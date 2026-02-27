Ni el Alcázar de Segovia ni el Palacio de Olite: la fortaleza más bonita de España es este castillo declarado Conjunto Histórico

Las claves nuevo Generado con IA El Castillo de los Mendoza, en Buitrago de Lozoya (Madrid), es considerado uno de los castillos mejor conservados y más bonitos de España. La fortaleza está declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico y es un referente de arquitectura medieval en la Comunidad de Madrid. Buitrago de Lozoya destaca por su ubicación estratégica a los pies de la sierra de Guadarrama y su rico legado histórico, desde la época prerromana hasta la Edad Media. El castillo ha sufrido reformas, incendios y saqueos a lo largo de los siglos, y fue utilizado como cuartel y hospital durante la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil.

La Comunidad de Madrid es, desde el punto de vista turístico, una de las grandes desconocidas de España. Una región con un encanto muy particular y único, pero que no recibe tantos visitantes como Andalucía, País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el eje central del país es también un compendio de belleza y pequeños rincones que enamoran.

Como es lógico, Madrid no puede conquistar gracias a sus playas ni tampoco a sus impresionantes parques naturales. No obstante, eso no significa que no sea una región repleta de bosques tan verdes que hipnotizan. Aunque lo que realmente llama la atención de esta comunidad son los pequeños pueblos que surgieron alrededor de esos oasis de naturaleza.

Uno de los mayores ejemplos es Buitrago de Lozoya, uno de esos pueblos bonitos de Madrid considerado también entre las villas más espectaculares de España. Este municipio no solo destaca por su incomparable belleza, sino por tener pequeños rincones escondidos que ya por sí solos merecen una visita y perderse por sus incomparables calles repletas de historia y de valor arquitectónico.

Y es que si algo se podría destacar por encima de todas las maravillas que esconde el municipio de Buitrago de Lozoya es su castillo, admirado en todo el mundo y reconocido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. Este es, para muchos, uno de los mejores ejemplos de fortaleza medieval que han llegado hasta nuestros días.

Su estado de conservación es inmaculado y su valor y su belleza, incalculables. Por ello, expertos y visitantes concuerdan en que el Castillo de los Mendoza, en Buitrago de Lozoya, no solo es uno de los más bonitos de España y del mundo, sino porque es uno de los que mejor conservados está. Además, la Comunidad lo destaca como el mejor ejemplo de castillo y población fortificada medieval de la región.

Un rincón único

Buitrago de Lozoya es un pueblo único en Madrid. Lo primero, por su altitud, ya que se encuentra rondando los 1.000 metros, por lo que se considera ya un municipio en plena sierra, con lo que ello implica en cuanto a términos de belleza y de poder natural.

De hecho, geográficamente se sitúa a los pies de la sierra de Guadarrama. Y aunque solo tiene poco más de 2.000 habitantes, gracias a sus visitantes suele multiplicar su densidad y esa sensación de ambiente, de estar siempre vivo.

Este municipio madrileño es una maravilla en sí mismo. Sin embargo, lo que más destaca es su impresionante castillo, uno de los mejor conservados de todo el país. Además, este recinto amurallado presenta un enorme interés y una gran complejidad constructiva y estratigráfica.

Dicha fortaleza basa buena parte de su valor en su estratégica situación geográfica, ya que el municipio se levanta en un recodo del río Lozoya. Este lo bordea a modo de foso natural, siendo un gran baluarte defensivo entre las dos mesetas.

La historia del municipio se remonta a la época prerromana, cuando fue una fortaleza celtibérica con el nombre de Litabrum, siendo sometida después al Imperio Romano dos siglos antes de la Era Cristiana. Además, el municipio tuvo un gran peso para la civilización visigoda y para los musulmanes, quienes volvieron a fortificarla.

Tras su conquista por Alfonso VI, alcanzó su máximo esplendor con los Trastámara, vinculada con la institución de Mayorazgo a la casa de los Mendoza. En el reinado de Enrique IV se recluyó en su castillo a su hija la infanta doña Juana, apodada La Beltraneja.

Y entre sus muchas maravillas que merece la pena visitar, destaca el Castillo de los Mendoza, un palacio construido entre finales del siglo XIV y principios del XVI. Se trata de una fortificación de planta cuadrada con su propio puente y varias vías de acceso y tránsito cercanas. Este edificio se utilizaba para la circulación de personas y bienes, venta de mercancías, explotación de la tierra y los bosques, y el uso de molinos y la industria.

Con el paso de los años se fueron realizando diferentes reformas, ocupándose el amplio patio de armas y levantando las primeras crujías palaciegas, obra del primer Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza.

Más tarde, el tercer Marqués y segundo Duque del Infantado construiría el palacio renacentista definitivo de su interior, del que se conservan algunos fustes y capiteles de las columnas. El declive del recinto comenzó en 1536 con un incendio que afectó al castillo y continuó a lo largo del siglo XVII con el saqueo de materiales.

La Guerra de la Independencia y la Guerra Civil causaron estragos en él. Los franceses utilizaron el castillo como cuartel y hospital. Y tras la Guerra Civil se desmontó el palacio para construirse en el espacio del antiguo patio de armas el graderío de una plaza de toros.