El mejor restaurante de Madrid, según los españoles: se come por 70 euros, va Dan Brown y presume de "cocinar sin límites"

Omeraki, el restaurante del chef Alberto Chicote, y su socia y mujer Inma Núñez, se ha consolidado como el establecimiento madrileño mejor valorado por los españoles. El local ha alcanzado el puesto número cuatro en la última edición del Top100 de TheFork, el ranking publicado recientemente que reúne los restaurantes favoritos de los usuarios de la plataforma a partir de experiencias y opiniones reales.

Se trata además del primer restaurante madrileño en aparecer en esta lista, que este año incluye 100 restaurantes de 13 comunidades autónomas y 20 provincias. La Comunidad de Madrid es la segunda región más representada, con 20 restaurantes incluidos, y Omeraki destaca como la referencia gastronómica de la capital.

Ubicado en la calle Duque de Sesto, 27, cerca del Parque del Retiro, Omeraki ofrece una experiencia que combina cocina, diseño y espectáculo. Su sala de 400 metros cuadrados cuenta con una biblioteca de más de 1.200 libros de cocina y una cocina central abierta al comensal.

Según explican los propios chefs, el restaurante representa "la libertad y la necesidad de plasmar en un lugar único todo aquello que siempre hemos querido hacer: cocinar sin límites, sin conceptos preconcebidos y sin cotas que nos impidan sentirnos libres". La propuesta culinaria combina la gastronomía japonesa y del sudeste asiático con la tradición española, apostando siempre por productos de temporada y técnicas innovadoras.

Omeraki ofrece menús degustación que se mueven actualmente en una horquilla aproximada de 70 a 110 euros por persona, según longitud del recorrido, bebidas aparte.

Entre los platos más destacados se encuentran el sashimi de pez limón con escabeche de zanahoria, el salmón curado en alga kombu y el bogavante o carabinero strogonoff a la brasa, ya considerado un clásico de la casa. La atención al detalle y la calidad de la cocina han sido reconocidas con un Sol Repsol y la recomendación de la Guía Michelin.

Reconocimiento internacional

Omeraki ha recibido además una visita que refuerza su proyección internacional: el famoso escritor Dan Brown, autor grandes obras como El código Da Vinci, ha disfrutado recientemente de la experiencia culinaria del restaurante. Este hecho ha contribuido a su visibilidad más allá de España.

Además de la excelencia gastronómica, los clientes valoran la cercanía del equipo, y muchos destacan poder charlar con Alberto Chicote al finalizar el servicio. La combinación de innovación, atención al detalle y trato cercano explica por qué Omeraki se ha convertido en un referente.

Con su puesto en el Top 4 del ranking de TheFork, su Sol Repsol y la recomendación Michelin, Omeraki se confirma como el mejor restaurante de Madrid según los españoles y uno de los espacios más interesantes para disfrutar de alta cocina contemporánea en la capital.