La resurrección del Fabrik en Humanes buscando a los vips: reservados de 300€ y música menos machacona

Desde este sábado, ese Fábrik 'poligonero', de música machacona y de jóvenes de 18 años queda atrás. La mítica discoteca madrileña que abrió el Grupo Kapital hace 23 años en Humanes inaugura nueva temporada con público y espacios más vips con reservados de hasta 300 euros, música más variada, porteros de paisano, salas renovadas y nuevo director general.

Fabrik, el club de ocio nocturno más grande de Madrid, va a introducir una batería de cambios para sacudirse la mala fama y la imagen de discoteca de polígono que aún tiene a ojos de muchos madrileños: "Arrastramos varios estereotipos negativos, algunos con base y muchos totalmente infundados. Los hemos identificado y estamos trabajando para revertirlos", adelantan desde la discoteca.

El club —en el puesto 14 en el Top 100 Clubs de DJ Mag, el ranking de discotecas más prestigioso del mundo— busca renovar su público y atraer a un asistente más adulto y selecto, de entre 25 y 35 años. Para ello, reforzará la seguridad dentro y fuera de las salas, incrementará el número de zonas vip y retocará su programación musical: seguirá siendo el gran templo de la electrónica, pero habrá menos sonidos 'machacones' y más música fresca, de la que triunfa en Ibiza.

Luis Román. María Novo

El renovado rumbo de Fabrik llega de la mano de su nuevo Ceo, Luis Román López, el benjamín de la familia de empresarios nocturnos, acaba de tomar las riendas del club y ha llegado decidido a depurar la reputación de la marca.

"Para mí es un orgullo. Llevo toda la vida preparándome para ello", confiesa a Madrid Total el joven ejecutivo de 29 años, tercera generación de la saga familiar del Grupo Kapital que está detrás de esta discoteca, además de Kapital (Madrid) y Lick (Algarve, Portugal).

Las novedades comenzarán a sentirse este sábado en la apertura de su vigésima tercera temporada. El club pondrá de largo su nueva fiesta, bautizada como Loop y que evoca a las noches ibicencas: house, tech house, latin tech…

Tres de los disc jockeys más aclamados este verano en la isla blanca pincharán en el estreno: Solomun, The Martinez Brothers y Chris Stussy, al frente de una fiesta con más de 20 DJs que espera reunir a 10.000 personas.

Reformas y vigilancia antirrobos

Tras un verano de reformas, han aprovechado que cierran desde el 15 de julio hasta hoy, para acometer las obras. "Ha sido para aclimatar la sala debido a las altas temperaturas que está habiendo en Madrid, para poner todo un nuevo sistema de aire acondicionado y refrescar todas las zonas", informa Luis Román.

A su vez, los asistentes se encontrarán una discoteca distinta: iluminación y equipos de sonido renovados, y una nueva zona de mesas 'super vip' detrás de la cabina del DJ. "Lo primero que hemos hecho ha sido mejorar, sobre todo la main room. Tenía 22 años —aunque le hemos ido haciendo cambios a lo largo de los años—. Lo que hemos hecho, que está muy de moda, es la nueva área backstage y zona vip, porque ahora mismo está muy demandado estar detrás del DJ y la experiencia inmersiva", analiza el nuevo Ceo.

Fabrik. Fabrik

Además, dentro de sus siete áreas, hay una terraza más amplia y más zonas vipcomo los palcos a los lados de la pista. Para ello, han habilitado tres entradas diferentes con un acceso especial para las zonas premium. De esta manera, se empezarán a vender tres entradas: vip(60 a 150 euros), backstage (desde 150 hasta 300 euros) y general (25 euros).

En esta temporada, un renovado equipo de 150 agentes de seguridad privada vigilarán la pista de baile y el parking, y se encargarán de prevenir hurtos, peleas y el consumo de estupefacientes junto con la Policía Local y la Guardia Civil. En el curso 2024/25 ya lograron rebajar un 75% el robo de teléfonos móviles, un flagelo habitual en las grandes discotecas.

"Hemos contratado una empresa de seguridad específica con el buen trato al cliente para controlar los accesos y salidas para frenar las bandas de robos de móviles porque la gente llegó a atarse con bridas sus teléfonos para que no se los robaran. También tendremos porteros de paisano, que es de las cosas que vi en Londres que más me gustaron, porque te sientes protegido", explica Luis Román, que vivió en la capital del Reino Unido mientras cursaba el grado de Finanzas.

Desde la fiesta de inauguración de este sábado, así será el nuevo Fabrik. Una macro discoteca más sofisticada, pero sin perder sus raíces en la música electrónica.