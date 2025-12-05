Apertura confirmada: llega a Madrid la pista de hielo más espectacular de España con 600m2 y nevadas en directo

Las claves nuevo Generado con IA Matadero Madrid abre la pista de hielo más espectacular de España, con 600 metros cuadrados al aire libre y ambiente navideño. La pista estará disponible del 5 de diciembre al 6 de enero, con acceso desde 6,5 euros por 30 minutos, incluyendo alquiler de patines. Del 20 de diciembre al 4 de enero habrá nevadas diarias a partir de las 18:00, junto a una variada programación de actividades y espectáculos familiares. El espacio ofrecerá talleres, espectáculos, zona de juegos, foodtrucks y propuestas pensadas tanto para niños como para adultos.

Pocas ciudades en Europa se ponen tan bonitas como Madrid durante la Navidad. Y es que a partir de finales de noviembre, sobre todo cuando llega el mítico encendido de las luces, los madrileños cambian el chip y dan rienda suelta a la ilusión. Ese ambiente se puede ver en las calles y, sobre todo, en el rostro de la gente.

Y es que los diferentes espectáculos que hay alrededor de la ciudad hacen que la capital sea una especie de parque de atracciones navideño. En cada rincón, en cada calle y en cada plaza podemos disfrutar de mercadillos, de puestos, de espectáculos y de diferentes eventos que elevan ese espíritu y que adornan una ciudad que es casi un museo en movimiento.

Pero Madrid ofrece mucho más. Dentro de su gran abanico de planes están también aquellos que ofrecen alguna actividad que incluso se acerca a lo deportivo, aunque en definitiva se trata de un plan perfecto para toda la familia. Son los rincones de Madrid en los que podemos disfrutar de impresionantes pistas de hielo disponibles para patinar y pasar un rato en grande.

Todas ellas son realmente increíbles, aunque si hay una que brilla con luz propia año tras año, esa es la que se sitúa en Matadero, una de las más bonitas y más grandes de España. De hecho, todos los amantes del patinaje intentan pasar al menos una de sus tardes allí para mostrar sus habilidades

Esta pista se encuentra al aire libre, por lo que además tiene la espectacularidad de que se puede ver lo que sucede en ella desde la calle, convirtiendo la experiencia en algo totalmente diferente y haciendo sentir a todos sus usuarios que patinan en pleno corazón de Madrid. Unas instalaciones que están disponibles desde la tarde de este viernes hasta después del día de Reyes.

¿Cómo es la pista de hielo más impresionante de Madrid?

Pocas pistas de hielo en el mundo se pueden comparar a la de Matadero de Madrid. Por su tamaño, ya que se trata de un inmenso espacio de 600 metros cuadrados. Pero sobre todo, por la zona en la que está instalada, ya que es una de las más bonitas y castizas de Madrid.

Un punto en el que parece que estás patinando sobre la calle, sin grandes infraestructuras que te aíslan de la ciudad. Por ello, este rincón de la capital hace que el patinaje sobre hielo vuelva a ser una de las actividades estrella de su programación festiva.

Esta pista permanecerá abierta del 5 de diciembre al 6 de enero y combinará deporte, emoción y ambiente festivo. Además, está pensada para principiantes y también para patinadores expertos.

Un año más, el acceso mantiene un precio de 6,5 euros por pase de 30 minutos, incluyendo el alquiler de patines. Los guantes (obligatorios) están a disposición del público por 1,6 euros, los elementos de apoyo al patinaje infantil (andadores) por 2 euros y los cascos se ofrecen de forma gratuita. Las entradas y los horarios están disponibles en las taquillas del recinto y en la página navidadmadrid.com.

Por si esto fuera poco, del 20 de diciembre al 4 de enero, y a partir de las 18:00 horas de la tarde, Matadero Madrid va a sorprender con nevadas diarias, un atractivo que se suma a una programación repleta de actividades para toda la familia y edades.

Habrá instalaciones participativas, espectáculos, talleres de ilustración, creación, diseño, artesanía y escultura, además de propuestas de artes escénicas, zona de juegos, foodtrucks y un sinfín de experiencias para todos los gustos. Los más pequeños disfrutarán, además, de espectáculos al aire libre diseñados especialmente para ellos, acompañados de una cuidada y variada selección musical.