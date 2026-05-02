Christian Drammis crea la primera app gratuita y oficial para preparar la PAU: más de 1.000 preguntas disponibles

Las claves

Las claves Generado con IA Christian Drammis lanza en Madrid la primera app gratuita y oficial para preparar la PAU, con más de 1.000 preguntas revisadas. La Universidad Autónoma de Madrid valida los contenidos de la app, asegurando respaldo académico y adaptación al temario oficial. La aplicación utiliza inteligencia artificial para personalizar el estudio y fomentar hábitos mediante ejercicios cortos y dinámicas tipo test. El proyecto, ya consolidado en Italia, busca expandirse por España tras su lanzamiento en Madrid y la colaboración con expertos y universidades.

La recta final de la PAU en Madrid viene este año con un aliado inesperado: el móvil. La app italiana thefaculty ha aterrizado en la región con una propuesta sencilla: ayudar a preparar el examen de acceso a la universidad de forma gratuita y desde cualquier sitio.

Lo hace, además, de la mano de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que se encarga de validar los contenidos para asegurar que todo lo que aparece en la plataforma tiene respaldo académico.

En la práctica, la herramienta lanza preguntas, ejercicios y repasos adaptados al temario oficial, mientras un equipo de expertos revisa que estén bien planteados y sean útiles para los estudiantes.

La app ya está en marcha en la Comunidad de Madrid desde este mes de abril, justo cuando miles de alumnos empiezan a apretar de cara a los exámenes.

Solo en la región, unos 35.000 estudiantes se presentarán a la PAU este año, y la plataforma aspira a colarse, al menos, en el día a día de una parte de ellos.

Detrás del proyecto está Christian Drammis, que lidera la visión estratégica de la compañía y su expansión internacional a través de acuerdos con universidades y entidades públicas.

Con una trayectoria centrada en el emprendimiento digital y la transformación educativa, ha guiado el crecimiento de la plataforma desde sus inicios hasta convertirla en un referente en Italia en el ámbito de la orientación universitaria.

Su enfoque combina innovación tecnológica, impacto social y sostenibilidad, con la idea de reforzar el vínculo entre estudiantes, centros educativos y universidades.

Más allá de ser otro "simulador" de exámenes, la idea es que sirva como apoyo constante. La aplicación utilizar inteligencia artificial, pero no solo para dar respuestas rápidas, sino para guiar el estudio poco a poco, con ejercicios que se adaptan al ritmo de cada usuario.

El objetivo es doble: preparar la prueba y, de paso, ayudar a crear hábitos de estudio más llevaderos.

Aquí entra también el formato. Frente a largas horas de estudio, la herramienta apuesta por sesiones cortas, con ejercicios tipo test y dinámicas más ligeras que buscan enganchar.

Una mezcla de microaprendizaje y pequeños retos que intenta quitarle algo de dramatismo a uno de los momentos más tensos del curso.

El proyecto, bautizado como “Inteligencia Artificial aplicada a la enseñanza”, se ha desarrollado junto al Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM.

Detrás hay un equipo de catorce especialistas que han revisado miles de preguntas para asegurarse de que todo encaja con el nivel y los criterios de la PAU en España.

Antes de lanzarse oficialmente, la plataforma pasó por una prueba piloto con más de 150 estudiantes, que sirvió para ajustar detalles y comprobar que el sistema funcionaba.

Con ese test superado, ahora el siguiente paso es crecer dentro de Madrid y, más adelante, dar el salto al resto del país a lo largo de 2026.

La app llega con la experiencia de Italia, donde ya acumula cientos de miles de usuarios y colaboraciones con universidades como Università Bocconi o Sapienza Università di Roma.

Allí, su fórmula -estudiar a base de pequeñas dosis diarias- ha conseguido colarse en la rutina de muchos estudiantes.

Ahora, el reto está en ver si en Madrid consigue lo mismo: hacerse un hueco entre apuntes, academias y nervios de última hora y convertirse en ese apoyo rápido que muchos buscan cuando el examen está a la vuelta de la esquina.