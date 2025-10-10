El nuevo plan para tomar el aperitivo este otoño desde las alturas de Madrid: gildas y vermut con DJ en la Gran Vía

La Gran Vía madrileña ya tiene nuevo ritual para disfrutar del aperitivo otoñal: Le Tavernier, la azotea gallega situada en la última planta del Hotel Innside by Meliá Gran Vía, inaugura a partir de este sábado 11 de octubre sus esperados aperitivos hasta diciembre.

Un plan concebido para convertirse en la cita más animada de la temporada, donde el vermut, la gastronomía y la música se mezclan con las mejores vistas del skyline madrileño.

"El aperitivo es mucho más que una costumbre: es un ritual social, un momento de pausa compartida. Nuestra intención es recuperar ese espíritu y convertirlo en un momento único de disfrute", apuntan desde Le Tavernier.

Cada sábado y domingo, de 13:00 horas a 16:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un DJ set que hará del aperitivo una experiencia diferente cada fin de semana.

Los sábados estarán amenizados por Víctor Rivas DJ, referente en la escena gallega y madrileña por su estilo fresco y vibrante, mientras que los domingos la cabina irá rotando con distintos artistas para mantener la propuesta siempre viva y sorprendente.

Vermouth Session de Le Tavernier. Le Tavernier

Una experiencia non-stop que se podrá alargar hasta la noche con su cocina abierta y el resto de la carta de Le Tavernier disponible.

La experiencia se completa con una carta que suma novedades para el aperitivo: "Hemos diseñado una propuesta muy nuestra, sencilla, pero con carácter, introduciendo varias gildas a nuestra carta y algunos nuevos platos que iremos dando a conocer en las próximas semanas. El vermú es la excusa, pero lo que buscamos es que cada persona viva una experiencia completa", destacan desde el equipo de Le Tavernier.

Desde las 13:30 horas también estará disponible la carta habitual de Le Tavernier, con platos como la quesadilla de ternera y mole, brochetas de langostino crujientes con mayonesa de sriracha, croquetas de jamón o nachos con zorza.

Con su atmósfera cosmopolita, su diseño inspirado en el puerto coruñés y una de las vistas más privilegiadas de Madrid, esta terraza convierte el otoño en la estación perfecta para alargar el mediodía.

La entrada será siempre libre, sin coste ni necesidad de reserva, manteniendo el carácter abierto y festivo del espacio.

Así, Le Tavernier reafirma su posición como uno de los rooftops imprescindibles de la capital, ofreciendo un nuevo plan de fin de semana que invita tanto a madrileños como a visitantes a descubrir la ciudad desde las alturas.

Otros planes 'gastro'

Este mes de octubre se avecinan más planes gastronómicos en Madrid. Sin ir más lejos, Latasia, el restaurante de los hermanos Hernández en el número 115 del Paseo de la Castellana, ha organizado una ronda de cenas nómadas, llamadas 'en Ruta', muy especiales con grandes cocineros amigos para que sus clientes disfruten de algunas de sus cocinas favoritas este otoño-invierno.

La primera cena nómada 'Ruta #001: Maridaje canalla' se celebra en Latasia, el jueves 23 de octubre, con el cocinero invitado y gran amigo Carlos Sierra, ganador del Concurso de la Mejor tarta de queso de Madrid y chef a domicilio y de Eventos Masterchef.

Anticucho de panceta Bak Kut Teh acompañado de chalaquita peruana y crema de camote de Latasia Latasia

Carlos Sierra ofrecerá a los comensales un pedacito de su Castilla-La Mancha con productos de pequeños productores locales, pero con un toque viajero y muy personal.

Los platos con fondos de raíces y chup chup lento de su abuela serán protagonistas como el pisto manchego, tan típico del final del verano con las verduras de su propio huerto que -informa el propio chef- acompañan "con un bollito de pan de pueblo" que le "recuerdan a las cenas de verano en el patio" de sus abuelos, o el estofado presente en la propuesta del menú.

Por su parte, los hermanos Hernández añadirán al menú platos internacionales como el anticucho de panceta Bak Kut Teh acompañado de chalaquita peruana y crema de camote.

Para no perderte esta cena única puedes reservar en la web del restaurante y disfrutar este menú con maridaje cervecero por 68 euros.