Anuncian el cierre parcial de una clásica cafetería de Madrid: su adiós definitivo podría ser a partir del 1 de diciembre

Muchas veces, las cafeterías son lugares de encuentro donde los vecinos de una localidad se juntan y socializan. Algo, sobre todo, muy importante para los más mayores. Una forma, para ellos, de combatir la soledad que a veces les afecta.

Por eso, los cierres de este tipo de espacios son noticias desalentadoras para quienes los solían frecuentar.

Es lo que ha ocurrido en un municipio de la región madrileña. Concretamente, en Alpedrete. Se trata de una de las cafeterías más concurridas de la zona, sobre todo por los más mayores.

Y es que, desde hace unos días, permanece cerrada por las tardes de lunes a viernes. Este, además, según algunos alpedreteños, podría convertirse en un cierre total a partir del 1 de diciembre.

Se ubica en el Centro de Mayores Los Canteros, ubicado en la Plaza de la Constitución del municipio, un lugar donde estos realizan clases y actividades. Mientras que antes se encontraba abierta durante todo el día de lunes a domingos, ahora entre semana solo abre de 10.00 horas a 16.00 horas. Los fines de semana sigue manteniendo el horario de 12.30 horas a 20.30 horas.

Sin licitación

La denuncia de esta pérdida ha venido dada por el grupo municipal Más Madrid en sus redes sociales, que ha reclamado al equipo municipal de PP y Vox una solución inmediata que garantice la continuidad legal y estable del servicio.

El motivo del cierre es su licitación. Como cuenta la concejala del partido en la localidad, Deborah Alcaráz, a Madridiario, "la cafetería de mayores tenía que haber salido a licitación el año pasado. Por lo que sea, la licitación se paralizó y hubo que rehacerla. Para solventar la situación, se adjudicó un contrato menor temporal para poder dar el servicio".

🧓🏻👵🏻 Cuidar a las personas mayores se demuestra en los pequeños gestos, por ejemplo, no cerrando su cafetería cada tarde.



Que no te engañen. #AlpedreteMereceMÁS 💚 pic.twitter.com/QhXzZutRr8 — Más Madrid Alpedrete (@MMAlpedrete) November 11, 2025

Este contrato venció el pasado mes de abril y los siguientes meses "el servicio continuó prestándose sin contrato en vigor". Por ello, desde la formación piden al equipo de Gobierno que se formalice un contrato que asegure su continuidad de manera legal y estable en el tiempo.

Ahora, los vecinos se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin ella en unos escasos días. La sala, según explican, "sigue abierta", aunque "sin nadie en la barra atendiendo".

En ella no solo se sirven cafés, también da comidas y se usa como espacio para conversar y jugar a pasatiempos como el dominó o las cartas. Además, el precio "es muy asequible", lo que hace que muchas personas acudan allí varios días a la semana para comer en compañía.