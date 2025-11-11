Llegan los 'Mavix' a Madrid en el parque de la Navidad 'más grande del mundo' con 7.000 m2: sus ocho atracciones

La Navidad ya está cada vez más cerca y con ella los innumerables eventos y celebraciones que se organizan en la capital para poner color y ambiente a estos festejos. En este sentido, los parques temáticos con estos motivos están cogiendo mucha popularidad.

Recintos donde la magia y la diversión están por todos los rincones. Y es que año los madrileños están de suerte, pues va a llegar el 'más grande del mundo'. Un espacio que se encontrará en uno de los sitios más famosos de la capital.

Se trata, nada más y nada menos, que del Estadio Santiago Bernabéu, sede del equipo del Real Madrid. Acogerá este festival de nombre Mavidad entre los días 24 y 31 de diciembre, con horario general de apertura de 10.30 a 22.30 horas.

Serán unos 7.000 metros cuadrados con una decoración cuidada hasta el más mínimo detalle. El espectáculo constará de un escenario inmersivo donde la tradición se fusionará con la innovación creando una historia única.

Somos Experiencies son los ejecutores de este espectáculo único. Una experiencia que no se ha visto antes en la capital y que en apenas unas horas ya ha agotado sus entradas (que comenzaron a venderse el pasado 7 de noviembre).

¿Qué se podrá ver?

El punto de partida de la propuesta es un mundo escondido entre copos de nieve donde habitan los Mavix, las entrañables criaturas que dan sentido a esta nueva experiencia. Según la leyenda que inspira el evento, quienes aún creen en la Navidad pueden encontrar un "pueblo mágico lleno de luz, color y fantasía" dentro de una gran bola de nieve.

Estos tres personajes guiarán a los asistentes a través de las ocho atracciones pensadas para toda la familia.

El Río de la Magia, Mavidad Bernabéu

Una de ellas es el Río de la Magia, una pista de hielo que rodea un árbol gigante, ideal para patinar. En el Lago Helado se podrán probar los ice bumpers, es decir, los coches de choque sobre hielo.

La Ladera del Revuelo ofrecerá un enorme tobogán de nieve con cuatro carriles por donde lanzarse en donuts hinchables. Por otra parte, la Fábrica de la Ilusión será una zona dedicada a los talleres navideños, pintacaras, una piscina de nieve y espacio artístico, todo adaptado para los más pequeños.

La Ladera del Revuelo, Mavidad Bernabéu

También habrá un clásico tiovivo iluminado llamado el Carrusel de Luces y un espacio donde la competición será la principal motivación: el Parque de las Nieves Eternas. Este tendrá un minigolf navideño (MaviGolf) y dos simuladores de snowboard virtual.

La Plaza de los Sueños será el corazón del festival. Aquí se alza la gran bola de Navidad iluminada, origen simbólico de todo el evento. Este espacio acogerá animaciones y momentos especiales para los más atentos.

Por último, la Galería de los Copos ofrecerá un mercado navideño con artículos únicos, recuerdos del universo Mavix y una oferta gastronómica inspirada en el pueblo mágico.

Además, en cada rincón aparecerán funambulistas, músicos y animadores que acompañarán la visita y ofrecerán espectáculos inesperados. Un nuevo espectáculo que promete ser referente de la Navidad madrileña y de todo el país.