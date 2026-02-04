Inés de Marichalar, la 'galáctica' hija de un conde que dirige Bernabéu Market: la "plaza" del pueblo con 20 restaurantes

Las claves nuevo Generado con IA Inés de Marichalar, hija del conde de Ripalda, dirige Bernabéu Market, el nuevo mercado gastronómico del estadio Santiago Bernabéu. Bernabéu Market alberga unos 20 microrestaurantes, barras y puestos, creando una 'plaza de pueblo' moderna en pleno Paseo de la Castellana. El espacio busca atraer tanto a vecinos, oficinistas y turistas, defendiendo la integración y la convivencia de diversos públicos y precios. La experiencia de Marichalar en el Mercado de San Miguel ha sido clave para diseñar un mercado gastronómico singular e inclusivo en el icónico estadio.

En uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial, donde a principios de siglo el Real Madrid inauguró la era de los 'galácticos' fichando a las mayores estrellas del planeta, hoy se juega otra partida estratégica, menos mediática pero igual de ambiciosa.

No hay botas ni balones y al frente está Inés de Marichalar de Corral, hija del conde de Ripalda y directora de Bernabéu Market, el mercado gastronómico que busca convertir el estadio en algo más que un templo deportivo: una plaza de pueblo contemporánea en pleno Paseo de la Castellana.

Su 'galaxia' gastronómica son unos 20 microrestaurantes, barras y puestos de mercado diseñados para que convivan vecinos, oficinistas y turistas. "Tenemos que derribar el mito de que lo turístico es malo", defiende De Marichalar.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y una carrera que arranca en Loewe y Bestinver y continúa en Mondelez International, Inés llegó al mundo de los mercados gastronómicos casi por azar. "Siempre me había interesado el mundo inmobiliario y la gastronomía me despertaba mucha curiosidad. En una conversación surgió la oportunidad del Mercado de San Miguel y me lancé", explica a EL ESPAÑOL.

Durante cinco años fue subdirectora del Mercado de San Miguel, uno de los espacios más visitados de Madrid, donde lo aprendió todo sobre los mercados gastronómicos madrileños. "Explotó cuando se reformaron demasiados sin un criterio claro. No cualquier mercado funciona en cualquier ubicación", reflexiona. Esa experiencia fue clave para afrontar el reto del Bernabéu, un proyecto que asumió desde abril de 2024, cuando aún estaba en obras.

"Queríamos evitar ser un mercado más", insiste. De ahí el concepto de "distrito gastronómico". "Estamos dentro de un icono mundial, pero queríamos que el cliente entendiera que esta es una experiencia independiente. No hace falta que te guste el fútbol para venir".

La ubicación es una de sus grandes bazas. El estadio Santiago Bernabéu compite en afluencia con el Paseo del Arte o el Palacio Real, pero también se inserta en un barrio en plena transformación. "Nos preocupaba mucho cómo lo iba a recibir el público local y ha sido una maravilla. Ya hay vecinos que tienen aquí su barra favorita, como si fuera su bar de la esquina".

En el mercado, marcas consolidadas conviven con proyectos emergentes y conceptos inéditos en Madrid: "Queríamos un espacio democrático, para todos los públicos, todos los momentos del día y todos los bolsillos", explica. En Bernabéu Market se puede desde tomar una caña con un pincho hasta darse un homenaje.

Esa filosofía conecta directamente con su defensa del turismo sin complejos. "Me da pena que pensemos que porque algo atrae turistas va a ser caro y de mala calidad. Madrid y España son un referente gastronómico mundial. Si el espacio es para un madrileño, posiblemente haga que el turista se integre mejor", sostiene.

Situado en lo que Inés de Marichalar define como el "kilómetro cero del turismo en Madrid", Bernabéu Market convierte un icono global en un lugar cotidiano que combina el ambiente de "plaza central" de pueblo junto al de las "barras madrileñas".