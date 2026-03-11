Cía. Sr Smith lleva a Cuarta Pared ‘Borde[r] (La aspereza)’, una comedia oscura sobre el malestar contemporáneo

La pieza dirigida por Pedro Casas podrá verse del 19 de marzo al 4 de abril, a las 20:30h en Cuarta Pared.

¿Cómo es posible que a pesar de vivir en la época en la que mayor bienestar social hemos conseguido, nuestra sensación de insatisfacción, frustración y hostilidad sea cada vez mayor? ¿Por qué tenemos la sensación de que todo está a punto de saltar por los aires? Lo extraño en este momento es no perder la cordura y que a pesar de todos los mecanismos de hostilidad que se activan en nosotros continuemos siendo amables con el otro.

En este contexto, Cía. del Sr. Smith lleva a la sala Cuarta Pared, del 19 de marzo al 4 de abril, a las 20:30h, ‘Borde[r] (La aspereza)’. Dirigida por Pedro Casas, se trata de una comedia oscura y gamberra que reflexiona sobre los límites del cuerpo, la cordura, lo representable, lo correcto o del individualismo. Una mirada sarcástica que reivindica la posibilidad de explotar, estallar, gritar, arañar y mostrar aquella parte áspera que habita en nosotros.

En ‘Borde[r]’, la compañía pone sobre el tablero a seis personajes desconocidos peleándose físicamente en una oficina de atención al ciudadano, incapaces de desentrañar cuáles son las razones que les ha llevado a esta situación. Desde este punto de partida se desvelará la historia personal de cada uno de ellos y lo que les ha llevado a este sinsentido.

Esta pieza, presentada en Surge Madrid 2025, es la segunda entrega de ‘La trilogía de La incertidumbre’, que Cía. del Sr. Smith inició hace dos años con ‘IF (La ligereza)’. «Si en nuestra creación anterior reflexionábamos sobre la falta de control de nuestras propias decisiones, sobre cómo una pequeña decisión puede modificar por completo nuestro camino, ‘Borde[r]’ aborda cómo un mundo donde factores incontrolables, externos a nosotros, repercuten directamente sobre nuestro bienestar generando una sensación de hartazgo, de ansiedad e implosión interna difícil de gestionar.» Ha dicho Pedro Casas, Director de la pieza.

El público también marca los límites

Uno de los aspectos más singulares de ‘Borde[r] (La aspereza)’, es que la obra está abierta a que el público pueda participar. Y es que con el objetivo de evidenciar la dificultad de conocer nuestros límites y sus responsabilidades, Casas ha diseñado en la pieza momentos en los que se dan situaciones de vergüenza ajena o acciones difíciles de digerir. El mecanismo es sencillo, si el espectador no soporta lo que está sucediendo, tendrá la oportunidad de poner límite y activar el protocolo de seguridad para parar la escena. «Se trata de un artefacto de participación que facilita la inmersión en la problemática de cuáles son nuestros límites y que responsabilidad conlleva.» Añade el director

Tania Medina, Marta Pons, Iván Serrano, Luna Mayo, Jorge Vidal y Asier Iturriaga son los actores y actrices que completan el elenco de esta nueva producción de

Cía. del Sr. Smith.

Datos de interés

Cuándo: del 19 de marzo al 4 de abril (Jueves, viernes y sábado).

Hora: 20:30h.

Duración: 90 min.

Dónde: Sala Cuarta Pared (C/ de Ercilla, 17).

Precio: 14€ | Entradas disponibles aquí