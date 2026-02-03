Matute presenta su gira Disco Stereo Tour: tocarán en Madrid y Barcelona por primera vez
La banda mexicana Matute vendrá a Europa por primera vez realizando conciertos en Madrid, Barcelona, Londres y París.
Más información: Thomas M. Lauderdale: "Nuestra banda tiene nombre de cóctel porque así es nuestra música"
Las claves
nuevo
Generado con IA
Matute anuncia su gira 'Disco Stereo Tour', que incluirá conciertos en Madrid y Barcelona por primera vez.
La banda mexicana, famosa por revivir los éxitos de los años 80, visitará también Londres y París durante la gira.
El 'Disco Stereo Tour' recorrerá 19 países y promete una experiencia llena de nostalgia, luces y tecnología de clase mundial.
Matute suma 18 años de trayectoria, siete álbumes, un Disco de Oro y más de 270 millones de reproducciones en YouTube.
Matute, la banda mexicana que reviven los 80 como nadie, llevará su energía y nostalgia a Madrid, Barcelona, Londres y París, contando con 18 años de trayectoria en la música y millones de entradas vendidas.
La agrupación mexicana cuenta con récords históricos en los escenarios más importantes de México y el mundo, logrando traspasar generaciones con su más espectacular experiencia de los ochenta.
Su nueva gira “Disco Stereo Tour” ha sido anunciada oficialmente y recorrerá alrededor de 19 países. Europa este 2026 será testigo del fenómeno llamado matutero.
Fechas de conciertos
- 3 de febrero de 2026: Sala Apolo - Barcelona, España
- 5 de febrero de 2026: La Sala del Movistar Arena - Madrid, España
- 6 de febrero 2026 - Pan Piper, París, Francia
- 7 de febrero 2026 - Electric Brixton, Londres, Reino Unido
En cuanto a la gira, "Disco Stereo Tour" no es solo un concierto; es una celebración de vida. Un homenaje a la década que sigue viva en el corazón de millones, que abraza con fuerza a quienes crecieron entre vinilos y tocadiscos.
Disco Stereo Tour es la experiencia en vivo más grande en la historia de Matute. Una explosión de nostalgia acompañada de luces espectaculares, tecnología de clase mundial y visuales inmersivos que tocarán fibras profundas. Aquí los grandes clásicos de los LP’s más emblemáticos, desde Rocío Dúrcal hasta Pimpinela, no solo se escuchan, se sienten.
Con siete álbumes oficiales, un Disco de Oro y más de 270 millones de reproducciones en YouTube, Matute ha traspasado fronteras, declarando territorio matutero a México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, España, Francia, Londres y por primera vez Brasil, Argentina, Chile, Ámsterdam y Berlín, consolidándose como los mayores exponentes musicales de la década de los ochenta.