Torrejón ya no es el paraíso de los macrofestivales: cancela todos excepto el 'elrow Town' y reduce los eventos en su recinto

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cancela todos los macrofestivales previstos para el próximo año, excepto 'elrow Town'. La decisión se toma para evitar molestias a los vecinos y reducir el impacto acústico en las zonas residenciales cercanas al Recinto Ferial. 'Elrow Town' se celebrará el 1 de mayo como único gran festival, ofreciendo entradas con un 50% de descuento para los residentes. El consistorio también reducirá el número de eventos y conciertos, priorizando la limpieza, seguridad y servicios públicos en la ciudad.

Desde que IFEMA anunciara hace unos meses que no acogería más festivales de música al aire libre, al menos, durante 2025, el recinto ferial favorito de los grandes eventos musicales pasó a ser el de Torrejón de Ardoz, hasta hoy.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha anunciado este martes la cancelación de todos los macrofestivales de música previstos en la ciudad, a excepción de 'elrow Town' y la reducción de los eventos organizados en el Recinto Ferial "para evitar las molestias a los vecinos".

En un comunicado, desde el Consistorio se ha avanzado que no se celebrarán los festivales 'Brava Madrid', 'Madrid Salvaje' y 'Torrejón Summer Fest', entre otros, de cara al próximo año.

Sí mantendrá, en cambio, la cita el 1 de mayo con 'elrow Town', que ha escogido la localidad como su sede europea y que tendrá lugar en horario diurno dentro del puente festivo.

Según ha explicado, este evento, además, no supone gasto para el Ayuntamiento y genera importantes ingresos para la actividad económica de la ciudad. Los torrejoneros podrán adquirir su entrada con un descuento del 50% a partir del 1 de abril de 2026, ha recordado.

En la misma línea, ha recordado que los promotores del festival han anunciado que adoptarán "las medidas adecuadas para minimizar la afección sonora a las viviendas cercanas, instalando pantallas acústicas en el Recinto de Conciertos del Ferial".

En este marco, el Ayuntamiento ha apuntado que también se reducirá el número de eventos en el Recinto Ferial "que pueden ocasionar afección acústica a los vecinos del entorno". Para ello, se disminuirá "en los que sea posible" el volumen de ruido y se orientará el escenario hacia el Polígono Las Monjas, para que el sonido no se dirija hacia las zonas residenciales.

Igualmente, ha recalcado que con sus "afamadas" Mágicas Navidades, Fiestas Populares y Fiestas Patronales ya ofrece "una excelente oferta de ocio gratuito para el disfrute de los torrejoneros y un reclamo suficiente, como grandes eventos, para impulsar la marca Torrejón Ciudad de Moda".

En esta línea, desde el Consistorio se ha remarcado que, escuchando el sentir de muchos torrejoneros, reducirá el número de eventos, conciertos y fiestas, y centrará "todos sus esfuerzos, ahora más que nunca, en cuidar mejor y mantener más limpia la ciudad, en crear empleo y nuevas infraestructuras, mejorar la seguridad, facilitar el acceso a la vivienda o prestar unos servicios públicos de la mayor calidad".