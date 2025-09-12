Abre en el centro de Madrid una nueva exposición centenaria: entrada gratuita a uno de los teatros más emblemáticos

La muestra llega a la capital por primera vez. Captura de pantalla de Instagram

Madrid se convierte en un punto de encuentro para los amantes de la fotografía con la inauguración de la exposición "Leica. Un siglo de fotografía", que ha abierto sus puertas esta semana en el Teatro Fernán Gómez.

La muestra, organizada por la firma alemana Leica, celebra los 100 años de la cámara que cambió la manera de mirar y contar el mundo, y se podrá visitar de forma gratuita hasta el 11 de enero de 2026.

La exposición reúne 174 fotografías de algunos de los nombres más importantes de la fotografía mundial, como Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Alberto Korda o Steve McCurry.

Además, junto a estos grandes, también se muestran imágenes de casi treinta fotógrafos españoles, entre ellos Agustín Centelles, Ricard Terré, Anna Turbau o Javier Campano, quienes aportan una visión nacional de la historia de la fotografía.

La exposición se llevará a cabo en el Teatro Fernán Gómez, ubicado en el Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón, s/n, en Madrid.

El evento estará abierto al público desde el 10 de septiembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, ofreciendo una excelente oportunidad para disfrutar del arte y la cultura en un espacio emblemático de la capital.

El horario de visita será de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, permitiendo una amplia franja para que los asistentes puedan organizar su visita con comodidad.

Por su parte, la entrada es gratuita hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar con antelación para asegurarse un lugar.

Asimismo, además de las históricas fotografías, la exposición también incluye cámaras históricas como la Leica I de 1925 y la Leica II de 1932, materiales audiovisuales y piezas procedentes del Ernst Leitz Museum de Wetzlar, en Alemania, lugar donde nació esta legendaria cámara.

Sin embargo, la experiencia no se limita a la exposición. Durante su duración se han programado coloquios, mesas redondas y visitas guiadas para profundizar en la historia y la técnica fotográfica.

Al mismo tiempo, la Leica Gallery Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 34, ofrece otra selección de imágenes que complementa la celebración de este gran centenario.

La Leica fue testigo de momentos tan importantes del siglo XX, como el desembarco de Normandía, retratado por Robert Capa, hasta la mirada urbana de Henri Cartier-Bresson o las fotografías más íntimas de Lee Miller.

Un viaje por la memoria del último siglo a través de imágenes que nos hacen recordar, emocionarnos y mirar el mundo con otros ojos.