Llega a Madrid el restaurante más icónico de Estados Unidos: abre su primer local en España donde comer por menos de 15 €

El nuevo local abre sus puertas en la avenida más conocida de la capital. Istock

Las claves nuevo Generado con IA Wingstop, famosa cadena estadounidense de alitas de pollo, abre su primer restaurante físico en España, concretamente en la Gran Vía de Madrid. El local, que abrirá el 26 de marzo, será un flagship con ambientación inspirada en la cultura urbana de los años 30 y 40, y contará con kioscos de autoservicio. El menú incluye sus conocidas alitas con más de 10 sabores y combos por menos de 15 euros, acompañados de patatas fritas y salsa ranch casera. La llegada de Wingstop supone un paso importante en la expansión europea de la marca, que ya contaba con más de 3.000 restaurantes en otros países.

Si algo no falta en Madrid son restaurantes nuevos por descubrir. La capital no para de crecer en lo gastronómico y cada semana surgen nuevas propuestas que invitan a probar un sinfín de platos distintos.

Y ahora, por si fuera poco, se suma a esa interminable lista una de las marcas internacionales más conocidas de América, una cadena de comida rápida que llega a Madrid con el pollo como gran protagonista.

La conocida cadena estadounidense Wingstop, famosa por sus alitas de pollo con más de 10 sabores, abrirá su primer restaurante en España en plena Gran Vía de Madrid, una de las zonas más transitadas de la capital.

El nuevo local abrirá sus puertas el próximo 26 de marzo en el número 68 de la gran avenida, invitando a los más comilones a probar el combo más famoso de EEUU.

La llegada de esta marca a la capital madrileña supone un paso importante en su expansión por Europa. Y es que aunque Wingstop cuenta con más de 3.000 restaurantes en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, México o varios mercados de Asia y Oriente Medio, España no tenía el placer de disfrutarlo.

Ahora la empresa ha elegido Madrid para comenzar su aventura en España, con la idea de seguir creciendo en el país en los próximos años.

El nuevo restaurante será un local flagship, es decir, un espacio representativo de la marca donde los clientes podrán vivir la experiencia completa de Wingstop.

Según explica la compañía, esta apertura no significa tener un restaurante más, sino que "marca el inicio para que nuestros clientes puedan vivir la experiencia completa por todo lo alto".

Y es que hasta ahora, Wingstop ya estaba presente en España a través del servicio de entrega a domicilio, pero la alta demanda les ha obligado a tener que abrir su primer establecimiento físico.

Las alitas de pollo, su plato más elegido. Cedida

Con esta apertura, los clientes podrán probar sus famosas alitas recién hechas en un ambiente inspirado en la cultura urbana de las décadas de 1930 y 1940, antes de la aviación.

El local contará con pantallas digitales y kioscos de autoservicio para facilitar los pedidos, aunque ya avisan que el funcionamiento del menú es algo más que sencillo.

Primero se elige el tipo de pollo —alitas clásicas, boneless o tenders— y después el sabor. Y es que como novedad el restaurante de Madrid ofrecerá 10 de las combinaciones más conocidas de la marca, entre ellas Lemon Pepper, Honey BBQ, Garlic Parmesan o Spicy Korean Q.

La experiencia se completa con sus patatas fritas sazonadas al estilo Wingstop y la popular salsa ranch casera, uno de los acompañamientos más reconocidos de la cadena.

Lo mejor, su precio. El menú estrella cuesta de media 14,90 euros e incluye Boneless o Wings, patatas fritas, bebida refill y un dip de salsa ranch, una fórmula pensada para disfrutar de una verdadera comida americana sin gastar demasiado.

Una parada que, probablemente, muchos amantes del comer quieran añadir pronto a su lista de restaurantes por probar.