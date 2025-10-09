Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: tesoros de Disney, un misterio y ser entrenador Pokémon

Visitantes durante la presentación de la exposición 'Disney: The exhibition - 100 años de Magia' en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Musicales, eventos de Pokémon o exposiciones para los más pequeños. En Madrid hay miles de planes que hacer en familia.

Desde Madrid Total, proponemos una serie de ellos para que este fin de semana tanto niños como adultos puedan pasar unos días llenos de diversión y compañía.

Con marcas que han caracterizado la infancia de muchos durante generaciones, como son Pokémon y Disney. Ambas llegan a Madrid para celebrar dos eventos mágicos y sorprendentes.

Risas en pijama

El Teatro Circo Price acoge este viernes y sábado la Gala Saniclown. Un evento con el nombre de Risas en pijama, que hace un guiño afectuoso a quienes viven su día a día en hospitales, y que Saniclown acompaña desde hace ya 21 años.

Se trata de un acto benéfico pensado para todas las edades que reúne a grandes artistas circenses junto a los Payasos de Hospital de Saniclown para ofrecer una propuesta poética entre el circo, el humor y la magia.

🏠 Lugar: Teatro Circo Price. 💰 Precio: desde 10 euros.

Los tesoros de Disney

Detalle de la exhibición durante la presentación de la exposición 'Disney: The exhibition - 100 años de Magia', en Madrid. Ananda Manjón / Europa Press

Los Archivos de Walt Disney abren sus puertas en Madrid para vivir un viaje de aventura, magia y fantasía a través de más de 250 tesoros originales.

Obras de arte, vestuario, decorados y atrezzo, objetos únicos y recuerdos que marcaron generaciones. Se trata de la exposición Disney: The Exhibition - 100 años de magia, para recorrer todos los años de la productora que hizo las películas de la infancia de todos los niños durante años. La muestra estará hasta el 11 de enero.

🏠 Lugar: Fundación Canal. 💰 Precio: desde 18 euros.

Una experiencia de Pokémon

The Pokémon Company International ha anunciado la Plaza del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, una experiencia pop-up inspirada en las galerías de arte.

Para poder conocer mejor esta expansión y celebrar el primer aniversario de JCC Pokémon Pocket, los entrenadores podrán visitar una instalación que recorrerá varios países a partir de este mes de octubre.

El nuevo evento de Pokémon.

A Madrid llega justo este fin de semana. La Experiencia de Megaevolución de JCC Pokémon consiste en un recorrido interactivo en el que se podrán admirar representaciones a gran escala de algunas cartas de la expansión Megaevolución. También podrán participar en un circuito de sellos. Si lo completan, conseguirán un sobre de prueba y un póster, disponibles hasta agotar existencias.

El museo será un espacio diferente en el que habrá 10 murales digitales con los que los entrenadores vivirán una experiencia inmersiva de abrir sobres, los encuentros, las ilustraciones, las misiones, las vitrinas y las animaciones de todas las expansiones disponibles hasta ahora. Quienes visiten esta experiencia también podrán participar en otra Caza de sellos y mostrar su cartilla completada para conseguir un código que se puede canjear en la página web por 24 relojes de arena de sobres.

🏠 Lugar: La Gavia. 💰 Precio: gratis.

Wicked, el musical

Hace unos meses llegó la película que conquistó a miles de personas de todas las edades. Una explosión de color verde y rosa que se inspiraba en un musical que se lleva representando en Broadway de manera ininterrumpida desde hace 21 años.

Se trata de Wicked. Después de pasar por escenarios de todo el mundo (con más de 60 millones de espectadores) ha llegado a Madrid.

Escena del musical Wicked. Wicked

Este musical habla sobre la mágica y conocida tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, para descubrir la conmovedora y sorprendente historia jamás contada de sus legendarias brujas: Elphaba y Glinda.

Una adaptación del exitoso libro de Gregory Maguire, que no es solo un gran espectáculo visual, sino una profunda reflexión sobre la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia. Esta superproducción promete ser una experiencia inolvidable. Solo estará hasta el 30 de noviembre.

🏠 Lugar: Nuevo Teatro Alcalá. 💰 Precio: desde 21,25 euros.

Un Halloween misterioso

Este octubre,con motivo de Halloween, Sweet Space Museum invita a mayores y pequeños a convertirse en detectives por un día, transformando el arte en un juego.

La icónica Menina del artista Felipao ha desaparecido, y cada sala del espacio se convertirá en un tablero de juego donde cada detalle será una pista y cada reto acercará a los visitantes a resolver el misterio.

Sweet Space en Halloween. Sweet Space

Habrá incógnitas que los visitantes deberán descubrir para resolver el caso. Guiados por el equipo de Sweeters, se enfrentarán a dinámicas interactivas, juegos, acertijos y retos, registrando cada pista y anotando sus teorías en su hoja de juego hasta sacar sus propias conclusiones.

Al final del recorrido, quienes logren descifrar el misterio podrán ganar sorpresas especiales. Pero, la aventura no terminará ahí, solo quienes unan correctamente todas las pistas descubrirán el punto secreto del ABC Serrano donde se esconde La Menina, y tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de una Menina de Felipao de 20 centímetros.