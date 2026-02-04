El supermercado que ahorra 2.000 euros al año a los madrileños: ha bajado 1.281 productos en el último año

Las claves nuevo Generado con IA ALDI ha bajado el precio de 1.281 productos entre octubre de 2024 y octubre de 2025, lo que supone una reducción del 28% de su surtido fijo. Las familias madrileñas pueden ahorrar cerca de 2.000 euros al año haciendo la compra en ALDI, gracias a precios bajos y promociones semanales. Las categorías que más contribuyeron al ahorro son carne y pescado frescos, salud, bebé y belleza, fruta y verdura, y productos congelados. ALDI cuenta con 498 supermercados en España y 8 millones de hogares compran habitualmente en la cadena, consolidándose como una de las que más crece en clientes.

Hacer la compra habitual en ALDI permite a ahorrar cerca de 2.000 euros anuales a las familias españolas y, obviamente, también a los madrileños. Concretamente, según el último estudio anual de la compañía, el ahorro de sus clientes en 2025 fue de hasta 1.986 euros, gracias a precios bajos y a las promociones semanales en productos clave de la cesta de la compra.

Entre finales de octubre de 2024 y mediados de octubre de 2025, ALDI bajó el precio de 1.281 productos, reduciendo el precio del 28% de su surtido fijo, además de activar promociones que han contribuido al ahorro constante en la compra habitual. Entre las categorías que más impulsaron el ahorro: la carne y el pescado frescos (316 €), salud, bebé y belleza (259 €), fruta y verdura (211 €) y los congelados (83 €).

El análisis, centrado en productos vendidos en la Península, confirma que el ahorro en ALDI se produce tanto en el día a día como a lo largo de todo el año, y no solo en momentos puntuales. Gracias a este modelo, los clientes de ALDI de promedio ahorran a partir de 40 € semanales.

Precios bajos

Entre finales de octubre de 2024 y mediados de octubre de 2025, ALDI bajó el precio de 1.281 productos de su surtido fijo, reduciendo el precio del 28% del surtido y contribuyendo a un ahorro anual de 433 € en productos básicos del día a día.

Entre las categorías que registraron mayor ahorro destacan la despensa (91€), congelados (62€), bebidas alcohólicas (47€), aperitivos (47€), salud, bebé y belleza (43€), carne y pescado frescos (36€), lácteos (31€) y productos del hogar (25€).

A este ahorro se suman las ofertas y promociones semanales, que permitieron ahorrar hasta 1.551 euros adicionales al año. Concretamente, las categorías que más han contribuido al ahorro fueron la carne y pescado frescos (316€), salud, bebé y belleza (259€), fruta y verdura (211€), congelados (83€), entre otros.

ALDI, más cerca de las familias

ALDI cuenta actualmente con 498 supermercados en España y 8 millones de hogares compran de forma habitual en la cadena. De hecho, 4 de cada 10 consumidores confían en ALDI para su compra semanal. Solo en 2025, la compañía incorporó más de 400.000 nuevos compradores, consolidándose como la cadena que más ha crecido en clientes durante los últimos cuatro años.

El éxito de ALDI se basa en su modelo de negocio orientado al descuento, que combina precios bajos con productos de calidad. En sus supermercados predominan los productos de marca propia, que representan 9 de cada 10 artículos, y se mantiene un firme compromiso con el producto fresco de origen nacional. ALDI trabaja con proveedores nacionales e internacionales para garantizar la calidad y los precios bajos, ofreciendo así una compra accesible y de confianza para todas las familias.