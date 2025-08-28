El órdago de Coldplay en Madrid que rompe récords en España: así es la próxima gira que acaban de anunciar

Quien pensase que nadie podría superar a Bad Bunny después de anunciar 10 conciertos en Madrid para el año 2026 estaba equivocado. Y es que ahora Coldplay, al parecer, podría estar cerrando un acuerdo para batir el récord hasta ahora ostentado por el cantante puertorriqueño.

De esta manera, el grupo británico podría llegar a tener 11 fechas para el siguiente año, el 2027, en la capital, según la información adelantada por la Cadena Cope. Superaría así la marca de Bad Bunny con una más. Una cifra inédita en España.

Tendrán lugar en el Estadio Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, como parte de su próxima gira. Se trata del mismo que hasta ahora está acogiendo el sold out de los conciertos de grandes artistas, como Aitana o el grupo estadounidense Imagine Dragons este verano.

De esta forma, la banda británica volverá a España cuatro años después de su última actuación, la cual fue en Barcelona en 2023. Aunque es más tiempo el que hace que no pisa la capital española, pues su último concierto en Madrid fue en mayo de 2012 en el antiguo Estadio Vicente Calderón. Exactamente, 13 años.

Este anuncio se enmarca en el precedente que está marcando el grupo en el Estadio Wembley, en Londres, donde han agotado las entradas de las 10 noches previstas entre estos meses de agosto y septiembre.

Estadio Metropolitano

Por ahora, las informaciones apuntan que se están negociando estos conciertos entre el grupo y el Metropolitano. De esta forma, el estadio se posicionará como referente en el panorama musical madrileño.

Y es que, tras los problemas por el ruido planteados con las actuaciones pasadas en el Santiago Bernabéu -como las de Taylor Swift o Karol G-, el estadio colchonero ha sido el que ha tomado la delantera, acogiendo los conciertos cancelados de Aitana o Lola Índigo, por ejemplo, finalmente celebrados los pasados meses de junio y julio.

De hecho, el Riyadh Air Metropolitano se ha reafirmado este año como buque insignia ante los más de 3 millones de asistentes previstos para final de año y un impacto económico estimado superior a los 250 millones de euros en la ciudad madrileña. Una de las grandes plazas del circuito internacional de giras.

Madrid ha sellado en 2025 su posición como una de las principales capitales europeas de la música en directo.

En este contexto, el Metropolitano ha destacado por su ubicación y facilidad operativa, que lo convierten en una apuesta segura para las grandes giras. Con capacidad para hasta 68.000 personas por evento, ha acogido algunos de los espectáculos más multitudinarios de 2025, como los de Ed Sheeran, AC/DC, Imagine Dragons, Iron Maiden o Stray Kids, con una afluencia acumulada superior a las 750.000 personas entre mayo y julio.

Por ahora, el próximo cantante que llenará el recinto con entradas ya agotadas para todas sus fechas será Bad Bunny. El puertorriqueño ha marcado un hito haciendo sold out en las 10 noches que ha programado para los meses de mayo y junio en Madrid.

Posteriormente, será sobrepasado con la llegada de Coldplay, aunque todavía se desconocen qué días serán los que la música de la banda sonará para hacer historia en la capital.