Reabre uno de los mercadillos más emblemáticos del centro de Madrid: entrada gratuita a un sorprendente museo oculto
Los puestos de minerales regresan los domingos al patio de la histórica Escuela de Minas, con piedras, fósiles y gemas para todos los gustos.
Más información: Carlos, el joven pastelero que rescata la pastelería más antigua de Alcalá de Henares y triunfa con su costrada
Madrid esconde rincones que muchos desconocen, y uno de ellos está cerca de Nuevos Ministerios. Se trata de la Escuela Técnica Superior de Minas y Energía, diseñada por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, y considerada uno de los edificios más bonitos de la ciudad.
Este elegante edificio, con columnas de hierro y detalles en cerámica y madera, alberga colecciones únicas que hacen que cada rincón sea aún más especial.
Después del descanso de verano, sus puertas vuelven a abrirse y ya se puede visitar. Y es que desde este mes de septiembre vuelve a celebrarse el famoso mercadillo de minerales que se realiza cada primer domingo de mes.
Así lo hemos podido ver este fin de semana, donde el patio se ha vuelto a llenar nuevamente de puestos con minerales, fósiles, gemas y conchas, con decenas de expositores ofreciendo piezas para todos los gustos. La entrada es gratuita y el horario de 10:00 a 14:00 horas.
Sin embargo, la visita ofrece mucho más que un mercadillo. Además de pasear entre los puestos, los visitantes pueden disfrutar de la arquitectura del edificio y descubrir rincones normalmente cerrados al público.
Con la entrada, es posible recorrer una biblioteca histórica, un museo de minería y una mina experimental subterránea que reproduce una galería real.
En la planta superior se encuentra el Museo Histórico-Minero, con colecciones de minerales, fósiles, gemas y antiguos instrumentos de minería. Muchas piezas provienen de donaciones o de minas históricas, y tienen un valor tanto científico como histórico.
La Mina Museo Marcelo Jorissen, construida en los años 60, es una galería subterránea que recrea una mina real, con pozo, vagonetas y equipos de la época.
Se puede visitar con guía por solo 3 euros, aunque el resto del museo sigue ofreciendo una experiencia muy interesante para curiosos y familias.
Además, los niños pueden disfrutar de talleres y actividades a precios reducidos, convirtiendo esta visita de domingo en un plan divertido y educativo para toda la familia.
Así, este mercadillo no solo es un lugar para encontrar cosas únicas que añadir a tu colección, sino también para descubrir un rincón oculto de Madrid donde la historia, la ciencia y la cultura se mezclan de manera sorprendente.