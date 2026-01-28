Ya puedes pedir a domicilio los icónicos donuts Krispy Kreme de EEUU: 500 personas han hecho cola para probarlos

Las claves nuevo Generado con IA Krispy Kreme lanza su servicio de reparto a domicilio en Madrid tras la apertura de su primer local en el centro comercial Westfield Parquesur. El delivery está disponible a través de Glovo, Just Eat y Uber Eats, incluyendo opciones como la docena de Glaseados Originales y combinaciones variadas. Durante la primera semana del servicio, se premiarán 300 pedidos con regalos como docenas semanales o mensuales de donuts durante un año o seis meses. La llegada del delivery coincide con el éxito de la marca en Madrid, donde más de 500 personas hicieron cola en su apertura hace cuatro meses.

Krispy Kreme da un nuevo paso en su estrategia de expansión y anuncia la llegada del servicio de delivery. Tras la apertura de su primer y, hasta ahora, único local, ubicado en el centro comercial Westfield Parquesur, la compañía estadounidense apuesta por uno de los canales clave en los nuevos hábitos de consumo: el reparto a domicilio. El servicio está disponible a través de Glovo, Just Eat y Uber Eats, una decisión estratégica que permite a la marca ampliar su alcance y responder a una demanda real de los propios usuarios de estas plataformas.

La oferta disponible en delivery incluye algunas de las referencias más icónicas de la marca, como la docena de Glaseados Originales, una docena mixta 6 Glaseados Originales y 6 Glaseados de chocolate, así como una docena con una selección de todas sus variedades, pensadas para compartir y adaptarse a distintos momentos de consumo.

“Desde el primer día, nuestra prioridad ha sido repartir buen rollo y acercar Krispy Kreme al mayor número de personas posible. La llegada al delivery es un paso clave para seguir creciendo y formar parte de una celebración en casa, un plan improvisado o para compartir en la oficina”, explica Manuel Zamudio, CEO de Krispy Kreme España. “Queremos que Krispy Kreme forme parte de esos pequeños momentos que se disfrutan mejor juntos, en cualquier lugar y ocasión”.

Para celebrar este lanzamiento, Krispy Kreme ha puesto en marcha una acción especial durante su primera semana de funcionamiento, que se extenderá del 27 de enero al 1 de febrero. A lo largo de esos días, un total de 300 pedidos realizados a través de las plataformas de reparto serán premiados de forma aleatoria, independientemente del orden de compra.

En total, se repartirán 12 premios de oro, que consisten en una docena semanal durante un año; 88 premios de plata, con una docena mensual durante un año; y 200 premios Krispy que incluirán una docena mensual durante seis meses.

Cuatro meses desde su apertura en Madrid

El lanzamiento del servicio de delivery llega en un momento especialmente significativo para la compañía, cuando se cumplen casi cuatro meses desde su apertura en Madrid el pasado 2 de octubre, una llegada que estuvo marcada por una gran expectación y por una imagen ya icónica, con más de 500 personas esperando en cola para ser las primeras en probar sus famosos Glaseados Originales. Desde entonces, la marca ha mantenido una evolución constante, despertando el interés del público y consolidando su presencia en la ciudad en un tiempo especialmente reducido.

En apenas unos meses, Krispy Kreme ha logrado posicionarse como una de las propuestas más destacadas dentro del sector food retail. La puesta en marcha del servicio de delivery en este corto plazo refuerza esa capacidad de respuesta y pone de manifiesto la agilidad de la marca para atender nuevas demandas de consumo.

“Desde el principio hemos sentido una acogida increíble y muchas ganas de que estuviéramos más cerca. En muy poco tiempo Krispy Kreme se ha integrado en el día a día de la gente, y poner en marcha el delivery tan pronto es nuestra forma de responder a esa ilusión y a esa demanda. Queremos estar presentes de la manera más fácil y accesible posible”, señala Zamudio.