están diseñadas para simular la sensación de caminar descalzo. La gama también ofrece plantillas barefoot por 2,99 €, confeccionadas en rizo de algodón y con perforaciones para mejorar la ventilación del pie.

A estas alturas, habrá visto a amigos que le hablan de las zapatillas 'barefoot' (calzado respetuoso), o quizá haya visto que las llevan los influencers, o su vecino, o su hermano, o su primo, o su madre, o su padre... En definitiva, mucha gente a su alrededor. Porque lo cierto es que todo el que las prueba, vuelve a comprarlas de nuevo.

¿La razón de por qué las compra tanta gente? Son buenas para los pies, son cómodas y... eso sí, les falla, en muchos casos, el diseño. Pero eso está cambiando. De ahí que hasta los supermercados se hayan lanzado a tenerlas dentro de su catálogo.

Y es que hay pocas cosas más satisfactorias que estrenar zapatillas. Además, cambiar de calzado con el cambio de temporada es casi inevitable y ALDI lo facilita con una selección pensada para toda la familia desde sneakers de piel en tendencia hasta zapatillas barefoot. Todo disponible en todos sus supermercados de España a partir del sábado 9 de mayo hasta agotar existencias.

El sneaker que combina con todo

El modelo más versátil de la colección es la sneaker de piel, disponibles por 14,99 euros en tallas de la 37 a la 45 y también en la versión infantil por 11,99 euros, en tallas de la 30 a la 36. Con material exterior de piel y forro textil, es el tipo de zapatilla que funciona igual de bien con vaqueros que con un vestido de verano. Un básico de temporada que no ocupa mucho espacio en el armario pero que queda ideal en los looks del día a día.

Junto a ellas, la gama incorpora las cada vez más populares zapatillas barefoot, por 14,99 euros, una opción en auge por su capacidad de favorecer el movimiento natural del pie. Este tipo de calzado está diseñado para simular la sensación de caminar descalzo, lo que contribuye a una pisada más cómoda y al fortalecimiento de los músculos de los pies. Están disponibles en blanco, beige y azul marino.

Pensando en el bienestar del pie, ALDI incluye también plantillas barefoot por 2,99 euros, elaboradas con tejido de rizo de algodón y con perforaciones que favorecen la circulación del aire. Un complemento práctico para mejorar la comodidad del calzado diario, disponible en tallas de la 36/37 a la 44/45.

Para los más pequeños

Los niños tienen su hueco en la colección. Las zapatillas infantiles por solo 5,99 euros están diseñadas con cierre de velcro y plantillas acolchadas para facilitar el uso diario sin renunciar a la comodidad. Porque que sean fáciles de poner y quitar marca la diferencia cuando hay prisa por la mañana.

Y es que casi todos los padres están a favor de utilizar zapatillas 'barefoots' para sus hijos. Al final, todos quieren lo mejor para ellos y, si la Ciencia dice que son mejores, que van a favorecer la pisada y que les va a evitar problemas en un futuro, ¿por qué no lanzarse a por ellas?