Rebeca vuelve tras 30 años del 'Duro de pelar' con Dany y Sofía Cristo: "Dejé cosas importantes, como no formar familia"

Las claves

Las claves Generado con IA Rebeca regresa 30 años después de su éxito 'Duro de pelar' con una nueva versión junto a los DJs Dani BPM y Sofía Cristo. La artista reflexiona sobre los sacrificios personales que ha supuesto su carrera, como no haber formado una familia y priorizar la música. El remix de 'Duro de pelar' busca conectar generaciones y sonará en el festival Tomorrowland, según Sofía Cristo. Rebeca destaca la importancia de mantenerse fiel a su personalidad y recuerda momentos clave como su participación en Eurovisión y 'Grease'.

En 1996 una chica de rizos indomables, ombligo al aire y melena rubia se colaba en las listas de éxitos en España con una frase que todavía hoy muchos recuerdan: "Tú siempre fuiste, duro de pelar, duro de pelar…ahora el tiempo me cambió"...

Rebeca irrumpía en las listas de Los 40 Principales y se hacía un hueco entre nombres como Luis Miguel o George Michael, en un momento en el que la industria de la música no terminaba de confiar en perfiles que se salieran del molde.

Eran años de canciones pop dance que sonaban en las fiestas de pueblo, bodas o en el coche camino de la playa. Tam Tam Go!, Amistades Peligrosas, Marta Sánchez o Los del Río se peleaban por la canción del verano y entre todos ellos, Rebeca con una actitud ‘rebelde’ se coló en la fiesta de los 90.

Rebeca Nieves Díaz EE

Treinta años después, Duro de pelar vuelve a sonar. Rebeca sonríe igual, pero habla con más calma y reflexiona en su charla con EL ESPAÑOL sobre su trayectoria profesional.

La canción regresa con una nueva versión junto a los DJs Dani BPM y Sofía Cristo, conectando a quienes la bailaron en los 90 y quienes la escuchan en su versión más cañera.

P.- Rebeca, han pasado 30 años desde Duro de pelar. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?

R.- Ha cambiado la forma de ver la vida y el futuro. Antes todo era más incierto, ahora eres más realista. Sabes que las cosas no las regalan, que cuesta muchísimo esfuerzo no solo llegar, sino mantenerse.

Amamos la música, pero también a veces pagamos un peaje muy alto por seguir en ella y sacrificando la vida personal, estar sin la familia y sobre todo, mientras todos los demás disfrutan, nosotros trabajamos haciendo que disfruten, pero es maravilloso, seguimos aquí y la ilusión es la misma.

Gracias a Dios el Remember nos ha seguido acompañando y ahora está más vivo que nunca y vamos a aprovecharlo.

P.- Hablemos de la letra, a mediados de los 90, un boom musical reivindicativo, ¿cómo lo ves hoy?

R.- Creo que se ha conseguido muchísimo. Lo que pasa es que no hay que bajar la guardia ya que se puede retroceder sin darnos cuenta por una pequeña señal, por un caso aislado.

Aún hoy se atenta sobre la vida de otras personas, por ir vestidos de una manera, por su condición sexual o su manera de pensar. Yo creo que estamos un poquito lejos del respeto total global, que nos merecemos un país como España, tan adelantado para unas cosas, pero tan antiguo para otras.

P.- ¿Qué significa para ti recuperar ahora este tema?

R.- Yo les he cedido a mi bebé, a mi Duro de pelar, a sus 'tíos', que son Dani BPM y Sofía Cristo. Creo que ellos han sabido captar la esencia aquí en España, con distintas edades y sensibilidades.

Dany BPM Nieves Díaz EE

P.- Dani, ¿qué te atrajo del proyecto?

R.- Rebeca es un ícono del género. Hemos querido respetar la original, pero darle un sonido actual para que conecte también con nuevas generaciones.

P.- Sofía, ¿qué te motivó a sumarte?

R.- Me gusta remezclar canciones que han marcado la vida de las personas. Esta lo es. Es una máquina del tiempo, y ahora la llevamos a la pista con un sonido más actual.

P.- Sofía, también has hablado de salud mental en la industria…

R.- Sí, quiero ayudar a cambiar la imagen del DJ. Durante años se ha asociado a la noche y al consumo de sustancias, pero eso está cambiando. Se puede tener éxito llevando una vida saludable. Yo no soy quien para decirte no consumas, pero si puedo ayudar a llevar el mensaje desde mi propia experiencia de que por ahí no es el mejor camino.

P.- Volviendo al remix, lo harán sonar fuera de España…

R.- (Sofía) Sí, voy a pinchar Duro de pelar en el mayor festival de música electrónica del mundo, Tomorrowland en Bélgica. Puede ser un momento muy fuerte, porque la música española allí conecta muchísimo.

Sofía Cristo Nieves Díaz EE

P.- Rebeca, en tus inicios la industria no apostaba del todo por tu imagen.

R.-Querían cambiar mi imagen. Ni mis rizos, ni el pelo rubio, quería ponerme morena.

De hecho, los primeros singles están así: uno en blanco y negro y el segundo en tono sepia, para no definir demasiado el color de mi pelo. Pero yo siempre tuve muy clara mi personalidad, siempre fui un poco rebelde.

P.- ¿Cuándo sentiste que el éxito era real?

R.- En la gira con Los 40 Principales. Empecé abriendo conciertos y acabé cerrándolos con solo dos canciones. Ahí se vio que la gente estaba conectando.

P.- También has tenido etapas importantes como Eurovisión o 'Grease'.

R.- Sí, he hecho muchas cosas. Fui la primera en cantar en español la banda sonora de Grease, haciendo de Sandy. Y en festival de Eurovisión fui coautora de la canción 'I love you mi vida' que representó a España. Aunque no fui a defenderla, ver mi nombre junto a la bandera de España fue un momento muy especial para mí.

Rebeca, Sara Cristo y Dany BPM Nieves Díaz EE

P.- Hablabas al comienzo de las cosas que dejas en el camino , ¿cuáles han sido, en tu caso?

R.- He dejado cosas importantes: parte de mi carrera fuera de España, tiempo para mí, no haber podido formar una familia propia.

Pero también he sido muy feliz. No se puede tener todo. Hubo un tiempo que dediqué a cuidar de mi padre cuando enfermó y ahora soy ‘madre’ de mi madre.

P.- Has dicho que eres muy "hormiguita"…

R.- Sí, soy muy trabajadora. He sabido guardar porque luego vienen épocas más difíciles y hay que estar preparada.

P.- Para terminar, Duro de pelar fue un punto de inflexión. Económicamente, ¿te dio para comprarte un piso o un bocata?

R.- Me dio para más que un bocata, diría que para un menú gourmet. Me permitió darme pequeños lujos y, sobre todo, ayudar a mis padres, arreglar su casa y mejorar su calidad de vida.