Alejandro, el socio de varias discotecas que lidera a los empresarios del ocio nocturno: luchará por la 'crisis de aforos'

Noche Madrid impulsa un modelo de ocio sostenible y colaborativo, trabajando con administraciones y colectivos vecinales para mejorar la convivencia y la gestión del entorno urbano.

El sector afronta el reto de la 'crisis de aforos', esperando que la renovación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) aporte soluciones.

Madrid se consolida como referente internacional del ocio nocturno, con casi 1.700 establecimientos y una oferta diversa, profesional y en constante evolución.

Alejandro Zamarro, ingeniero y empresario con más de 20 años de experiencia, ha sido elegido presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid.

Alejandro Zamarro, 44 años, ingeniero, y con más de 20 años de experiencia en el sector del ocio nocturno, ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, en la Asamblea General celebrada en la sede de Ceim, que supone el inicio de una nueva etapa en un momento de máxima proyección internacional del ocio nocturno madrileño.

Según detallan desde la asociación, el nuevo representante de los empresarios viene de una familia vinculada a este sector, participa en el accionariado de varios grupos de ocio nocturno y es socio de discotecas en Madrid.

La renovación al frente de la patronal se produce en un contexto especialmente relevante, marcado por la importancia económica, cultural y turística del ocio nocturno de la región, pero que debe afrontar nuevos retos en un entorno económico y regulatorio exigente.

Madrid se ha consolidado como la mejor ciudad de Europa para la vida nocturna y la segunda del mundo, marcando un liderazgo internacional basado en la calidad, la seguridad y la diversidad de su oferta.

La noche madrileña es ya un activo estratégico en la construcción de la marca Madrid, reforzando su posicionamiento como destino global.

Este liderazgo se apoya en una oferta amplia y estructurada, con cerca de 1.700 establecimientos, que configuran un ecosistema diverso, profesionalizado y en constante evolución dentro del actual relevo generacional del sector.

Noche Madrid, asociación de referencia del sector desde 1977, ha impulsado en los últimos años un modelo de ocio más sostenible, desde el punto de vista económico, social y medioambiental, desarrollado en estrecha colaboración con las administraciones públicas y los colectivos vecinales.

En el ámbito municipal, la colaboración con la Junta de Distrito de Centro ha permitido avanzar en iniciativas orientadas a mejorar la convivencia y la gestión del entorno urbano, como la campaña de concienciación "En la cola, el silencio es tu mejor compañía" o acciones promocionales como Fiesta is Madrid en el marco de FITUR, de la mano de la Delegación de Economía Innovación y Hacienda.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha impulsado junto a Noche Madrid proyectos estratégicos como la campaña de promoción internacional Nightlife in Greater Madrid, el Club del Ocio Sostenible o la Guía de Buenas Prácticas Sostenibles y Circulares, que refuerzan un modelo basado en la eficiencia, la economía circular y la responsabilidad social.

El mayor desafío

El ocio nocturno madrileño está experimentando una transformación profunda vinculada a los cambios sociales y generacionales, y en estos momentos, afronta la renovación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativos, la LEPAR, que es la que podría dar solución a la 'crisis de aforos' por la que está atravesando el sector.

Y es que es el pilar fundamental sobre el que la Comunidad de Madrid debe seguir construyendo el futuro del ocio y los espectáculos abordando las asignaturas pendientes en la regulación del sector.

La Asamblea reconoció también la trayectoria de Dionisio Lara, presidente saliente, que pasa a ocupar la Presidencia de Honor de la asociación.

Durante la intervención del nuevo presidente Alejandro Zamarro hizo público su reconocimiento a la figura de Dionisio Lara por su "incansable trabajo, su compromiso con el sector y su papel decisivo en la construcción de un modelo de ocio moderno, profesional y reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras".

"Dionisio ha sido una referencia para todos nosotros. Su legado es el de un sector unido, con identidad propia y con una enorme capacidad de adaptación", añadió.

Con esta renovación, Noche Madrid inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar el liderazgo internacional de la noche de Madrid, reforzar la colaboración institucional y seguir construyendo una noche innovadora, sostenible y plenamente integrada en la vida de la región.