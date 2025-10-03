La iniciativa de un hotel para colocarse en el plano 'gastro' de Madrid: con invitaciones sorpresa de famosos chefs

El chef con una estrella Michelin, Manu Franco, de La Casa de Manolo Franco, en Valdemorillo, y el chef ejecutivo del hotel Palace, Nuno Matos. Palace Hotel

The Palace Hotel Madrid ha inaugurado un ciclo gastronómico tan exclusivo como innovador en pleno centro de la capital, apostando por ser un referente abierto tanto para huéspedes como para madrileños y visitantes.

Se trata de esos encuentros culinarios que están ahora tan de moda en la alta gastronomía: una serie de a cuatro manos en los que el chef ejecutivo del hotel, Nuno Matos, compartirá fogones y creatividad con cocineros invitados procedentes de diversos rincones de España, acercando recetas que, en otras circunstancias, exigirían viajar cientos de kilómetros para disfrutarlas.

Los cocineros son sorpresa hasta semanas antes de la cena. La primera cita tendrá lugar este viernes 3 de octubre y contará con la participación del chef Manu Franco, alma máter de La Casa de Manolo Franco (una estrella Michelin), en Valdemorillo.

En un marco para sólo 12 privilegiados comensales, el elegante Salón Matahari del Palace se convertirá en el escenario de una experiencia gastronómica singular, donde los sentidos serán protagonistas y la exclusividad está garantizada.

La velada está dirigida a huéspedes, público local y verdaderos viajeros gastronómicos "de emociones servidas en cada plato", como recalcan desde el hotel.

Para esta ocasión, los chefs han elaborado el menú 'Un día por Madrid', un viaje culinario, desde el desayuno hasta la cena, que rinde homenaje a los paisajes, sabores y emociones de la capital y su entorno.

El maridaje estará en manos de Gustavo García, head sommelier del hotel, quien ha diseñado una propuesta de alto nivel para acompañar cada creación. La cita inaugural de este viernes comienza a las 20.00 horas. El precio por persona es de 195 euros, maridaje incluidos.

El encuentro tiene especial significación personal para Manu Franco, quien recuerda "pasear de niño por el mercado de la Cebada con mi padre, subir hacia la Plaza Mayor, pasar por la Puerta del Sol y bajar hacia la plaza de Neptuno. '¿Y ese sitio tan bonito, Pa?' 'Es el Hotel Palace, el mejor hotel de Madrid, un lugar lleno de personas inspiradoras'. Años más tarde me casé allí y desde entonces volvemos cada nueve de julio. Desde hace tiempo, pensaba: qué bonito sería cocinar aquí alguna vez. Ese sueño se va a hacer real dentro de poco y para mí es algo tan emocionante y bonito… Trasladar la sierra de Madrid, nuestro Valdemorillo, al interior del Hotel Palace, es una de esas cosas que recordaremos para siempre, una responsabilidad a disfrutar", narra el cocinero en un comunicado de prensa.

La dirección gastronómica de Matos, formada en algunos de los restaurantes más prestigiosos de Europa, y el estilo serrano y honesto de Franco, son protagonistas tanto en el ciclo de cenas como en la carta de La Cúpula, el restaurante insignia del hotel.

El postre del chef Manu Franco. Palace

De hecho, entre el 7 de octubre y el 9 de noviembre podrán degustarse tres platos emblemáticos de Manu Franco como sugerencias en carta: tomillo de otoño, arroz cremoso de corzo y una selección de aperitivos que incluye croquetas, buñuelos y creaciones como el croissant de tortilla española.

