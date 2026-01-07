Laura, autónoma de 63 años, indignada con la ropa que hay en las rebajas de Madrid: "Las empresas nos están engañando"

Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas acuden a las rebajas en Madrid tras las fiestas navideñas, buscando precios más asequibles. Laura, autónoma de 63 años, denuncia que la ropa en rebajas es limitada y que muchas empresas manipulan los precios previamente. La percepción de engaño en los precios se extiende entre los consumidores, que observan estrategias como subir precios antes de las rebajas y reutilizar prendas de otras temporadas. A pesar de las críticas, las rebajas generan beneficios económicos y alrededor de 143.500 nuevos contratos, destacando Madrid y Cataluña en la creación de empleo.

Miles de personas acuden en cada final de las fiestas navideñas a las rebajas. El centro de Madrid se llena de personas que apuran sus últimas compras, otros que buscan cambiar sus productos y, también, personas que simplemente quieren consumir a un precio más asequible.

Entre todas estas personas se encuentra Laura, una autónoma de 63 años, que nos cuenta su experiencia con las rebajas. "Cada vez voy menos a las rebajas, la ropa es más limitada y no encuentras muchas cosas".

Muchas personas piensan como Laura, también porque el precio de los productos se han encarecido exponencialmente en estos últimos años.

Un engaño en los precios

Uno de los mitos que está cada vez en boca de más personas es el hecho de que muchas empresas, presuntamente, suelen encarecer el precio de sus productos en los días anteriores de las rebajas para, a continuación, rebajarlos al precio original en este período de tiempo, haciendo que la empresa no pierda dinero con ello.

Laura comenta a Madrid Total su opinión con este tema. "Creo que es un engaño y lo practican muchas empresas. Hay muchos precios que no son ciertos, tienes que estar atento al precio que había antes y, además, hay sitios que utilizan prendas de otros años que no se ha vendido".

Además, para Laura, este problema tiene que ver con un auge en el consumismo. "Nos estamos haciendo muy consumistas, compramos cosas que no nos hacen falta, primero por fechas como Navidades o Reyes, después porque son rebajas... pero no son cosas que nos hagan falta".

Por otra parte, Laura comenta que este hecho es un problema por el contexto económico en el que nos encontramos. "Los precios han subido en todo y económicamente no podemos estar todo el rato consumiendo".

El negocio de las rebajas

Sin embargo, las rebajas siguen siendo el motor principal de muchas personas para comprar. Las rebajas son uno de los períodos donde más consumen productos las personas, generando un beneficio económico muy grande en las empresas.

Este beneficio, además, viene acompañado de una mayor contratación de personal. Según la empresa Randstat, en estas rebajas de enero se han generado en torno a 143.500 contratos nuevos, subiendo un 2,5% el dato alcanzado en 2025.

Las empresas dedicadas al comercio son las que más han demandado empleados con respecto al 2025, contratando cerca de 64.000 personas en toda España. Por otra parte, el sector de la logística sigue siendo el más demandado en rasgos generales, llegando cerca de los 80.000 contratados.

La Comunidad de Madrid es la segunda Comunidad Autónoma que más empleados contrata en estas rebajas de enero, alcanzando los 23.000 empleados, solo por detrás de Cataluña, la cual suma la cifra de 26.000 personas contratadas.