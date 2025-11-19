Nuga Castellana, el nuevo 'macrocomplejo' de 66.000 m2 con restaurantes, tiendas, pisos y spa ya está abierto

Chamartín estrena vecino. Pero no uno discreto, sino un gigante luminoso de 66.000 metros cuadrados que quiere reescribir cómo se vive, se trabaja y se disfruta en Madrid.

Se llama Nuga Castellana, aludiendo a la nuez —el "núcleo pionero", dicen sus creadores— y aterriza en el Paseo de la Castellana con la aspiración de convertirse en un símbolo de la ciudad: el de cómo una manzana entera puede renacer tras una inversión de 40 millones de euros que ha permitido integrar más de 11 edificios en un único proyecto de usos mixtos.

El impulso viene de Pimco Prime Real Estate —una de las mayores gestoras inmobiliarias del mundo, con 94.100 millones de dólares bajo gestión, incluyendo el mandato de 87.000 millones del Grupo Allianz—, que ha comprado prácticamente la totalidad del cuadrante delimitado por Castellana, Félix Boix, Doctor Fleming y Carlos Maurrás. Solo dos edificios han quedado fuera.

Entrada de Nuga Castellana. Nuga Castellana

Desde el nuevo 'macrocomplejo' millonario, que engloba viviendas, restaurantes, tiendas, oficinas, ocio y áreas de bienestar, como un gimnasio y, próximamente, un spa, aseguran estar presentando un "nuevo modelo de convivencia ciudadana".

"Hemos consolidado una manzana que antes estaba desconectada para crear un activo prime". Así lo presentaba ante los medios este martes en la inauguración oficial Miguel Torres, Ceo de Iberia de Pimco Prime Real Estate.

La manzana, construida originalmente en los años 50, se ha reconvertido en un ecosistema urbano que aglutina tres usos principales. Por un lado, 274 viviendas en alquiler, completamente ocupadas —incluidas 60 destinadas a media estancia corporativa— con precios que oscilan entre los 16 y 24 euros el metro cuadrado. "Antes eran pisos de familias numerosas; ahora hemos creado unidades más pequeñas adaptadas a la demografía actual y con perfiles muy diversos", explicó Torres.

Por otro lado, el proyecto alberga 21.000 metros cuadrados de oficinas, distribuidos en nueve plantas de 2.000 metros cada una, con coworking, flex offices y 1.300 metros cuadrados de terrazas.

Pisos de Nuga Castellana. Nuga Castellana

Espacios diseñados bajo criterios biofílicos que, según la compañía, mejoran la productividad, la creatividad y el bienestar. Ya están instaladas empresas como Sony Music, LinkedIn, Spaces, Cbre o The Trade Desk, y los cálculos internos estiman que la zona de trabajo puede acoger hasta 2.000 personas al día.

Pero el corazón visible del complejo es El Callejón de Nuga, la galería gastronómica cubierta por un gran lucernario que actúa como eje conector entre todas las áreas. Allí conviven propuestas como Ugo Chan (una estrella Michelin), L'Entrecôte de Paris, Monster Sushi, Vrro (de los creadores de Varro), Ditaly o Rast Café, junto a un área comercial con H&M, MediaMarkt, Charro y Retoucherie, además de un gimnasio Fitness Park de 1.600 metros cuadrados y una futura zona de spa. El callejón, además, se abre al barrio por las cuatro calles que enmarcan la manzana.

La transformación, que comenzó en 2024, se ha realizado manteniendo parte de la infraestructura original para conservar certificaciones como Leed Platinum y SmartScore Platinum, y fue también el primer proyecto en España en recibir el Building Signature Program de Pimco, destinado a optimizar energía y bienestar.

Cuando este diario pregunta por los beneficios esperados después de la inversión millonaria, Torres insiste en que la apuesta es a futuro: "Somos un inversor a largo plazo. No hay plan de venta: lo que buscamos es generar flujos de caja estables y activar la manzana".

Y, de paso, consolidar Chamartín como uno de los barrios con mayor proyección de Madrid. En palabras de Yolanda Estrada, concejal presidenta de la Junta de Chamartín, "vuestra suerte también será la suerte del distrito".