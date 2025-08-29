Los mejores planes este fin de semana en Madrid: fiesta de karaoke, concierto gratis de Pignoise y Bingo Drag

Agosto llega a su fin y este último fin de semana pone punto y final a un mes en el que la ciudad se vacía. Aun así, nunca han faltado planes para disfrutar sin necesidad de salir de Madrid.

Estos días no iban a ser menos y uno de los grupos más aclamados del panorama musical español ofrecerá un concierto gratuito en las fiestas patronales de un municipio cercano a la capital.

Además, un Bingo Drag exclusivo con muchos conciertos y sesión DJ y un nuevo karaoke que abre sus puertas con la promesa de ofrecer la mejor experiencia.

Fiesta de Karaoke

BAM Karaoke Box promete cumplir con la mejor experiencia de karaoke de Madrid y disfruta del mejor ambiente de nuestro bar con DJ en directo, servicio de maquillaje y descuentos especiales en una selección de bebidas.

Sus dos locales, ubicados en Luchana y Recoletos, ofrecen 9 y 7 salas de karaoke, respectivamente. La noche ofrece además una carta de cócteles y una amplia carta gastronómica.

BAM KARAOKE BOX

Además, existe la posibilidad de asistir a una sesión de Mini Karaoke, con una duración de una hora y un precio reducido, que estarán disponibles exclusivamente en una sala de cada uno de los locales.

🏠 Lugar: BAM Karaoke Box Luchana y Recoletos. 💰Precio: Desde 4,50 euros.

Bingo Drag

Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares se reinventan y traen para este viernes 29 de agosto una sesión muy especial. 'Muralla Camp' empezará a las 18.00 horas con un Bingo Drag acompañado de un brunch.

Muralla Camp Conciertos de la Muralla

Después, dará comienzo el primero de los conciertos que se sucederán durante la jornada. King África estrenará el escenario a las 19.30 horas, seguido por Ladilla Rusa a las 21.00 horas. Finalizan Ojete Calor a las 22.30.

Para cerrar la velada, un DJ Set a las 1.30 horas hasta que finalice el evento. Todos los horarios son orientativos y las entradas están disponibles en su web.

🏠 Lugar: Huerta del Obispo, Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, Alcalá de Henares. 💰Precio: 34 euros.

Concierto de Pignoise

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes siempre ofrecen conciertos de algunos de los artistas más conocidos del panorama español.

Esta vez es el turno de Pignoise, grupo que ha arrasado este verano en muchas ciudades españolas llenando recintos y festivales. Anfiteatro Municipal Adolfo Conde acogerá a las 23.00 el esperado concierto de la banda. La entrada es completamente gratuita.

Pignoise Europa Press

🏠 Lugar: Anfiteatro Municipal Adolfo Conde, San Sebastián de los Reyes. 💰Precio: Gratuito.

Película de F1

Para todo aquel que no haya tenido la oportunidad de ver todavía a Brad Pitt pilotando un coche de carreras, el Cine de Verano de la Bombilla proyectará este sábado 30 de agosto la película de la F1.

Las entradas están disponibles tanto en web como en la taquilla por un precio de 6 euros. El pase comienza a las 22.00 horas en el Parque de la Bombilla.