Los mejores planes este fin de semana en Madrid: concierto en un castillo medieval y visita guiada por la ciudad

Agosto encara su recta final y las altas temperaturas darán tregua por fin tras una ola de calor que disparó los termómetros. Ahora, los planes al aire libre vuelven a ser una opción para disfrutar del fin de semana.

Por ello, desde Madrid Total proponemos algunos de los mejores para todos aquellos que se quedan durante este mes en la ciudad.

Una muralla medieval acogerá este fin de semana un concierto en su recinto. Además, un clásico del cine cumple 65 años y se podrá volver a disfrutar en Madrid.

Conciertos de la muralla

El sábado 23 de agosto comienzan los Conciertos de la Muralla. Arrancan con la doble actuación de Marta Santos y Antonio José. Además, al finalizar el concierto habrá una fiesta.

Así, la muralla de Alcalá de Henares se convertirá en un recinto preparado para la música para disfrutar de una noche perfecta en un espacio Patrimonio de la Humanidad.

Marta Santos y Antonio José Conciertos de la Muralla

A la hora de comprar las entradas en la web se ofrecen dos opciones: acudir únicamente al concierto de Antonio José (con apertura de puertas a las 23:45) o acudir a ambos (con inicio a las 22:00).

🏠 Lugar: Huerta del Obispo, Alcalá de Henares. 💰Precio: Desde 20 euros.

65 años de 'El Apartamento'

Cibeles de cine no descansa este verano y continúa con su programación. Este domingo es el turno de un clásico que cumple 65 años desde su estreno. 'El Apartamento' es una película romántica dirigida por Billy Wilder.

Un empleado de una empresa de seguros presta su apartamento a su jefe para que tenga encuentros con sus amantes. Todo cambia cuando se enamora de una de ellas, la ascensorista del edificio.

Cibeles de cine

El pase comienza a las 22.00 horas y las entradas están disponibles en la web del festival. El evento está previsto para todos los públicos.

🏠 Lugar: Plaza Cibeles. 💰Precio: 7 euros.

Visita guiada

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Programa de Visitas Guiadas ‘Te faltan calles’. Con ellas buscan dar la oportunidad a la gente de poder conocer la riqueza histórica, cultural y patrimonial de las distintas zonas de la capital.

El programa está integrado por tres rutas: ‘Carabanchel’, ‘Madrid Río’ y ‘Las Quintas de Madrid’, que pueden disfrutarse de manera gratuita hasta finales de septiembre.

Toda la información sobre los recorridos y los horarios puede consultarse en la web oficial de turismo de la ciudad de Madrid.

🏠 Lugar: Distintas ubicaciones. 💰Precio: Gratuito.

DJ en directo

El restaurante Zuma Madrid abre por primera vez en su historia durante el mes de agosto. Por este motivo, quiere ofrecer unas experiencias únicas para cuando cae el sol y el calor es menos intenso.

Zuma sushi bar Zuma Madrid

Bajo el nombre 'Summer Nights' ofrece a todos los que permanecen en la ciudad en el mes de agosto sus clásicas cenas acompañadas de una cuidada selección de cócteles artesanales y DJ sets en vivo todas las noches.