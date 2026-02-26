Ni el Central de Valencia, ni la Boquería de Barcelona: el mercado más espectacular de España reabre en Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Mercado de San Miguel de Madrid reabre tras finalizar una fase clave de rehabilitación y refuerzo estructural. El edificio, joya de la arquitectura de hierro de principios del siglo XX, mantiene intacta su oferta gastronómica con más de 30 puestos. La renovación, gestionada por Redevco, garantiza la continuidad del mercado como referente gastronómico y cultural en Madrid. El Mercado de San Miguel es considerado un icono de la capital y recibe tantos visitantes como el Museo del Prado o el Reina Sofía.

Madrid ha estado huérfana durante las últimas semanas de uno de sus grandes iconos dentro de su inagotable oferta de ocio. Un reducto del buen gusto y, sobre todo, de la rica gastronomía. Una pérdida cuanto menos dolorosa y que se ha echado mucho de menos. Se trata del Mercado de San Miguel, el cual ha estado cerrado por trabajos de renovación.

Sin embargo, desde este jueves, este templo de los encuentros y de los bocados más deliciosos reabre sus puertas y recupera el 100% de su actividad. Una noticia positiva, no solo para sus clientes habituales y para los madrileños que gustan de frecuentar esta zona, sino también para todo el ocio de esta bonita parte de Madrid. Ahora, presenta un aspecto renovado.

Tal y como ha informado la dirección del propio centro, la intervención ha consistido en el refuerzo de la cimentación interior dentro de un completo plan de rehabilitación y mantenimiento que se inició en el año 2023. Esto ha supuesto la tercera fase de dicho plan, conformando la totalidad de la consolidación estructural del recinto.

Redevco, principal gestor inmobiliario de propiedad privada en Europa con una cartera valorada en 10.500 millones de euros, ha sido la empresa encargada de llevar todo el proyecto, y también los encargados de anunciar la esperada reapertura. Así pues, dicha compañía confirmó de manera definitiva que el regreso del icónico Mercado de San Miguel se produciría este jueves 26 de febrero.

De esta forma, se pone fin al cierre temporal anunciado hace unas semanas y se recupera el 100% de la actividad comercial del recinto, el cual no variará la oferta. Los arrendatarios de los diferentes espacios son los mismos y mantendrá intacto un concepto gastronómico que ya es una referencia absoluta en todo Madrid.

¿Qué ha pasado con el Mercado de San Miguel?

El Mercado de San Miguel fue construido originalmente entre los años 1913 y 1916 y desde entonces ha sido considerado una joya de la arquitectura de principios del siglo XX. Además, se trata del único mercado de hierro que sobrevive en la capital de España.

Después de décadas de deterioro, en el año 2009 fue sometido a una gran transformación, abriendo sus puertas el 13 de mayo, momento en el que se convirtió en el primer mercado gastronómico de España. Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los grandes iconos de la capital y es que recibe tantos visitantes al año como el Museo del Prado o el Reina Sofía.

Ahora, este templo gastronómico donde tienen cabida productos típicos de todo el país de la máxima calidad y distinción ha sufrido una nueva renovación, la cual se inició durante el año 2023. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha necesitado de su cierre para finalizar dichos trabajos.

Un proyecto que ha sido gestionado por Redevco y que ha consistido en la consolidación de la cimentación interior del edificio. En el año 2023 se produjo una primera etapa dedicada a los pilares exteriores, que continuó en 2024 con la renovación integral de la cubierta. Y, por último, recientemente se ha finalizado la fase de refuerzo interior.

De esta forma, este edificio, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento en el año 2000, recupera todo su esplendor manteniendo fielmente su identidad. Además, las condiciones en las que se producirá su reapertura garantizan la continuidad total del proyecto, con más de 30 puestos que representan lo mejor de la cocina española e internacional haciendo del Mercado de San Miguel un referente mundial.