El imperio de 'El Patillas', rey de los quioscos y dueño de 20 restaurantes: abre ahora el Café Cervantes en Plaza de España

Render del Café Cervantes de Plaza España y El Patillas, su actual propietario. Montaje E. E: Ayuntamiento de Madrid / Cultura Commodore

'El Patillas' es toda una institución en el mundo hostelero en Madrid y en el resto de España. Bajo este apodo, que luce con orgullo y que alude a las pobladas patillas que enmarcan su rostro, se encuentra Juan Ramos, fundador desde hace casi 30 años del grupo de restauración que gestiona la mayoría de los quioscos de Madrid Río y varios de los cafés más conocidos de la capital, como el Café Cervantes, en plena Plaza de España, que ha inaugurado este 7 de enero.

Tres décadas después de la fundación del Grupo Casa Remigio en 1966 —que empezó siendo un pequeño restaurante en Chamberí—, Juan Ramos sigue al frente de su grupo, que despliega quioscos de restauración, restaurantes y demás actividades hosteleras en los entornos de Madrid Río, Retiro, Casa de Campo, Dehesa de la Villa; y en el sur, Cádiz y por El Puerto de Santa María, Rota y Tarifa. En total, el imperio de Casa Remigio estructura más de 20 espacios.

Su última apertura ha sido una de las más esperadas por los madrileños por su enclave privilegiado: el Café de Cervantes. Tras permanecer vacío desde la reforma de la plaza en 2021, el grupo consiguió hace tres años el disputado quiosco, apodado el 'búnker'. El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a principios del pasado año para la realización de las obras para abrir el café.

Café de Cervantes. Café de Cervantes

Como resultado, el nuevo proyecto del grupo abrió este miércoles 7 de enero en el emblemático corazón de Plaza de España. Inspirado en la obra más universal de Miguel de Cervantes, El Quijote, este nuevo espacio busca transformar la gastronomía castiza con un concepto que trasciende lo culinario: un lugar donde la literatura, la historia y el sabor se entrelazan en cada detalle.

El restaurante ofrecerá un menú cuidadosamente elaborado, basado en los pasajes de El Quijote, donde cada plato es un guiño a la riqueza del Siglo de Oro y a la identidad madrileña.

Junto a la propuesta gastronómica, los comensales podrán disfrutar de una librería especializada en Cervantes y en la literatura de ese siglo, y disfrutar del auténtico vermú madrileño.

"La arquitectura de Café de Cervantes es, en sí misma, una obra de arte. Diseñado y construido casi completamente de manera artesanal, cada detalle ha sido cuidado con esmero. Cada pieza de la cúpula ha sido fabricada a mano, reflejando un compromiso absoluto con la calidad y la autenticidad", explica Juan Ramos, Ceo de Grupo Casa Remigio, en un comunicado de prensa.

Platos de Café de Cervantes. Café de Cervantes

El restaurante contará con dos amplias terrazas: una a la entrada y otra en el lateral, un rincón ideal para disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva. La estructura del edificio estará adornada por un jardín vertical que, con el paso del tiempo, cubrirá la fachada por completo.

Las obras comenzaron en marzo del pasado año, marcando el inicio de un proyecto que combina visión, esfuerzo y pasión por Madrid. Ahora, tras meses de dedicación, este espacio está listo para abrir sus puertas y convertirse en un referente donde cultura, historia y gastronomía se unen para ofrecer una experiencia única e inolvidable a todos sus visitantes.

Salón de Café de Cervantes. Café de Cervantes

Café Cervantes lo crea Juan Ramos ('El Patillas') como un homenaje a la cultura madrileña y a sus habitantes. Cada rincón, cada plato y cada experiencia están pensados para poner en valor a los madrileños, celebrando su historia, su identidad y su pasión por la buena gastronomía.