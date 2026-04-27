Álvaro Martín lo deja tras ser el único español con 17 Récord Guinness atando cordones: "Me gasté 3.000 € sin recibir nada"

Las claves

Las claves Generado con IA Álvaro Martín, vecino de Rivas-Vaciamadrid, es el español con más Récord Guinness en atar cordones, acumulando 17 en esta disciplina y 2 más en tenis de mesa. Tras alcanzar 19 récords, Martín anuncia su retirada debido al desgaste, la falta de apoyo y la ausencia de recompensas económicas por parte de la organización Guinness. El coste de conseguir y certificar un Récord Guinness le ha supuesto entre 2.000 y 3.000 euros, sin recibir compensaciones ni reconocimientos materiales. Antes de dejarlo, busca conseguir un vigésimo récord apilando donuts en un minuto para cerrar su carrera con una marca redonda.

La localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid ostenta un logro que muchos de sus ciudadanos desconocen. Uno de sus 103.148 habitantes es Álvaro Martín Mendieta, el madrileño con el mayor número de Récord Guinness y que compagina dicha faceta con su profesión de ayudante técnico de protección de incendios.

A sus 29 años, cuenta con 19 Guinness, 17 atando cordones y otros dos de tenis de mesa. Sin embargo, ya tiene en el punto de mira su vigésimo récord: "Era mi tercera opción, pero quiero conseguir un récord más. Quiero construir en un minuto la mayor torre de donuts. El mínimo es 8 y quiero llegar a apilar entre 10 y 12, pero es el reto más guarro que he hecho".

Sus inicios en el mundo de los Récords se remontan a 2019 tras una conversación espontánea con un familiar: "Me mandó un meme en el que sale un padre atándole los cordones a su hijo enseñándole con el método tradicional del lazo. Para mí era un método anticuado, así que me grabé un vídeo para mandarlo a mi familia y terminé en la página de los Guinness buscando si existían Récords así".

El rey de las zapatillas

Una vez que Álvaro había encontrado su objetivo, el siguiente paso que realizó fue entrenar para ello. El primer récord que tenía en mente era simple pero complicado. Se trataba de atar zapatillas durante 30 segundos. No obstante, este récord fue denegado por los Premios Guinness debido a su reglamento. Intentó una variante del mismo alargándolo hasta el minuto, pero tampoco funcionó.

Llegados a este punto, Álvaro, lejos de darse por vencido, pasó a tomárselo como un reto personal: "Pasé a decir, necesito un récord sí o sí de atar zapatillas". Por ello decidió pensar una variante nueva: atar tres pares de zapatillas en el menor tiempo posible. Con una marca de 11,32 segundos, finalmente, pudo conseguir su primer Récord Guinness.

No obstante, el método utilizado por Álvaro no fue ideado por él mismo. Su inspiración vino gracias a un vídeo y, desde entonces, la práctica y el entrenamiento que ha realizado son los responsables de sus marcas: "Hace siete años encontré una página donde un hombre enseñaba este método. A raíz de ello comencé a practicar y lo mejoré ya que bajé sus tiempos".

Álvaro Martín junto a sus Récords Guinness Diego Radames

Por otra parte, el ripense comenta que el autor de la página web se interesó por los Récord Guinness: "Me enteré que solicitó un Récord porque alegaba tener la forma más rápida para atar un zapato, pero desde Guinness le dijeron que lo tenía que demostrarlo con un vídeo".

Ante esta situación, Martín defiende sus Récords: "No creo que sepa de mi existencia pero si alguna vez se mete a la web y ve mis Récords con su método... Pero no hice nada malo, eso lo podía haber utilizado cualquier persona".

'The last dance'

Tras conseguir 19 Récords Guinness, Álvaro Martín pondrá fin a su 'trayectoria recordísta'. El ripense ha perdido la motivación, alegando la falta de apoyo como uno de los motivos principales de su adiós: "Guinness es amor y odio. Estoy saturado y cansado de tantos Récords. Los primeros están bien, pero cuando empiezas a ver todo por dentro... Les da igual que tengas uno que 100, el trato es igual de malo".

Para Álvaro esta decisión es definitiva. De hecho, ha dado un giro a su carrera, dejando los récords para asesorar a quienes lo necesiten: "Es muy difícil que vuelva. Ahora soy coach y enseño a otras personas que me contacten. Les ayudo con sus Récords y el reglamento, les busco retos relacionados, etcétera".

Esta situación se ha agravado, generando que el que fuera 'el rey de los cordones' acabe esquivando cualquier referencia a ello: "Me cansan las zapatillas. Me las pongo porque no me queda más remedio pero el proceso mental me ha saturado. De hecho casi todas las zapatillas que tengo actualmente son de velcro".

Álvaro Martín junto a su pared llena de Récords Guinness Diego Radames

No obstante, Álvaro no quiere renunciar a su estatus ya que la mayoría de los récords que ha conseguido fueron gracias a las zapatillas: "Siempre he querido retirarme con zapatillas ya que es con lo que más Récords he conseguido. No quiero ser el que hace Récords variados, quiero ser el de las zapatillas porque tengo todos y de ahí no quiero salir".

Sin embargo, quedarse con 19 Récords Guinness, a las puertas de la veintena, es algo que deja intranquilo a Álvaro. Por tanto, su decisión es clara: posponer su retiro hasta que consiga su Récord número 20, el cual quiere conseguir a través de los donuts: "Quiero el 20 de la forma que sea, simplemente por tener uno más, y después retirarme para poder dedicarme a otras disciplinas que me diviertan".

Un problema económico

Por otra parte, una razón distinta que también ha potenciado este adiós es el problema económico. La organización Guinness no premia de ninguna forma a las personas que han conseguido un Récord: "Al principio te enviaban dos libros de regalo. Ahora si sales te lo compras tú. Lo único que te dicen es que gracias a ellos puedes salir en entrevistas con medios, pero no te dan nada".

Todo ello ha generado que Álvaro pierda la motivación por conseguir nuevos logros: "Una persona se cansa. Entiendo que no se le dé la misma prioridad a unos que otros, pero premia de alguna forma a quienes lo consiguen porque sabes que así pueden generarte más".

A esta falta de retribución se le deben añadir los gastos derivados. Conseguir el Certificado del Récord Guinness cuesta, aproximadamente, 70 euros cada uno: "Entre certificados, marcos, envíos, aduanas, medallas... me he gastado entre 2.000 y 3.000 euros".

Al gasto de los certificados hay que añadirle el gasto de los marcos que, como ocurre en el caso de Álvaro, los tiene enmarcados y colocados en una pared de su domicilio: "Más o menos cada marco ha podido costar unos 40 euros, pero los primeros Récords los tengo con el marco original, lo cual sube en total hasta los 120 cada uno".

Cabe destacar que el único apoyo que ha tenido Álvaro a lo largo de su carrera vino de una empresa de zapatillas de Lituania: "Les contacté y me dijeron que sí. Nuestro acuerdo era que me daban 3 pares de zapatillas y, si conseguía el Récord me quedaba un par. Lo conseguí y ahí se acabó el trato".

Álvaro Martín como 'Marty Supreme'

La magnitud de los Récord Guinness de Álvaro trascienden de los cordones ya que tiene ostenta títulos de otras disciplinas. Una de ellas es el ping pong, deporte que practica y que le llevó a interesarse por conseguir un nuevo Récord: "El año del COVID ya llevaba 8 años practicando ping pong en un club. Pensé en conseguir uno y me puse a practicar".

Tras mucho pensarlo, Álvaro dio con su próximo Récord: el saque más largo conseguido en tenis de mesa. No era fácil, pero el ripense decidió seguir con su objetivo pese a la incredulidad de muchos: "La gente me decía que dejara de intentarlo, que era imposible".

Sin embargo, decidió seguir practicando hasta lograr el éxito: "Lo conseguí batir en un año. El problema es que, al año siguiente, me lo quitó un estadounidense. Pero conseguí quitárselo de nuevo hasta que llegó un turco que me lo ha quitado este año".

Álvaro Martín, ganador de 19 Récords Guinness Diego Radames

Que le quitaran este Récord es algo que le dolió enormemente. De hecho, se ofrece a pagar y a ayudar a la persona que quiera batirle: "He llegado a ofrecer 400 o 500 euros para que se lo quiten. Subí una historia y mencioné a clubes de tenis de mesa, profesionales... Un chico de Alemania quiso intentarlo y me ofrecí a ayudarle, pero se echó para atrás".

Cabe destacar que la rivalidad con su contrincante turco viene de lejos: "Este chico me contactó simplemente para hablar de Récords pero, de repente, subió una historia donde se le veía practicando mi propio Récord. Se lo dije y me dijo que a él también le habían quitado muchos, entonces le puse un mensaje enorme y le bloqueé".