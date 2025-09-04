El 'mercadillo' de hamburguesas en Alcobendas que es "una locura": entrada gratis con música en directo este finde

Del 4 al 7 de septiembre, el municipio madrileño de Alcobendas se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: el Burger Gourmet Festival 2025.

Esta cita reunirá en el Recinto Ferial del Parque de Andalucía a los amantes de las hamburguesas gourmet y el street food, proponiendo una experiencia diferente que va mucho más allá de la comida rápida tradicional.

El festival contará con la participación de nueve foodtrucks de renombre, cada uno aportando su propia visión de la hamburguesa perfecta. Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo donde la creatividad es la protagonista.

Hamburguesas para todos los gustos

A lo largo de cuatro intensos días, el Burger Gourmet Festival traerá gran variedad de distintas hamburguesas elaboradas con carnes de primera calidad, panes artesanales y toppings originales que han creado los restaurantes para la ocasión.

Algunas de las propuestas se inspiran en fusiones internacionales, mientras que otras apuestan por ingredientes clásicos elevados al máximo nivel. Así, los asistentes podrán recorrer los distintos foodtrucks y comparar estilos, carnes, salsas y panes.

Recetas originales

Entre los foodtrucks más destacados sobresale el de la hamburguesería La Sabana, que presenta creaciones tan atrevidas como su burger Superman.

"Con una carne de vaca madurada rubia gallega 100% de base de mermelada de bacon, queso cheddar, cebollita crujiente y arriba un pulled pork casero al bourbon con salsa de barbacoa y terminamos con azúcar glass. Es una locura", explica su creador, Damián Morales, de La Sabana Café en Mejorada del Campo.

Esta combinación dulce-salada representa la filosofía del festival: arriesgar, sorprender y conquistar el paladar de los comensales.

No faltarán otras propuestas rompedoras, como su hamburguesa Iron Man: "Lleva el doble de los ingredientes que lleva la Superman" ¡Os esperamos!", invita Morales.

Ambiente familiar, espectáculos y buena música

El Burger Gourmet Festival ofrece una experiencia completa para todo tipo de público. El recinto estará acondicionado con mesas, sillas y sombrillas para garantizar la comodidad de los asistentes.

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con DJ en vivo, espectáculos musicales y animación durante toda la jornada, consolidando el evento como el plan perfecto para despedir el verano en Madrid.

Horarios y organización del evento

Los horarios se han diseñado para adaptarse a todos los planes y preferencias. El jueves 4 abrirá de 19:00 a 23:00 horas, el viernes 5 de 19:00 a medianoche, el sábado 6 de 13:00 a 00:00 y el domingo 7 de 13:00 a 23:00.

Entrada libre

La entrada al festival es gratuita, con acceso abierto para todos los vecinos de Alcobendas y visitantes de otras ciudades.

Esta iniciativa transforma el Recinto Ferial del Parque de Andalucía en un punto de referencia para actividades de ocio y turismo culinario, demostrando que las hamburguesas pueden convertirse en un plato estrella con carácter gourmet.

La cita espera atraer a miles de curiosos y foodies durante todo el fin de semana, consolidando a Alcobendas como la capital de las hamburguesas durante cuatro días.