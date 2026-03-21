Shakira incendia Madrid con su estadio: el concierto en el polémico 'recinto del Mad Cool' desata una guerra política

Pese a las controversias, expertos y fuentes institucionales consideran que el Iberdrola Music es logísticamente la mejor opción para gestionar grandes masas sin afectar al centro de la ciudad.

El delegado del Gobierno en Madrid ha pedido trasladar los conciertos a otro lugar, mientras que el Ayuntamiento y la Comunidad defienden el Iberdrola Music como el espacio idóneo por su capacidad y facilidades de acceso.

El recinto elegido, conocido por albergar el festival Mad Cool, ha sido centro de polémicas y denuncias vecinales por problemas de ruido y contaminación acústica.

Shakira ofrecerá tres conciertos en Madrid en septiembre, finalizando su gira mundial en el Iberdrola Music, donde se construirá un estadio temporal para más de 50.000 asistentes por noche.

La actuación de Shakira ha sembrado la polémica y ha desatado una guerra política en Madrid. Tras anunciar que se "construirá un estadio" para sus tres conciertos de fin de gira, previstos para septiembre de este año, la famosa cantante colombiana ha elegido el Iberdrola Music, conocido por ser donde se ha celebrado el festival Mad Cool.

En el espacio realizará su residencia y concluirá por todo lo alto su vuelta al mundo con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour después de haber pasado 8 años sin actuar en España. Ahora bien, el recinto no está exento de polémica y denuncias.

El anuncio de Live Nation, la promotora de los conciertos, llegó este viernes con toda la pompa que merece la artista latina más exitosa del planeta.

Shakira actuando en la Super Bowl en 2020. Scott Strazzante Europa Press

El denominado 'Estadio Shakira' —un recinto temporal con capacidad para más de 50.000 fans por noche— será diseñado por el estudio BIG (Bjarke Ingels Group), el mismo que concibió el escenario de Adele World en Múnich.

Una producción que, según la propia Shakira, será "algo de otro mundo" y que "no se ha visto antes en España".

El polémico recinto

Ubicado en Villaverde, lindando con Getafe, el Iberdrola Music lleva años siendo el epicentro de una batalla vecinal.

Los problemas de ruido generados por las sucesivas ediciones del Mad Cool dejaron una herida abierta en los municipios colindantes, cuyos residentes llevan años denunciando noches convertidas en un calvario acústico.

La historia llegó a los tribunales: la Fiscalía pidió para José Javier A. L., administrador único del festival, una condena de dos años de prisión por infracciones relacionadas con la contaminación acústica.

Por ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para trasladar los conciertos de Shakira a otro recinto.

"Llevo años reclamando que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del Iberdrola Music", declaró Martín, que acusó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de actuar con "desidia" y no hacer "absolutamente nada" para mejorar un espacio que, a su juicio, "sigue sin tener las condiciones necesarias".

También reclamó coordinación con Getafe, municipio que "siempre paga las consecuencias" y del que "siempre se olvidan".

Almeida y Ayuso contraatacan

En cambio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se posicionan a favor de celebrar este gran evento en el Iberdrola Music.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida, que en un inicio dijo que Shakira actuaría diez días seguidos —al final son tres—, ha dicho que la celebración es "una grandísima noticia" y que el 'Estadio Shakira' hará que "los ojos del mundo en el ámbito musical estén aquí, en Madrid".

A su vez, acusó al delegado de lanzar "declaraciones absolutamente irresponsables" movido por el "rencor" hacia el Gobierno municipal y le recordó una contradicción difícil de esquivar: el mismo Martín que ahora rechaza el recinto lo ha autorizado tres años consecutivos para el Mad Cool.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, calificó de "esperpéntico" al delegado y defendió el Iberdrola Music como "el espacio idóneo".

¿Cuál es el recinto idóneo?

EL ESPAÑOL ha consultado a fuentes del sector y a diversas instituciones para analizar si el Iberdrola Music es realmente la mejor opción para la residencia de Shakira.

Y la conclusión es que, pese a la polémica, el recinto tiene argumentos sólidos: cuenta con acceso directo de Metro y Cercanías (en anteriores ocasiones, los promotores han pagado para que el servicio permanezca operativo hasta dos horas después del concierto para facilitar la movilidad) y, al estar en la periferia, permite gestionar los flujos de seguridad con mucha mayor eficacia.

En definitiva, es más fácil movilizar las masas en el Iberdrola Music que en un enclave céntrico.

Fuentes de la Comunidad de Madrid ponen de ejemplo otros grandes eventos. La coincidencia de la visita del Papa con los conciertos de Bad Bunny en el Wanda Metropolitano pone el transporte de Madrid en un aprieto de dimensiones históricas.

En un primer momento se barajó celebrar la misa papal en Cuatro Vientos, precisamente porque mover grandes masas desde la periferia resulta logísticamente mucho más manejable.

La opción que parece imponerse —Cibeles— implicará cerrar decenas de bocas de Metro y desplegar un operativo de seguridad descomunal que se solapará con el del propio Wanda.

Espacios como el Iberdrola Music, concluyen estas fuentes, son preferibles precisamente por su capacidad para absorber multitudes sin que la ciudad entera lo pague.

La otra alternativa barajada podría ser la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, que en su día acogió el Primavera Sound en un episodio que los organizadores prefieren olvidar.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento municipal confirman a este diario que no será una opción para celebrar la residencia de la artista mundial, porque para esa fecha ya cuentan con otro evento de gran envergadura. Por otro lado, el Bernabéu no está sobre la mesa.

Shakira inendia Madrid con su estadio ya que la paradoja es evidente: el recinto que más polémica genera es, a ojos de técnicos e instituciones, el más adecuado para un evento de estas dimensiones.