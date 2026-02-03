Magneto regresará a Madrid para una noche inolvidable en La Sala del Movistar Arena

Las claves nuevo Generado con IA Magneto regresa a Madrid tras 30 años para un concierto especial el 4 de febrero en La Sala Movistar Arena. El espectáculo reunirá a Alan, Tono, Hugo, Elías y Mauri, quienes prometen una noche llena de nostalgia y grandes éxitos. La boyband, pionera del pop latino juvenil desde 1983, ha vendido más de 17,5 millones de discos en todo el mundo. Éxitos como “Vuela, vuela” y “Para siempre” serán parte de este reencuentro con sus seguidores españoles.

Madrid se prepara para uno de los conciertos más esperados del año. Magneto, la legendaria boyband que marcó a toda una generación, regresa a la capital española después de 30 años para ofrecer un espectáculo único el próximo 4 de febrero en La Sala Movistar Arena.

Será una noche cargada de recuerdos, energía y grandes éxitos que quedarán en la memoria para siempre. Alan, Tono, Hugo, Elías y Mauri vuelven para reencontrarse con su público español y demostrar que su música sigue vigente, conectando con fans de ayer y de hoy en un show que promete emoción de principio a fin.

Este esperado reencuentro es una oportunidad única para celebrar la historia de una de

las agrupaciones más influyentes del pop en español.

Imagen de a Boyband Magneto Cedida

Éxitos como “Vuela, vuela”, “40 grados”, “Para siempre” y muchos más hacen de este concierto una experiencia imperdible tanto para quienes crecieron con sus canciones como para las nuevas generaciones que hoy las redescubren.

Magneto es la boyband noventera más influyente de Latinoamérica. Su historia comenzó en 1983 y rápidamente se consolidaron como un fenómeno cultural, convirtiéndose en uno de los mayores representantes del pop juvenil en español.

Con una combinación de carisma, coreografías icónicas y un catálogo de éxitos que marcó a toda una generación, la agrupación dejó una huella imborrable en la música latina.

La boyband Magneto en un posado de grupo Cedida

La banda cuenta con más de 17,5 millones de copias vendidas a nivel mundial, 50 discos de oro, 17 discos de platino y 1 disco de diamante y más de 5 millones de discos vendidos en Latinoamérica y España.

Su capacidad para conectar con audiencias, sumada a su impacto en TV, radio y giras internacionales, los llevó a conquistar escenarios en México, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica. El lanzamiento de sus sencillos más recientes reafirmó su vigencia artística y su poder para atraer a fans y a nuevas generaciones.