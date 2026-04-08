Hatsune Miku no existe: es un holograma, pero va a llenar Vistalegre dos veces tras ser telonera de Lady Gaga

Las claves nuevo Generado con IA Hatsune Miku, un holograma creado en 2007 en Japón, ha agotado dos fechas en el Palacio Vistalegre de Madrid, con capacidad para 15.000 personas cada una. La gira europea 'Miku Expo' también pasará por ciudades como Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Düsseldorf, París y Lisboa. El espectáculo contará con estética steampunk y la participación de otros cantantes virtuales como Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, Meiko y Kaito. Hatsune Miku es un software de voz desarrollado por Crypton Future Media, cuya popularidad global la ha llevado a ser telonera de Lady Gaga y a aparecer en videojuegos como Fortnite.

Muchos artistas en los últimos años han agotado todas las entradas para sus conciertos en Madrid: Bad Bunny, Rosalía, Karol G o Taylor Swift. En su caso, tienen algo en común: son de carne y hueso. Parece algo muy obvio, pero hay una cantante que también ha llenado toda una sala con una particularidad, y es que no existe.

Aunque parezca mentira, esta chica de largas coletas azules y cara y cuerpo perfectos no es real. Hatsune Miku es un holograma que ha conseguido cantar, incluso, como telonera de Lady Gaga y que sus canciones se escuchen en todo el mundo.

Años después de su creación en 2007 por una compañía japonesa, sigue llenando sus conciertos en países de los seis continentes. En noviembre, de hecho, llegará a Madrid por segunda vez desde 2018 como parte de su gira europea llamada Miku Expo. Pasará también por Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Düsseldorf, París y Lisboa.

El éxito en Madrid ha sido tal que ha agotado todas las entradas en el Palacio Vistalegre y ha confirmado una segunda fecha en el mismo recinto, que tiene una capacidad de hasta 15.000 personas.

Las entradas saldrán en preventa a partir de este miércoles 8 de abril para usuarios de SMusic del Banco Santander y el jueves para registrados en Live Nation, la promotora detrás de este espectáculo. La venta general está programada para el viernes. Los precios empiezan desde 45 euros.

Miku Expo 2026

Son tres veces las que esta idol -como se llama popularmente a las estrellas del pop asiático- ha venido a España. La última vez fue a Barcelona en 2020.

Con su singular propuesta como cantante digital, ya se puede considerar una de las artistas japonesas más famosas internacionalmente. "Su combinación de tecnología, música y creatividad colectiva convierte cada concierto en una experiencia única", explican desde la promotora del evento en una nota de prensa.

Esta edición contará con una estética visual inspirada en el steampunk (subgénero de ciencia ficción retrofuturista), con una imagen principal creada por el ilustrador Suzunosuke. Además, el show incluirá la participación de otros reconocidos cantantes virtuales como Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, Meiko o Kaito.

Todos ellos salen al escenario convertidos en hologramas. Y es que Hatsune Miku realmente es un software musical desarrollado por Crypton Future Media con la voz real de la actriz de doblaje japonesa Saki Fujita para la segunda versión del programa de sintetización de voz Vocaloid. Este permite a cualquier persona hacer cantar a su ordenador introduciendo letras y melodías.

A medida que un gran número de usuarios comenzó a crear música con el software y compartir sus obras en Internet, Hatsune Miku -que significa 'sonido del futuro'- evolucionó rápidamente hasta convertirse en un fenómeno cultural. Es decir, cualquier usuario puede crear canciones como Levan Polkka, uno de sus primeros éxitos más virales.

En plataformas como Spotify, la cantante acumula más de tres millones de reproducciones. Desde entonces, Hatsune Miku ha adquirido gran relevancia como personaje, participando en múltiples ámbitos como el merchandising y las actuaciones en directo.

De hecho, fue telonera de Lady Gaga durante su gira Artrave: The Artpop Ball Tour de Norteamérica en 2014. También se han creado series de anime para ella y se ha llegado a incluir en el conocido videojuego Fortnite.