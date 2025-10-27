'Capo', el famoso discípulo de Quique Dacosta que abre un restaurante con un chef valenciano en Madrid

Madrid ya tiene nuevo templo del producto en el barrio de Salamanca. El chef Ricard 'Capo' Tobella y José Tomás Arribas abrieron el pasado martes en la capital con una propuesta que combina la esencia mediterránea con la maestría de las brasas y la sofisticación de los grandes restaurantes clásicos.

Así, Qorte pasa a ser el proyecto más personal y ambicioso de ambos, ubicado en el número 9 de la calle Castelló (donde tiempos atrás estuvieron El Huerto de Floren Domezain y Castelló 9).

José Tomás Arribas —alma de Q'Tomas? Valencia e hijo del pionero Tomás Arribas, fundador del emblemático El Poblet (dos estrellas Michelin)— y Ricard 'Capo' Tobella —discípulo de Quique Dacosta hasta convertirse en su mano derecha en el Ritz, y curtido en las cocinas más exigentes, como El Poblet, pasando por la dirección ejecutiva del Grupo Paraguas—; con el apoyo del grupo familiar de José Tomás, Arribamar —matriz de restaurantes como Barrafina, Hiro, Peix & Brases (una estrella Michelin) y Caliza—, irrumpen con su cocina mediterránea en Madrid.

Ensaladilla rusa con quisquillas.

"Nuestro elemento principal es el corte, desde el nombre hasta la filosofía. Aquí todo se debe cortar: jamón, pescado, tomate…", explica a Madrid Total José Tomás, que combina en la carta su legado familiar con la mirada de Capo.

Ambos echaban en falta un tipo de cocina en la capital: "La línea mediterránea genuina que apenas hay en la gran oferta madrileña, con gamba roja de Dénia, langosta o pescados tan nobles como el rape, el mero, el San Pedro...".

Por ello, la carta está basada en el producto mediterráneo a través de pescados y mariscos mediterráneos, guisos de cuchara y carnes a la brasa. El "33% de la carta" está dedicada a los arroces: marineros, paella valenciana (con la interpretación de la casa), langosta al arroz o meloso de almejas, caracterizan una propuesta con precios medios entre un 70 y 80 euros.

Entre los platos estrella del arranque destacan el tartar de tomate con salazones, elaborado en un proceso de maduración de 72 horas, las kokotxas de pescadilla al pilpil, langosta en arroz —o con garbanzos, homenaje directo a los guisos de El Poblet—, la ensaladilla rusa con quisquillas y, por supuesto, la gamba roja de Dénia, bandera del Mediterráneo.

La bodega, con cerca de 300 referencias internacionales, ofrece nombres como Sassicaia, Meo Camuzet o Perrot-Minot, diseñada para que también sea un lugar donde disfrutar del vino al máximo.

El interiorismo conjuga mármol, tonos verdes y techos altos, evocando un loft neoyorquino pero con el alma del Levante. Qorte aterriza en Madrid con la intención clara de quedarse y de demostrar que la honestidad, la exigencia y el Mediterráneo más genuino tienen mucho que decir en la capital.

La familia Arribas

Tomás Arribas es pionero e impulsor de la revolución gastronómica de Dénia, fundador del mítico El Poblet y promotor de Peix & Brases (una estrella Michelin). Su hijo José Tomás Arribas ha tomado el relevo con Q’Tomas? en Valencia, una alta taberna reconocida por su defensa del producto y arroces, y suma en Madrid la nueva aventura de Qorte junto a Capo Tobella.