Abre en Madrid el 'Oktoberfest del marisco': la gran fiesta de la gastronomía gallega con entrada gratis

Las claves

Las claves Generado con IA La XXIX Feria del Marisco de Xuntanza se celebra del 15 de abril al 3 de mayo en el Recinto Ferial de Alcobendas, con entrada gratuita. Ocho stands especializados ofrecen delicias gallegas como nécoras, mejillones, almejas, buey de mar, frituras y arroces marineros. El evento incluye actuaciones folclóricas, exposición de arte y pesca, y una zona infantil con castillo hinchable. La feria está organizada por Xuntanza de Galegos en Alcobendas y Degustación Demar, fusionando gastronomía y cultura gallega.

Si hay un evento capaz de trasladar la auténtica esencia de las rías gallegas al centro de la península, es este.

Se podría considerar el 'Oktoberfest del marisco', la XXIX Feria del Marisco de Xuntanza aterriza en el Recinto Ferial de Alcobendas para convertirse en el epicentro culinario de la región.

Desde este 15 de abril hasta el 3 de mayo, los amantes de la buena mesa tienen una cita obligada con los mejores sabores del norte de España.

Un puesto de la feria. Cedida

Al igual que la famosa fiesta alemana rinde culto a la cerveza y reúne a multitudes en grandes carpas, este esperado evento madrileño celebra por todo lo alto el producto estrella de nuestra costa.

Organizada por la asociación Xuntanza de Galegos en Alcobendas, en estrecha colaboración con Degustación Demar, la feria promete más de dos semanas de celebración ininterrumpida.

Es el plan perfecto para disfrutar con amigos y familia de una propuesta que aúna sabor espectacular, cultura y un ambiente festivo inigualable.

Un festín

El principal reclamo de esta cita es, indiscutiblemente, la altísima calidad de su materia prima. Quienes se acerquen a este particular festival podrán degustar una cuidadosa selección de productos del mar conservados en condiciones óptimas para garantizar su frescura intacta.

El recinto contará con ocho amplios stands especializados, todos ellos gestionados por la experiencia de Demar, listos para servir raciones inolvidables.

La oferta gastronómica está pensada para hacer la boca agua a cualquier visitante. El menú incluye delicias premium como nécoras, sabrosos mejillones, almejas y buey de mar.

Además, el público podrá elegir entre multitud de elaboraciones que van desde las clásicas frituras y pescados a la plancha, hasta exquisitos mariscos cocidos y arroces marineros.

Todo ello estará perfectamente maridado con una variada carta de bebidas y acompañado del siempre imprescindible pan artesanal.

Folclore y tradición norteña

Más allá de la excelente gastronomía, la feria ofrece una inmersión total en la rica cultura de Galicia.

La programación incluye diversas actuaciones en directo diseñadas para acercar el folclore norteño al público madrileño.

El Grupo Folclórico de Xuntanza y la imponente Banda de Gaitas serán los encargados de poner la banda sonora tradicional a estas jornadas.

Uno de los momentos más señalados en el calendario será el XXII Encuentro de gaitas y bailes tradicionales gallegos.

Este gran espectáculo tendrá lugar los días 25 y 26 de abril, llenando el recinto de música en vivo, color y danzas ancestrales que encantarán a todos los asistentes.

Exposición y ocio familiar

Para redondear la experiencia, el evento incorpora una exposición de arte y pesca verdaderamente inmersiva.

Este espacio cultural alberga áreas dedicadas a la pintura, la fotografía y una vistosa muestra de trajes tradicionales gallegos.

Destaca especialmente una hermosa recreación de las rías del norte, minuciosamente ambientada con redes auténticas, utensilios de pesca y una embarcación típica.

La organización también ha pensado en el entretenimiento de los más pequeños de la casa. El recinto dispondrá de una divertida zona infantil equipada con un castillo hinchable para que los niños jueguen mientras los adultos disfrutan de la comida.

Tras el éxito arrollador de ediciones pasadas, esta cita aspira a repetir su masiva afluencia y consolidarse como el gran evento gastronómico de la primavera madrileña.